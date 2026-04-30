株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：今野秀一）は、神奈川県相模原市のコトエ橋本2階に、神奈川県内6店舗目となる「ソユーゲームフィールド橋本店」をオープンいたします。

最新のプライズゲームをはじめ、体感型ゲーム機やキッズ向けカードゲーム機など、多彩なアミューズメント機器を取り揃えた施設です。 自然をイメージした明るく開放的な店内空間を演出し、お子さまから大人まで、幅広い世代のお客様に安心してお楽しみいただける環境を提供いたします。 ぜひご家族やご友人とお誘いあわせのうえ、お越しください。

オープン記念プレゼント

新規オープンを記念して、小学生以下のお客様限定で 「シマエナガのエアーヨーヨー」をプレゼント！ 【開催期間】 ◆5月29日(金)・30日(土)・31日(日)、6月6日(土)・7日(日)〈各日先着120名様〉 ◆6月1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)〈各日先着50名様〉 ※おひとり様１日１個までとなります ※先着順のため、ご希望に添えない場合がございます ※無くなり次第終了となります ※イベントは予告なく内容を変更または中止させていただく場合がございます ※他サービスとの併用は不可となります

■店舗情報

店名

ソユーゲームフィールド橋本店

オープン日

2026年5月29日(金)

営業時間

10:00～21:00

所在地

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番3号 コトエ橋本2階

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電話番号

042-703-8191

店舗面積

894.21㎡（270.5坪）

機械台数

168台

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