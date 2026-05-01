『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』にて最初の2ヵ月間 月額99円(税込)キャンペーン実施中！！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

Prime Videoのサブスクリプション『ドラマ＆エンタメ☆アジアPremium』（以下「アジアプレミアム」といいます）では、2026年５月1日（金）～2026年５月15日（金）の期間中、アジアプレミアムに新規または再加入でご登録いただくと、期間限定で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）にてお試しいただけるお得なキャンペーンを実施いたします！

※作品の視聴にはPrime Videoで「アジアプレミアム」への登録が必要です。

※2ヵ月満了後は月額550円（税込）が請求され、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

■ 本日（5月1日）より全話見放題開始！イ・ジェフン主演・究極の頭脳戦サスペンス！！

「交渉の技術」

M＆A（企業の合併と買収）のプロたちが繰り広げる、究極の頭脳戦！「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズで人気のイ・ジェフン主演作、「交渉の技術」が本日より最終話まで公開され、全話見放題配信中です。

経営危機に陥ったサンイングループ。その再建を託されたのは、イ・ジェフン演じる“伝説の交渉人”ユン・ジュノだった。11兆ウォンという莫大な資金調達を目指し、一切の感情を排し、数字・法律・心理を武器に、難敵たちとの緊張感あふれる交渉に挑む。社運を懸けたM&Aという名の戦いが今、幕を開ける！

「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズでは激しいアクションや表情豊かな変装で視聴者を魅了した彼が、本作では感情を露にせずミステリアスで冷静沈着なジュノを演じるため白髪で登場し、大胆なイメージチェンジを図ったことも話題となりました。

物語は韓国にとどまらず、日本や香港へと舞台を広げ、国際ビジネスの現場をリアルに描写。日本エピソードでは静岡県でロケを行い、青木崇高、宮内ひとみらがゲスト出演したことも話題に。リアルな交渉劇は、普段韓国ドラマを観ない男性もきっと楽しめるはず！ヒリヒリとした知略の応酬から、最後まで目が離せない本作をアジアプレミアムでぜひお楽しみください！

■「交渉の技術」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFPPQHJS)

■国宝級イケメンスター レオ・ロー主演大ヒットラブロマンス時代劇

「顔心記（がんしんき）～シェイプ・オブ・ラブ～」

<顔が認識できない男>と<他人に変身できるヒロイン>本国視聴数10億回突破（2024年猫眼専業版調べ）の大ヒット・ラブロマンス時代劇「顔心記（がんしんき）～シェイプ・オブ・ラブ～」が全話見放題配信中です。「長月輝伝～愛と救世の輪廻～」レオ・ローと「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」ソン・イーによる、最旬キャスト共演の大ヒット作がついに日本上陸！アジアプレミアムでも4月に配信開始以降、瞬く間にランキング1位を記録！

その美麗な風貌から“古装男神”（時代劇ドラマにおけるイケメンスター）と称されるほど圧倒的な人気を誇るレオ・ローがどこか影のあるクールな二枚目捜査官でありながら時折見せるコミカルな役どころのギャップにハマる視聴者が続出。失顔症の主人公と変身能力を持つヒロインによるラブロマンスというキャッチ-な設定と相まって、配信直後から話題沸騰。中国SNS（Weibo）における検索最高ランキング1位、全ネットでの検索数は累計61億を超えるなど、口コミも爆発。まさに 24年夏を代表する大ヒット作となりました。

人には言えない秘密を抱えた２人の運命はいかに―！？美男美女の麗しき最旬カップルで魅せる麗しきラブロマンスをぜひアジアプレミアムでご堪能ください。

■「顔心記（がんしんき）～シェイプ・オブ・ラブ～」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWZPQ66J)

■人と妖（あやかし）の禁断の恋

「恋狐妖伝（れんこようでん）～ファースト・ラブ～」

「永遠の桃花～三生三世～」ヤン・ミーと「山河令」ゴン・ジュンが、夢の共演！トップスター２人の初共演が大いに話題となった「恋狐妖伝（れんこようでん）～ファースト・ラブ～」も大好評全話見放題配信中です。

原作は、総再生回数110億回超のアニメ化も果たした中国の国民的人気漫画。ヤン・ミー演じる狐族の当主が、迷い込んだ人間の子供（ゴン・ジュン）を育て上げ、やがて両者が恋に落ちるというストーリーを、両族の対立と世界の危機を交えた圧巻のスケールでドラマティックに仕立て上げています。主演の２人以外にも、ゴン・ジュンと「山河令」で共演したウェイ・ジャーミン、「逐玉：翡翠の君」のジャン・リンホーなど、脇に至るまで豪華キャストが総出演するという“オールスター時代劇”とも呼べる大作となっています。

