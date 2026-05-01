SUUNTOアンバサダー・サポートランナーが「Mt.FUJI100 2026」で上位入賞

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社（東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に富士山麓で開催された日本を代表する国際トレイルランニングレース「Mt.FUJI100 2026(https://mtfuji100.com/)」において、SUUNTOブランドアンバサダーの吉住友里選手と、サポートランナーの長谷怜信選手が、それぞれのカテゴリーで優秀な成績を収めたことをお知らせいたします。本大会は、World Trail Majorsの認定レースとして、世界中のトップトレイルランナーが集う国内最高峰の舞台です。今大会からは賞金制度が導入され、FUJI100mi・ASUMI40kにおいて男女各5位までに賞金が贈られるなど、例年にも増して高い競技水準のもとでレースが展開されました。

吉住友里選手｜ASUMI40k 総合女子2位

吉住友里選手は、距離38.5km・累積標高+1,481mのスピードコース「ASUMI40k」において、総合女子2位（3時間38分41秒）という結果を収めました。地元・富士吉田市在住のホームアドバンテージを活かした安定したレース運びと、終盤までの粘り強い走りで、世界レベルの激しい上位争いを走り抜きました。

長谷怜信選手｜FUJI100mi 総合男子6位

SUUNTOサポートランナーとして活動する長谷怜信選手は、距離約167km・累積標高+6,613mの「FUJI100mi」において、総合男子6位（20時間05分56秒）でフィニッシュしました。100マイルという過酷な距離を走り抜いた長谷選手の挑戦は、自然環境の中で自らの限界に向き合うトレイルランニングの魅力を改めて印象づけるものとなりました。

Mt.FUJI100 EXPOへの出展

SUUNTO Japanは、大会会場となった富士北麓公園 富士山GXスタジアムにて開催された「Mt.FUJI100 EXPO」にブースを出展しました。本EXPOはトレイルランニング関連ブランドや協賛企業30以上が集まる展示・販売イベントで、3日間にわたって多くのランナーや来場者で賑わいました。

ブースでは最新のGPSスポーツウォッチや、アウトドア向けイヤホンラインナップを展示。来場者がスント製品を実際に手に取り、体験できる機会を提供しました。また、2026年5月8日より発売となる新製品「Suunto Spark(https://apac.suunto.com/ja-jp/products/suunto-spark-black?)」を先行展示し、多くのランナーから高い注目を集めました。本製品はスント初となる空気伝導式オープンイヤーイヤホンで、マルチドライバーシステム搭載のハイレゾオーディオ対応に加え、ランニング中の平均接地時間・上下動・ケイデンスをリアルタイム計測するランニング・センサー機能を搭載。「聴く」と「測る」を1台で実現した、アスリート向けの全く新しいイヤホンです。

スントのスポーツウォッチは、過酷な環境下で挑戦するアスリートに必要な正確なデータと高い視認性を提供し、日々のトレーニングからレース本番まで、その挑戦を支えています。

今後も、挑戦を続けるすべての人々とともに、新たな冒険への一歩を支えてまいります。

SUUNTOについて

フィンランド発のアウトドアおよびダイブウォッチブランド「SUUNTO（スント）」は、1936年の創業から90周年を迎えます。

1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから90年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。

公式ウェブサイト: https://apac.suunto.com/ja-jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/suuntojapan/

公式X：https://x.com/suuntojapan

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/suuntojapan