【富士急ハイランド】シルク・ドゥ・ソレイユに出演した日本人アーティストによるダブルダッチ＆BMX スペシャルパフォーマンス5/9(土)10(日)開催！

富士急行株式会社左：エンターテインメントクルー「Glitter」 右：プロBMXライダー「池田貴広」

入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、世界的エンターテイメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」への出演経験を持つエンターテイメントクルー「Glitter」とプロBMXライダー池田貴広による『ダブルダッチ & BMXスペシャルパフォーマンス』を開催いたします。

初日の5月9日（土）には、ダンス・ダブルダッチ・新体操という異なる分野のスペシャリストが融合した、次世代型エンターテインメントクルー「Glitter」が登場し、ダブルダッチパフォーマンスを披露します。シルク・ドゥ・ソレイユ出身者を含む4名からなるユニットは山梨を拠点に国内外で活動しており、世界基準の高度な技術と豊かな表現力で観る人すべてを巻き込みます。また、ダブルダッチ体験会も特別開催するので、世界的アーティストにコツを教わりながら、どなたでもお気軽にダブルダッチに挑戦し、その魅力を体感いただけます。

2日目の5月10日（日）には、2010年より海外進出し、国際大会優勝、7種のギネス世界記録達成、シルク・ドゥ・ソレイユ世界ツアー出演など、数々の実績を誇るプロBMXライダー・池田貴広氏によるBMXパフォーマンスを披露します。常人離れしたダイナミックかつ芸術性あふれるパフォーマンスを通じて、観る人の心を一瞬で掴む“圧巻の瞬間”をお届けします。

世界中の観客を魅了し続ける最高峰のライブエンターテインメント「シルク・ドゥ・ソレイユ」で培われた表現力と技術を、間近で体感できる貴重な機会です。日本の最高峰「富士山」の麓にある富士急ハイランドで、興奮に満ちた極上のエンターテインメント体験を、ぜひお楽しみください。

イベント概要

開催日

●DAY１：5月9日(土)

ダブルダッチパフォーマンス、ダブルダッチ体験会

【出演】エンターテイメントクルー「Glitter」

【会場】ウェーブスウィンガー前広場

●DAY２：5月10日(日)

BMXパフォーマンスショー

【出演】池田貴広・MCイッシー

【会場】園内（当日ご案内いたします。）

公演時間

各日13時～／15時～

観覧料

無料

エンターテイメントクルー「Glitter」とは

ダンス、ダブルダッチ、新体操という異なる領域のスペシャリストが融合した、次世代型エンターテインメントクルー。シルク・ドゥ・ソレイユ出身者含む4名のユニットが、山梨を拠点に活動している。世界基準の高度な技術力と豊かな表現力で、観る者すべてを巻き込み、ステージに「一体感」と「感動」を生み出す。「山梨に新たなエンターテインメントを」という信念のもと、年齢や経験を問わず、誰もが輝ける“最高のステージ”を創り続けている。

エンターテイメントクルー「Glitter」

■主な実績

・シルク・ドゥ・ソレイユ アーティスト 2名在籍

・ギネス世界記録保持者

・DANCE DELIGHT JAPAN 出場ダンサー

・新体操 国体・インターハイ入賞

公式サイト :https://luminarts-inc.com/artist/

BMXライダー 池田貴広とは

自転車を自在に操るエクストリームスポーツ「BMXフラットランド」のプロライダー。オリジナル回転技「IKE SPIN」を武器に、2008年、18歳でプロデビュー。2010年より海外へ活動の場を広げ、国際大会優勝、7種のギネス世界記録達成、シルク・ドゥ・ソレイユ世界ツアー出演などを果たし、23か国でパフォーマンスを行う。日本帰国後も、日本自転車競技連盟 初代日本代表強化指定選手に選出されるほか、TOKYO 2020 パラリンピック閉会式出演、TVCM出演など幅広く活躍。現在は現役アスリートとして競技を続けながら、イベントパフォーマンスや企業とのタイアップ、アンバサダーとしても活動している。

BMXライダー 池田貴広公式Instagram :https://www.instagram.com/ike_spin/

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス

大人6,000円～7,900円

中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円

幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接。東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分。

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車。東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車。※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車。大月駅から約50分。

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp