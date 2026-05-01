北海道今金町で地域おこし協力隊DAO（ダオ）開始。地域課題の解決と関係人口創出を目指す

株式会社あるやうむ

北海道今金町とDAOやNFTなどを活用し地方創生を手掛ける株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）は2026年5月から、地域おこし協力隊とデジタルコミュニティ（DAO）を組み合わせて地域を活性化する「地域おこし協力隊DAO」の取り組みを実施します。地域住民とDAO参加者の協働による地域課題の解決と関係人口創出を目指します。

（1）着任者（地域）紹介・業務内容

着任者紹介

飯塚 恭平（いいづか きょうへい）

北海道札幌市から北海道今金町への移住

地域おこし協力隊 飯塚 恭平（いいづか きょうへい）

【今回の取り組みに対してのコメント】

今金町地域おこし協力隊 飯塚 恭平（いいづか きょうへい）

このたび、北海道今金町の地域おこし協力隊として着任することになりました。

私はこれまで、歯科技工士として従事していた経験を通して、「食べる」と「生きる」のつながりを実感するに至りました。その後、自ら会社を創業し、パーソナルコーチングや飲食、システムエンジニアとしての業務に取り組んできました。近年は狩猟免許を取得し、ジビエの解体処理施設で働く機会も得る中で、「人と自然の関係はどうあるべきか」という問いに向き合い続けています。

就任後は、地域の皆さまの声を丁寧にお聞きしながら、林業事業との連携やジビエ利活用をはじめとする地域課題の解決に挑戦し、今金町ならではの魅力を新たなかたちで発信していきたいと考えています。

そして、町内の皆さまはもちろん、今金町を離れた出身者や、まだ町を知らない都市部の方々とも、DAO（デジタルコミュニティ）を通じてつながり、一緒に知恵を持ち寄りながら町の未来を育てていければと思っています。デジタルとアナログ、オンラインとオフライン、その両方を行き来しながら、応援され続ける今金町づくりに貢献してまいります。

今金町 中島 光弘町長

【今金町 中島 光弘 町長】

当町は、株式会社あるやうむ様と連携し、地域おこし協力隊DAOを活用した新たな関係人口創出プロジェクトを始動いたします。当町はこれまでも、人口減少への対応として林業の6次産業化や協力隊員の招聘、定住促進など、町の持続可能性を見据えた取り組みを重ねてまいりました。今回着任される飯塚恭平さんには、地域おこし協力隊として、まずは今金町での暮らしを楽しみながら、町民の皆さんとのつながりを一つひとつ丁寧に育てていただきたいと考えています。そのうえで、デジタルコミュニティ（DAO）という新しい仕組みも活用しながら、町外の方々にも今金町の魅力を知っていただき、「応援したい」「住んでみたい」「訪れてみたい」と感じてもらえるきっかけづくりに取り組んでいただくことを期待しています。

【本取り組みの目的】

（2）DAOおよびプロジェクトについて

- 地域住民とDAO参加者の協働による地域課題の解決- 関係人口創出1. DAOとは？

DAO（Decentralized Autonomous Organization：分散型自律組織）は、インターネットを介して全国各地から参加者が集まるデジタルコミュニティです。参加者は単なるファンではなくプロジェクトの一員として積極的に取り組むことができ、全員が対等な立場で企画立案・意思決定に関われるのが特徴です。

2. DAOの利点

DAOを導入すると、自治体外の人々が地域課題の解決に主体的に関われる仕組みが整います。新鮮な視点と知見が地元住民の想いと化学反応を起こし、イノベーティブな解決策を創出。主体的な活動により地域への理解と愛着を深め、強固な関係人口を生み出します。

3.予算

地域おこし協力隊制度を活用し、「特別交付税範囲内（10/10）」で実施します。『適任者の募集・選定』『着任中サポート』『デジタル技術の提供』の3サービスを一気通貫で提供し、自治体職員の負担を軽減しながらDAO設立を後押しします。

4.導入状況や今後の予定は?

