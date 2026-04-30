三恵観光株式会社(本社：京都府福知山市、代表取締役 兼 CEO：杉本 潤明)は、2026年5月11日(月)に「エニタイムフィットネス川西東畦野店」をグランドオープンいたします。

現在、施設見学・先行入会受付を実施しており、お得なキャンペーンも開催中です。





外観





【グランドオープン概要】

店舗名 ： エニタイムフィットネス川西東畦野店

日時 ： 2026年5月11日(月)10:00～

所在地 ： 兵庫県川西市東畦野2丁目1-12 1-2F

営業時間 ： 24時間年中無休

スタッフアワー： 10:00～19:00

駐車場 ： 30台／駐輪場 15台

アクセス ： 畦野駅より徒歩3分、川西インターより車で5分





●オープンの背景

三恵観光株式会社は、「明日を今日より、ハッピーに。」というミッションを掲げ、人々の日常に笑顔を届ける事業を展開してまいりました。このたび新たに、心と身体の健康を支えるフィットネス事業として「エニタイムフィットネス川西東畦野店」をオープンし、より多くの方の前向きな毎日を応援してまいります。









【プレオープン概要】

期間 ： 2026年4月24日(金)～5月10日(日)

スタッフアワー： 10:00～19:00

※入会受付は10:00～18:30までとなります。

内容 ： 施設見学(無料)・先行入会受付





●プレオープンキャンペーン

現在、グランドオープンに先駆けたお得なキャンペーンを実施中。

初期費用を大幅に抑えてスタートできる機会となっております。

・セキュリティキー発行手数料： 通常5,500円→無料

・2026年5月分会費(5/11～) ： 通常7,980円→無料

・2026年6月分会費 ： 通常7,980円→1,480円

※保護者の方が入会されている場合、高校生の方は無料で施設をご利用いただけます。





プレオープンキャンペーン





【お得なキャンペーンをご紹介】

●水素水2ヶ月無料キャンペーン

期間 ： 実施中(終了日未定)

対象 ： 水素水サービス新規ご契約者様

特典 ： 水素水利用2ヶ月間無料(カラータンブラープレゼント)

3ヶ月目以降： 月額1,080円(税込)

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。





●大塚製薬「BODY MAINTE(ボディメンテ)」プレゼントキャンペーン

日時： 2026年5月4日(月)～5月10日(日)10:00～18:30

内容： 施設見学(無料)・店頭入会受付

特典： 「BODY MAINTE(ボディメンテ)」プレゼント

(※アンケート回答者・先着120名様)





※『BODY MAINTE』の正式表記は“E”の上に「'」(アキュートアクセント)









【エリア構成】

1階：有酸素エリア・ストレッチエリア・フリーウェイトエリア





有酸素エリア





ストレッチエリア





フリーウェイトエリア





2階：ウェイトマシンエリア・更衣室・シャワールーム





ウェイトマシンエリア





更衣室





シャワールーム





【施設概要】

◆エニタイムフィットネス川西東畦野店

●所在地

兵庫県川西市東畦野2丁目1-12 1-2F

能勢電鉄妙見線「畦野駅」から徒歩3分

新名神高速道路「川西IC」から車で5分

●月会費

7,980円(税込)

●店舗ホームページ

https://www.anytimefitness.co.jp/kawanishi-higashiuneno/

●Instagram

https://www.instagram.com/anytime_kawanishihigashiuneno









【エニタイムフィットネスとは】

2002年、アメリカ・ミネアポリスで誕生した24時間型フィットネスジムです。現在は世界30の国と地域で5,000店舗以上を展開しています。

日本国内では47都道府県に1,000店舗以上を展開しており、国内約1,200店舗はもちろん、世界中約5,500店舗のエニタイムフィットネスを相互利用することが可能です。









【会社概要】

商号 ： 三恵観光株式会社

所在地 ： 京都府福知山市字堀小字下高田2346(福知山オフィス)

代表者 ： 代表取締役 兼 CEO 杉本 潤明

設立 ： 1971年6月

事業内容 ： 総合レジャー

資本金 ： 5,000万円(グループ全体)

Webサイト： https://sankei-group.jp/