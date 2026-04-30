奈良県の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」（東京都港区 運営:奈良県観光局）は毎月多彩なイベント・講座・展示会等を開催しています。５月は「奈良旅の無料相談会」、「写真展『春日大社· 興福寺古儀 薪御能』」を実施します。６月は「伝統紋様の赤膚焼×箔アート体験Akahada -ware Foil Art Workshop」を実施します。 その他にも東京に居ながらにして奈良の魅力や美味を満喫できる催しを多数提供しています。 ※各講演・体験イベントの詳細・申し込みはホームページをご参照ください。

「奈良まほろば館」公式HP:https://www.pref.nara.lg.jp/site/nara-mahoroba/index.html

■奈良の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」

奈良まほろば館は、奈良県の魅力の発信と認知拡大のために2009年に東京・日本橋で開館、2021年8月に新橋に移転し、リニューアルオープンいたしました。1階は奈良の名産品を取り揃えたショップと気軽に奈良を味わえる「Cafe＆Bar まほら」や旬の情報を届ける観光案内コーナー、2階にはイベントルームと、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じてもらえるよう構成された料理を楽しめる「TOKi」(レストラン＆バル)があります。

■奈良旅の無料相談会

元奈良まほろば館観光コンシェルジュによる奈良旅の無料相談会です。観光パンフレットもたくさん用意しましたので、話を聞きながら、パンフレットを選びながらじっくり次の奈良旅を思い描いてください。 日 時:2026年5月1日（金）11:30～18:30、5月2日（土）11:00～16:00 参加費:無料 場 所:2階イベントルームA

■伝統紋様の赤膚焼×箔アート体験Akahada -ware Foil Art Workshop

赤膚焼は寺古瓦デフォルメ等、歴史紋様宝庫。小堀遠州七窯、豊臣秀長、郡山城柳澤殿ら愛でた窯。赤膚山元窯今なお登り窯より歴史刻んだ陶器が生まれ、郡山香柏窯では古寺土が陶器に蘇る。赤膚焼上に箔貼る体験をお届けします。 Gilding on Akahada-ware with traditional Motifs. 日 時:2026年6月2日（火）①11:00～13:00、②14:00～16:00、③17:00～19:00 講 師:アートヒストリー優 梅田 優 氏 参加費:3,900円 定 員:各回 8名 場 所:2階イベントルームA

■写真展「春日大社· 興福寺古儀 薪御能」

毎年５月に催される「南都 春日大社·興福寺薪御能」。貞観11年（869年）に、興福寺西金堂で厳修された修二会の「薪猿楽」を起源に持ち、全国の薪能のルーツとなっています。春日大社、春日大社若宮、そして興福寺南大門跡で催される幽玄の世界を、能楽写真家 国東薫·芝田裕之によりお届けいたします。 日 時:令和8年5月11日（月)～5月24日（日） 場 所:1階ギャラリー

■「奈良まほろば館」施設概要

名 称:奈良まほろば館 所在地:東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1F・2F 最寄り:東京メトロ銀座線・新橋駅1番出口徒歩約3分／JR新橋駅銀座口徒歩約3分 ＜店舗概要＞ ・1階Shop :月～日曜日／11:00～20:00 ・1階Cafe＆Barまほら:月～日曜日／11:00～19:30 ・2階TOKi(Restaurant):火～土曜日／12:00～15:30・18:00～22:00 ・2階TOKi(Bar) :火～土曜日／12:00～15:00・17:30～22:30 ・奈良県事務所（移住相談） :平日／9:15～17:30 ※詳細や定休日はお店にお問い合わせください URL : https://www.pref.nara.lg.jp/site/nara-mahoroba/index.html Instagram : https://www.instagram.com/mahorobakan/ Facebook : https://www.facebook.com/naramahorobakan/

■本件に関するお問い合わせ窓口

奈良まほろば館 情報発信課 TEL:03-5568-7081 / FAX:03-5568-7082