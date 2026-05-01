株式会社メトラン コーポレートロゴを刷新し、WEBサイトを全面リニューアル

株式会社セントラルメディエンス

医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンスのグループ会社、新生児・小児用人工呼吸器などの医療機器の開発製造・販売および輸出入業務をおこなう株式会社メトラン（本社：埼玉県川口市、代表取締役：中根 伸一、以下「当社」）は、このたびコーポレートロゴを刷新し、あわせてWEBサイトを全面的にリニューアルいたしました。

■ ロゴリニューアルの背景と目的

当社は1984年の創業以来、高頻度振動換気（HFO）技術を核として、最も繊細なケアを必要とする新生児医療の現場をはじめ、世界中の医療現場に革新的なソリューションを提供してまいりました。

このたび、セントラルメディエンスグループの一員として、医療機関へのトータルサポート体制をより強固なものにし、日本国内のみならずグローバル市場におけるプレゼンスを高めるため、社の象徴でもあるコーポレートロゴを刷新いたしました。新しいアイデンティティとともに、医療従事者の皆様に寄り添うパートナーとして、さらなる技術革新と利便性の向上を目指します。

■ 新コーポレートロゴのデザインコンセプト

「呼吸（Breath）」「生命（Life）」「優しさ（Care）」という三つの要素をテーマに構成しています。

シンボルマークは、呼吸の流れをイメージした柔らかな曲線によって構成されており、その流れが自然に社名の頭文字 「M」 を形成するデザインとなっています。

この曲線は、生命を支える呼吸のリズム・小さな命を優しく包み込む医療技術・革新的な人工呼吸技術を象徴しています。

■ WEBサイトリニューアル

今回のリニューアルでは、セントラルメディエンスグループのブランドカラーを反映したデザインへの刷新をいたしました。それに加え製品情報のUI向上、学会・展示会情報やヒストリーの新コンテンツを追加し、利便性を大幅に強化いたしました。

【株式会社メトラン WEBサイト】https://www.metran.co.jp/



〈株式会社メトラン 会社概要〉

社 名：株式会社メトラン

所在地：埼玉県川口市川口2-12-18

代表取締役社長：中根 伸一

設 立：1984年7月14日

URL：https://www.metran.co.jp/







〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。「医療を止めない」を経営理念に、メディカルインテグレーター(R)として医療に必要なあらゆるバックオフィス事業を展開しております。良質な医療を継続的に提供できるよう、医療従事者には医療に専念してもらい、バックオフィスの業務は私たちがサポートすることで医療経営の最適化を目指します。医療部材や医療人材、清掃のメディカルデリバリー、医療経営コンサルティングやPR支援のメディカルサービス、さらに医療に特化したファクタリングを担うメディカルファイナンスと、多角的にサポートし未来の医療を守ります。







〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地： 東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/