本日より予約開始！SUNEAST世界最薄クラス×半固体バッテリー採用、安全性と薄型を両立した新モデル。

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（本社：東京）は、SUNEASTブランドより展開する新型モバイルバッテリー「SUNEAST 半固体モバイルバッテリー Power Bank SSA5K」について、本日より予約販売を開始いたしました。

本製品は、半固体バッテリー技術を採用し、発熱や発火リスクの低減を実現。さらに、Qi2ワイヤレス充電（最大15W）、有線最大20W出力、パススルー充電など、日常使いから外出・旅行まで幅広く対応する多機能モデルです。

▼ ご予約はこちら（本日より受付開始）

ヨドバシカメラ.com(https://www.yodobashi.com/?word=SUNEAST+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E8%96%84%E5%9E%8B%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC)

ビックカメラ.com(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=SUNEAST+%83%82%83o%83C%83%8B%83o%83b%83e%83%8A%81%5B)

■ 発売情報

・予約販売開始日：2026年5月1日（ヨドバシカメラ＆ビックカメラ.com）

・発売日：2026年5月15日

・販売価格：6980円（税込）

・販売チャネル：ヨドバシカメラ / ビックカメラ / アマゾン／楽天市場／Yahoo! など

主な特長

● 半固体バッテリー採用 ― 安全性に配慮した設計

従来のリチウムイオンバッテリーに比べ、熱暴走や発火リスクを抑えた構造を採用。内部構造の安定性を高めることで、高温環境や長時間使用時でも発熱を抑えやすく、安心して使用できる設計となっています。また、外部からの衝撃や圧力にも強く、日常的な持ち運びや使用シーンにおいてもトラブルの発生リスクを低減。

これから気温が上がる季節や、長時間の外出・旅行などでも、より安心して使えるモバイルバッテリーとして設計されています。

安全性検証テスト動画では、加圧・荷重・釘刺し・落下・高温環境下での各種試験の様子をご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L_vr-tO8K_w ]

● 約7.2mmの薄型・軽量デザイン

持ち運びしやすいスリム設計で、ポケットやバッグにもすっきり収納可能。現在、モバイルバッテリーとしては史上最薄クラス※の設計を実現しています。

※当社調べ

● Qi2ワイヤレス充電対応（最大15W）

マグネットで固定しながら安定したワイヤレス充電が可能。

ケーブルレスで快適な充電体験を提供します。

● 有線最大20W出力＆パススルー充電対応

本体を充電しながら、スマートフォンへ**マグネット式ワイヤレス給電（Qi2）**が可能。

有線・無線を組み合わせることで、効率的で無駄のない充電環境を実現します。

● 2台同時充電対応

ワイヤレス充電と有線充電を同時に使用することで、

スマートフォンとイヤホンなど、複数デバイスの同時充電に対応。

外出先でも効率よくデバイス管理が可能です。

● LED残量表示（4段階）

バッテリー残量を4段階のLEDインジケーターで視覚的に確認可能。

充電のタイミングを直感的に把握できます。

製品概要

本体サイズ：103.5×70.5×7.2mm

重量：約110g

セット内容：本体、USB-C to USB-C充電ケーブル（0.3m）、取扱説明書

バッテリー容量：5000mAh/3.85V/19.25Wh

定格容量：2950mAh(5V)

入力：5V⎓3.0A/9V⎓2A/12V⎓1.5A (18W Max)

出力：5V⎓3A/9V⎓2.22A/10V=2.25A/12V⎓1.67A (20W Max) USB-C+Wireless Charging Output:10W+5W

ワイヤレス出力電力：5W/7.5W/10W/MPP 15W Max

インターフェース：USB Type-C

材質：アルミニウム合金＋ABS樹脂

型番：ブラック：SE-PB050BC003BKF

ホワイト：SE-PB050BC003WHF

オレンジ：SE-PB050BC003ORF

JAN：ブラック：4573574591749

ホワイト：4573574591732

オレンジ：4573574591671

保証期間：ご購入日より日本国内にて１年間

会社概要

会社名：株式会社旭東エレクトロニクス

ブランド：SUNEAST

公式サイト：https://suneast.co.jp/