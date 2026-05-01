株式会社グリオグルーヴの全株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、2026年5月1日（金）付でCG映像の企画・制作を行う株式会社グリオグルーヴ（以下グリオグルーヴ、本社：東京都新宿区、代表取締役：坂本雅司）の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。

■全株式取得の背景

グリオグルーヴは今年で創業31年目を迎える3DCG・VFX映像の制作プロダクションです。映画、CM、ゲームなど様々なジャンルの作品を手掛けており、リアリスティックなモデリングやアニメーションを得意としています。また、国内有数のモーションキャプチャスタジオを運営し、映画作品のプロダクションワークにも長年携わっています。

このたびの全株式取得によってグリオグルーヴと強固な連携をとることで、サイゲームスの映像コンテンツの更なるクオリティアップや、映像制作時の効率化を図ってまいります。

■グリオグルーヴ概要

社名：株式会社グリオグルーヴ

代表取締役：坂本 雅司

住所：東京都新宿区高田馬場三丁目23番1号YSKビル

設立：1996年4月

事業内容：CGを使用した、ゲーム、映画、CM、テレビアニメ、展示映像、アミューズメント機器などの映像・データ制作、およびそれに関連する企画制作業務全般

公式サイト：https://www.griotgroove.com/