・2025年度：17自治体導入

・2026年度：30自治体導入を目標

補正予算対応による夏季・秋季開始、来年度当初予算での開始など、全国の自治体より多数のお問い合わせをいただいています。導入をご検討の自治体・地域関係者はお気軽にお問い合わせください。

（北海道余市町事例：地域資源を活かしたアクティビティイベントを開催し、地域外から参加者を招致）（北海道余市町での取り組み事例：上記画像をウェビナー修了証となるNFTとして発行。思い出・経験を刻む体験を提供。）5.「地域おこし協力隊DAO」サービス詳細

地域おこし協力隊の制度範囲内で『適任者の募集・選定』『着任中サポート』『デジタル技術の提供』の3つのサービスを一気通貫で提供するソリューションで、自治体のDAO設立に必要な支援を提供しています。



１. 適任者の募集・選定

地方創生・地域活性への意欲

コミュニティ運営への関心

Web3（NFT・DAO）やAI等の先端技術への興味

国内唯一の移住DAOマネージャー登録制度を活用し、自治体課題に合致した人材をマッチングします。

２.着任中サポート

・DAO実務に関する日々の相談対応

・隊員活動の情報拡散サポート

弊社運営の『シン地方DAO』で培った知見とSNS・Voicy等での発信力で、隊員活動を強力にバックアップします。

３.デジタル技術の提供

・Discordの最適化・機能追加・運用支援

・NFTの発行・配布・活用支援（URLリンク取得型や思い出を刻むNFT体験など）

6.自治体向けDAO無料セミナーのご案内

DAOを活用した地域課題解決に関する無料オンラインセミナーを随時開催。

・主な質問例

地域おこし協力隊DAOの詳細を知りたい

DAOを地域課題解決にどう活用できるか

所要時間：約1時間（個別調整可）。お気軽にお問い合わせください。

・問い合わせ先

あるやうむ公式サイト お問い合わせ

https://alyawmu.com/contact/

※地域おこし協力隊制度対象外の自治体でも、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用することで同等の取り組みが可能です。そのため、当社DAO無料オンラインセミナーは全自治体を対象としています。

【セミナー内容】

・会社紹介

・NFT概要

・DAO概要

・DAO事例

・コミュニケーションツールDiscordの説明

・地域おこし協力隊DAOの紹介

・ディスカッション

7.用語解説

Web3.0

ブロックチェーン技術を活用し、よりセキュアで分散化されたインターネットを目指す概念。個人情報管理や取引の透明性が高まり、ユーザー中心のウェブ体験が可能になる。

NFT

「非代替性トークン」の略。デジタルデータに固有の価値を付与し、コミュニティ内で会員証や特典、投票・抽選の対象として活用される。

Discord

チャット・通話が可能な無料アプリ。NFTコミュニティの多くが運営に使用しており、絵文字・画像・動画共有やボイスチャットなど多様な機能を持つ。

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

8.あるやうむについて

株式会社あるやうむは、「NFTによる地方創生」を推進する札幌を拠点とするスタートアップです。全国の自治体向けに、ふるさと納税NFT、観光NFT、地域おこし協力隊DAOソリューションを提供し、地域の魅力を活かした新たな財源創出とシティプロモーションを支援しています。ふるさと納税NFTでは、地域固有の魅力と文化的価値を込めたNFTを返礼品として提供を。観光NFTでは、デジタル技術を活用した革新的な観光体験の創造の取り組みを。地域おこし協力隊DAOソリューションでは、分散型自律組織（DAO）の仕組みを通じて、持続的な地域コミュニティの構築を支援しています。社名「あるやうむ」は、アラビア語で「今日」を意味する言葉。今日から新たなチャレンジに踏み出そうとする自治体・地域の皆様を、先端技術で支援し、「応援され続ける地域づくり」を実現します。

地域おこし協力隊DAO 導入自治体（2026年5月時点）9.地域おこし協力DAO関連記事

【2025年度移住DAO（ダオ）マネージャー募集】

地域で創るデジタルコミュニティの力で関係人口創出と地域課題解決

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000091165.html

【2025年度導入自治体】

和歌山県橋本市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000091165.html

新潟県関川村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000091165.html

山梨県山中湖村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000091165.html

北海道滝川市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000091165.html

北海道紋別市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000091165.html

熊本県あさぎり町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000091165.html

北海道むかわ町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000091165.html

広島県神石高原町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000091165.html

北海道京極町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000091165.html

長野県川上村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000091165.html

10.株式会社あるやうむ 会社概要

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com

・X（旧:Twitter） ：https://x.com/alyawmu

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545

<問い合わせ先>

あるやうむ公式サイト お問い合わせ

https://alyawmu.com/contact/