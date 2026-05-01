地域最恐の不良がまさかの病み可愛BL！ うそぢ『最狂ヤンキーが僕だけに夢中な件！？』が5月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『最狂ヤンキーが僕だけに夢中な件！？』（著：うそぢ）を発売いたします。

平凡男子×乙女ヤンキー

うそぢ『最狂ヤンキーが僕だけに夢中な件！？』

■あらすじ

――平凡男子・三畑剣城（みはたつるぎ）はクラス替えがきっかけで、地域一と恐れられるヤンキー・夏目泰斗（なつめたいと）に目をつけられてしまう。

突然呼び出しまでされ、普通の生活が脅かされる事態に！生きた心地がしない中ふたりきりになると…夏目が乙女な態度に大豹変！？

しかもある理由から剣城に重い執着感情を向けていて…。

なんとか自分を諦めてもらうため変態を演じエッチな要求をしてみると、あろうことか夏目は興奮をまとい従順に―…！？



「やっとみつけた…俺だけの王子様」



平凡男子が…ドＳに覚醒！？

嫌だったはずなのに…君に惹かれていく――

■コミックス情報

Bivy comic

『最狂ヤンキーが僕だけに夢中な件！？』

著者 ：うそぢ

発売日：2026年5月1日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1053-0

詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_01)

■著者情報

うそぢ



今作が商業3作品目で、初の紙コミックス化。

臨場感と、熱量という言葉では表せないほどの他では無いエロ描写が最大の魅力の作家で、

10代～20代の若い読者に支持されている。

国内だけでなく海外の方にまで「BLの尊い」気持ちを共有させる実力者。

著者SNS：@usodi_BL(https://x.com/usodi_BL)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/375_1_b2ff4e71cd46b0396442a095ec9284fe.jpg?v=202605011051 ]

詳細はこちら :https://bivy-comic.com/line-up/20260501_01

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

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魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式サイト：https://bivy-comic.com/- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic