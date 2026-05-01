「車に個人情報を残さない」新発想、カーナビをスマホ化するデバイスをカスタムジャパンが発売

株式会社カスタムジャパン

「ノル人をツクる」Ride together and move forward をコンセプトに、日本全国へモーターパーツ販売事業を展開する株式会社カスタムジャパン（本社：大阪市中央区、代表取締役：村井基輝）は、純正カーナビの機能を拡張し、スマートフォンの画面をそのまま車載ディスプレイに映し出せるミラーリングデバイス「スマートカーリンク（Smart Car Link）」を発売いたしました。

差すだけでスマホをカーナビに表示し操作可能に。古いナビが最新機能へ進化する「スマートカーリンク」

本製品は、車両のUSBポートに差し込むだけで、YouTubeなどの動画視聴や使い慣れた地図アプリの操作を可能にします。特筆すべきは、車両側に個人のスマートフォン情報を一切記録させない「プライバシー保護設計」。レンタカーやカーシェア、社用車など、複数人で共有する車両においても、セキュリティを気にすることなく自分専用のエンターテインメント空間を構築できます。

■ 開発の背景：利便性とプライバシーの両立

工具不要で簡単取り付け。車の有線CarPlay対応USBポートに本機を差し込むだけで、すぐに使用可能です。

近年、CarPlay等の普及によりスマホ連携が一般的になりましたが、「接続しただけで車側に電話帳や履歴が同期されてしまう」「走行中の動画視聴に制限がある」といった不満の声も多く聞かれます。 「スマートカーリンク」は、本機を中継点として接続することで、車両側へのデータ残存を回避。プライバシーの保護とエンターテインメントの自由度を両立させた、次世代の自動車デジタルガジェットです。

■ そのカーナビ、まだ使えます。

■スマホを映して操作するだけで、古いナビが一瞬で最新に。

こんな悩みありませんか？

CarPlayは便利だけど、使えるアプリが限られている 動画が見られない 接続すると履歴や電話帳が車に残るのが不安 AI BOXは設定が面倒で動作が遅い

その不満、すべて解決できます

スマートカーリンクなら

・ スマホ画面をそのまま表示・ ナビ画面で操作可能・ 履歴を一切残さない・ 差すだけで即使える

市場には本体にOSを搭載したAI BOX型製品も存在しますが、

テザリング設定や動作安定性、起動時間などに課題があるとされています。

カスタムジャパンのスマートカーリンクは違います

■どんな車でも使える 自家用車 カーシェア レンタカー 営業車

・ スマホの性能をそのまま使う・ 面倒な設定なし・ 常に最新状態

履歴を残さないから、どこでも安心

いつものスマホが、そのまま車へ

・ 技適取得済み・ 日本語サポート・ 1年保証

安心の日本メーカーです。

■ 「スマートカーリンク」の特長

社内のエンターテインメント体験が向上1. 【高度なプライバシー保護】車両側に履歴を残さないクリーン接続

通常のスマホ連携とは異なり、車両本体にはデバイス名や通信履歴が一切記録されません。返却時に個人情報を消去する手間が省けるため、レンタカーやカーシェア、複数のドライバーが利用する社用車など、多様な利用シーンに最適です。

2. 【圧倒的なレスポンス】スマホの性能をフル活用する「ミラーリング」方式

これまで流通していた本体に独立したOSを持つタイプにと比較すると、本製品は接続したスマートフォンの処理能力と通信（5G/4G）をダイレクトに利用します。そのため、複雑な初期設定やテザリングの手間がなく、動画の遅延や地図のスクロールも非常にスムーズでストレスフリーな操作感を実現しています。

3. 【車内空間をアップデート】走行制限を回避し、同乗者へ最高のエンタメを

純正ナビでは制限されていた各種アプリの表示が可能です。YouTubeなどのエンタメコンテンツや、お気に入りの音楽アプリ、常に最新の地図情報が、車内の大画面とカースピーカーの迫力ある音響で楽しめます。

※運転者は走行中に画面を注視しないでください。本機能は同乗者の利用、または停車時の利用を目的としています。

4. 【ワイヤレス＆チャージ】iPhoneの無線接続と安定の給電機能

iPhoneユーザーであれば、ワイヤレスでのCarPlay利用にも対応。また、本体の給電ポートを使用すれば、ミラーリング中でもスマホの充電が可能です。バッテリー消費の激しい動画視聴やナビ利用時でも、長距離ドライブを安心して楽しめます。

※充電用電源及び電源ケーブルは別途ご用意ください。

5. 【日本メーカーの信頼】１年安心保証と確かな品質と日本語サポート

安心の技適取得済みの日本国内向け仕様。わかりやすい日本語マニュアルが付属し、ご購入から1年間の安心保証が付きます。輸入直販品とは異なる、国内サポート窓口による迅速な対応が可能です。

■ 商品概要

商品名： スマートカーリンク

価格： 11,600円（税込）

対応車両： 有線CarPlay対応の純正ナビ/ディスプレイオーディオ（※BMW車、Sony製純正ナビ等は非対応）

対応端末： iPhone 15以降、DP Altモード対応のAndroidスマートフォン

https://cdn.customjapan.net/pdf/29290741_supported-devices.pdf

サイズ/重量： 約94.5×34×14ｍｍ / 約82g

付属品： 本体、変換アダプター、日本語説明書

詳細URL： https://car.customjapan.net/i/29290741

スマートカーリンクで快適なエンタメ体験

■公式ECサイトでのご購入はこちら

（スマートカーリンクのご注文および法人での導入・お取引については、公式ECサイトにて業販可能です。）

カスタムジャパン公式ECサイト(https://car.customjapan.net/i/29290741)

■Amazonでのご購入はこちら

Amazonでのご購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/CustomJapan-%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%A9%9F%E5%99%A8-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF-CA450/dp/B0GXXHW5RX/ref=sr_1_1?crid=3ODPA43HXFZLM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vHDSoSPbi15_WnLK_84PZnm0xVrCBuPB7aL1XcebRnbB2YC9iRDx1HlBdK2VOyp93tPnxQL84gIsJnBjNKs5sm4EkHqOmAoPbKIDa5mvKdImtmQzN3tBUAP_Cfe9AYLbNcez2krvZgYh5kLszH2xRdHOfQ0Vm2u0jVwrKLUIKKthYOMiecMEHeKfpj32W9d7C47us3TSDKGq2JW3ZJYS5NsBEgQrt8T8gliahNc_siLYtrt2iffv6Gc6Y54qTB2mmJYQnpgEzH3aXJt-HXtF8cGUgU4JYWEVIVjrw5Z8a6A.Pnur6b9WJlU1wZZYDrhWONS61QxEn73E7FuD6panKXM&dib_tag=se&keywords=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF&qid=1777616535&s=electronics&sprefix=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%2Caps%2C180&sr=1-1)

■カスタムジャパンについて

株式会社カスタムジャパンは、「ノル人をツクる」をコンセプトに、日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。

国内最大規模のモーターサイクルイベント：東京モーターサイクルショーでは、バイク用トップケースブランドの「SHAD（シャッド）」や、グローバルタイヤブランドの「TIMSUN（ティムソン）」を毎年出展しております。自社企画・開発のプライベートブランドは、品質と価格を両立し、プロ整備士から多くのライダーまで支持されています。

所在地：大阪市中央区日本橋2-9-16 日本橋センタービル6F

代表者：村井基輝

設立：2005年

事業内容：バイク・自動車・自転車部品の開発・販売、次世代モビリティ事業

URL：https://www.customjapan.jp/