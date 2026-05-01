人気YouTuberのヴァノース・ゲーミングことエヴァン・フォン（Evan Fong）が、シンガーソングライターとしてデビューアルバム『speed』をリリース

The Orchard Japan

ゲーム実況者でコンテンツクリエイターのVanossGaming（ヴァノース・ゲーミング）として知られる、カナダ出身/米ロサンゼルス拠点のEvan Fong（エヴァン・フォン）が、シンガーソングライターとしてアルバムデビュー。アルバム『speed』をAvant Garden よりリリースした。彼自身が作詞・作曲、演奏、プロデュースの全てを手掛け、オルタナティブ、エレクトロニック、ポップパンクといった要素を融合。生々しくエネルギッシュかつ、あえて荒削りなサウンド展開し、独自の音楽観を鮮烈に知らしめる。

緊迫感と荒々しさが満載された推しナンバー「mailman」を中央に据え、アルバム『speed』はスタートからフィニッシュまで一貫したリスニング体験を提供する。各トラックはシームレスに次のトラックへと繋がり、アルバムタイトルを彷彿とさせる“スピード感”溢れる展開で圧倒。オープニングトラック「sickening」の激しい荒々しさから、ラストを飾る「flowers」まで、フォンは統一感のあるムードを構築し、性急でうずうずする高揚感を醸し出す。

このアルバムに関する予告は、今年初めの「pe＄o＄」と「breathe」という２曲のシングルでスタート。この２曲が本プロジェクトのサウンドの方向性を決定づけた。両曲はすぐさま人気を集め、合計で数百万回のストリーミング再生数を記録。All New Rock、New Music Friday Canada、New Noise、Rock Nowといった主要メディアのプレイリストにも加えられた。これらの成功は、フォンのジャンルの垣根を超えたアプローチに対する関心の高まりを示すとともに、このフルアルバムのリリースの基盤を成している。

Evan Fong - pe＄o＄

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LT0uKUR7EFw ]

音楽分野にとどまらず、フォンは世界最大級のオリジナルYouTubeチャンネル“VanossGaming”のクリエイターとして広く知られる人気者。同チャンネルは2,600万人以上の登録者数を誇っている。デジタル上の彼のキャリアは絶大だが、このアルバム『speed』が単なるサイドプロジェクトではないのは火を見るよりも明らかだ。彼は確固たる独自の作品を作り上げている。

アルバム『speed』を通じて、フォンは単なるクリエイターではなく、明確かつ妥協のないビジョンを持つアーティストとしての側面を披露。デジタルカルチャーに根ざした彼のルーツと、オルタナティブロックへの愛を融合させ、今後のさらなる活躍を予感させる衝撃的なデビュー作がここに誕生した。

Evan Fong - breathe

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5y8gMSdnzDk ]

“彼の最新曲「miss melancholy」は、ジャンルを超えた傑作だ。オルタナティブ、エレクトロポップ、ポップパンクを等分に融合させ、ノスタルジーと先進的サウンドがシームレスに手を取り合っている” by Wonderland

“「Spawn!」は単なる曲ではない。それは一つの宣言なのだ。中毒性のあるリズムと大胆な実験精神を兼ね備えたこのシングルは、境界線を押し広げるミュージシャンとして自らを再定義するフォンのキャリアにおける、刺激的な新章の幕開けを告げている” by House of Solo

Evan Fong（エヴァン・フォン）とは

エヴァン・フォンが一つの分野に留まるタイプの人物でないのは明らかだ。YouTubeチャンネルで2,590万人の登録者数を誇るVanossGamingとして世界に知られる彼は、ゲーム界及びコンテンツ制作界で依然として圧倒的存在感を放っている。そして今、彼はそのクリエイティブな才能に新たな一面を付け加え、テクノロジーを駆使した独自のグリッチ感溢れる音楽を生み出している。そこには、彼のゲームコンテンツの冒険心豊かでスピーディーなエネルギーが反映されている。

リリース情報

Evan Fong（エヴァン・フォン）

ニュー・アルバム『speed』 配信中

レーベル：Avant Garden

Tracklist:

1 sickening

2 mammet

3 breathe

4 pe＄o＄

5 snail

6 mailman

7 skin

8 ransom

9 flowers

■Music Videos:

「pe＄o＄」https://www.youtube.com/watch?v=LT0uKUR7EFw

「breathe」https://www.youtube.com/watch?v=5y8gMSdnzDk

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YouTube: (Vanoss Gaming) https://www.youtube.com/@VanossGaming/



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。