ヤン・ミー×ゴン・ジュンの極甘ケミストリーが視聴者を熱狂させたオールスター極上ファンタジーロマンスをアジアプレミアムでぜひお楽しみください！

■「恋狐妖伝（れんこようでん）～ファースト・ラブ～」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXY17LGK)

■本日(5月1日)より新規入荷の新作中国ドラマも多数！

「田園ロマンス～恋の収穫祭～」

本国視聴数、驚異の10億回超え！農村でロマンスを育てる!?純情ラブコメディ！

大学生の連蔓児（リエン・マンアル）は、時代劇農村ゲームの世界に入り込んでしまう。元の世界に戻るための指令は金貨1千両を稼ぐこと―

【宮廷】【王族】【陰謀】といった中国ドラマの定番要素を排し、とある農村でヒロインが農作業とロマンスを繰り広げるという異色のラブコメディ時代劇。「蓮花楼（れんかろう）」「宮廷衛士の花嫁」ツォン・シュンシー×「卿卿日常～若様と恋する日々～」「逐玉：翡翠の君」ティエン・シーウェイ、フレッシュな人気若手俳優による新たな最旬カップルで贈る<農村> × <ラブコメ>の異色の新感覚ロマンスは宮廷時代劇に飽きた方にもきっと楽しめるはず！

■「田園ロマンス～恋の収穫祭～」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4XDR5YT)

「朝暁の恋」

不思議な力で何度でも蘇る！？タイムループが紡ぐ壮大な愛の物語！ハーニーコーズー「天舞紀～トキメキ☆恋空書院～」×イエン・シュージア「華麗なる皇帝陛下（エンペラー）」主演！若手俳優陣が織りなすファンタジーロマンス時代劇！

主人公二人が同時に迎える“死”によって時間が巻き戻るというタイムループ設定がみどころの本作。陰謀に巻き込まれ命を落とすたび、主人公二人が再び同じ時を生き直し、未来を変えるために新たな選択を重ねていきます。予想できない展開が続く新感覚ファンタジー時代劇にハマってしまうこと間違いなし！

■「朝暁の恋」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5FHXJL4)

「ステキな彼女～Amazing Girl～」

留学先から帰国した甄高貴（ジェン・ガオグイ）は、母から破産したと聞かされ目の前が真っ暗に。一方、美糖（メイタン）ポップコーンの次男・鐘意名（ジョン・イーミン）は兄からいきなり社長代理に任命されて、めんくらっていました。接点のない２人が、甄高貴（ジェン・ガオグイ）の不注意で最悪の出会い方をして―

リー・イーナンとジー・メイハンのカップルで贈る、破産令嬢とツンデレ御曹司が繰り広げる、笑って泣ける人生大逆転ラブコメディ！

■「ステキな彼女～Amazing Girl～」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS8NTYNL)

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』 最初の2ヵ月間 月額99円（税込）キャンペーン概要

●サービス名称 ： ドラマ&エンタメ☆アジアPremium

●キャンペーン期間： 2026年５月1日（金）～５月15日（金）23:59まで

新規または再加入のご登録で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）！

※作品の視聴にはPrime Videoで「アジアプレミアム」への登録が必要です。

※2ヵ月満了後は月額550円（税込）が請求され、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

※見放題対象作品はPrime Video アジアプレミアム内の作品に限ります。

●Prime Video アジアプレミアムURL : https://www.amazon.co.jp/subscription/asiapremiumjp

●公式ホームページ ： https://culture-pub.jp/asiapremium/

●キャンペーンページ ： https://www.culture-pub.jp/news/748/

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』とは

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』は、韓国ドラマやエンタメを中心にアジア各国のコンテンツを取り揃えたアジアコンテンツ専門チャンネルです。チ・チャンウク主演の大ヒットドラマ「あやしいパートナー ～Destiny Lovers～」を始め、社会現象を巻き起こした衝撃作「ペントハウス」シリーズや、ハン・ソッキュ主演メディカルラブロマンス「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズ、イ・ジェフン主演の大人気痛快復讐劇「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「世宗大王」の母であり、激動の乱世を王后の視点で描かれたことで話題となった「元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～」 【ノーカット完全版】、世界123ヶ国で視聴者数１位を記録した大ヒットラブコメディ「わたしの完璧な秘書」、宮廷歴史超大作「女人天下」のほか、亀梨和也主演でリメイクが制作された「ストーブリーグ」など、新旧の韓国ドラマはもちろん、中国・韓国映画等充実したラインナップを取り揃えています。

■「Prime Video サブスクリプション」概要

Prime Videoのサブスクリプションは、スポーツ、ニュース、映画、ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえ、追加のアプリやチューナーを使わず視聴できる専門サブスクリプションです。

1 チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。

視聴できるサブスクリプションのリストは

https://www.amazon.co.jp/gp/video/addons をご参照ください。

視聴にはPrime Videoのサブスクリプションで「アジアプレミアム」の登録が必要です。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

■PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販売