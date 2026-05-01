【開催報告】RIZIN平本蓮選手×テレンス・クロフォード氏の特別対談をabc株式会社がプロデュース、復帰戦に向けたサプライズ激励が実現

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年5月1日（金）、当社本社にて、総合格闘家・平本蓮選手と、先日現役引退を表明したアメリカの元プロボクサー、テレンス・クロフォード氏による特別対談を実施いたしました。

テレンス・クロフォード氏と平本蓮選手による特別対談の様子

1．特別対談実施の背景：憧れのレジェンドからのサプライズ激励

平本蓮選手は、2024年7月の朝倉未来戦以来、約1年9ヶ月ぶりとなる復帰戦を2026年5月10日（日）「RIZIN.53」神戸大会で控えています。

今回の対談は、平本蓮選手が最も尊敬する格闘家の一人としてクロフォード氏の名前を挙げていたことをきっかけに、当社がクロフォード氏側へアプローチを行い、復帰戦を目前に控えたサプライズ企画として実現しました。

対談には当社代表の松田元も同席し、世界最高峰の舞台で戦い抜くための哲学や、勝負の世界におけるマインドセット、そして目前に迫った復帰戦への熱い思いについて語り合いました。

2．プロフィール

テレンス・クロフォード氏平本蓮選手松田元テレンス・クロフォード（Terence Crawford）

「史上最高のボクサーの一人」と称される、アメリカが生んだ不世出の5階級制覇王者

【略歴】

1987年、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ出身。アマチュア時代から頭角を現し、2008年にプロデビュー。スイッチヒッター（左右両構え）としての卓越した技術と、高いKO率を誇る決定力を武器に、ライト級、スーパーライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、そしてスーパーミドル級の計5階級を制覇した。

特に、主要4団体（WBA・WBC・IBF・WBO）の王座統一を「3つの異なる階級（スーパーライト、ウェルター、スーパーミドル）」で成し遂げた史上唯一の男子ボクサーであり、パウンド・フォー・パウンド（PFP：階級の壁を取り払った最強ランキング）において長年トップに君臨。2025年、無敗のまま惜しまれつつ現役を引退した。

平本 蓮（Ren Hiramoto）

「格闘技界の至宝」と称される、新時代の総合格闘家（MMAファイター）

【略歴】

1998年、東京都出身。幼少期よりキックボクシングを始め、2014年に若干16歳で「K-1甲子園」を制覇。K-1 WORLD GPのトップ戦線で活躍し、日本人として初めて当時の絶対王者ゲーオ・ウィラサクレックにKO勝利を収めるなど、天才的な打撃センスで一世を風靡した。

2020年、総合格闘技（MMA）への転向を表明し、RIZINに参戦。歯に衣着せぬ言動とSNSでの自己プロデュース術で、若年層を中心に爆発的な支持を得る。当初はMMA特有の適応に苦しむも、名門「剛毅會」での修行を経て、空手をベースとした独自の打撃スタイルを確立。2024年7月、日本格闘技史に残る大一番「超RIZIN.3」にて朝倉未来と対戦し、衝撃の1R KO勝利を収めて世代交代を完遂した。

３．アスリートの挑戦を支援するabc株式会社の取り組み

当社はこれまでも、RIZINをはじめとする格闘技イベントへのスポンサー協賛や、女子ボクシング・鈴木なな子選手への支援など、プロアスリートの挑戦を後押しする活動を継続してきました。

本企画は、当社が有する独自のネットワークを活用したアスリート支援の一環です。この対談が平本選手にとっての大きな追い風となるだけでなく、挑戦を続けるすべての若手アスリートに勇気と刺激を与える機会となることを願っています。

当社は今後も、スポーツ・エンターテインメント領域を通じて、多様な才能や個性が新たな価値として循環する社会の創出に取り組んでまいります。

【実施概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/105_1_25e558b9aac4f67cb69c78fe91cfc6d2.jpg?v=202605010651 ]

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com