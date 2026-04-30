ライフスタイルカンパニー株式会社は、化粧品ブランド「MilleFée(ミルフィー)」より「MilleFée × モンチッチ コラボシリーズ」を発売いたします。

レトロブーム再燃で若年層を中心に注目が高まっている「モンチッチ」と、MilleFée(ミルフィー)が初コラボレーション。モンチッチ・モンチッチちゃん・ベビチッチをモチーフにした限定パッケージ＆オリジナルアイテム付きで、シェイクドロップチーク・うるうるフィットグロス・ソフトムードシャドウパレット・メイクパフシリーズの全4カテゴリ・計13アイテムが一斉登場します。

オンラインでは2026年4月30日11:00よりMilleFée公式オンラインサイトにて予約販売、5月7日14:00よりMilleFée公式オンラインサイト・Qoo10・Amazon・楽天市場等にて販売を開始いたします。また、2026年5月9日から25日まで静岡伊勢丹にて開催される「モンチッチ展」でも展開予定です。店頭では5月中旬より、ロフト、アットコスメストア、ハンズ、アインズ＆トルペ、PLAZA(いずれも一部店舗を除く)にて先行販売、6月中旬より、順次バラエティストアでも展開予定です。

商品情報

1. シェイクドロップチーク

https://www.millefee.jp/products/momf29 https://www.millefee.jp/products/momf41

ジュワっと発光ツヤで、ベースも崩れにくいリキッドチーク。

商品名:シェイクドロップチーク 価格:\1,760(税込) カラー展開:3色 付属品:めじるしチャーム(モンチッチくん・モンチッチちゃん ) ※ランダムでどちらかが入っています。めじるしチャームの種類はお選びいただけません。

カラーラインナップ

M03 フィグラテ シェイクドロップチークで一番人気の定番カラー。落ち着きと甘さのくすみピンク。自然な血色感の演出にピッタリ。 [限定色]M05 ちょっと照れ屋なモンチッチくん 自然な血色感を仕込むベビーピンク。イエベ向けのカラー設計で、まるでモンチッチくんがほんのり照れているような、かわいらしい血色感を演出。 [限定色]M06 モンチッチちゃん、透明感フィルターかかってる？ 青みピンクでピュアなほっぺに。ブルべ向けのカラー設計で、まるでフィルターをかけたような透明感あふれる仕上がりに。

2. うるうるフィットグロス

ケアもメイクもこれ1本で、軽やかな透けツヤとぷるんとした立体感を叶えるリップグロス。

商品名:うるうるフィットグロス 価格:\1,650(税込) カラー展開:3色 付属品:オリジナルチャーム(全3種:ベビチッチ・モンチッチくん・モンチッチちゃん) ※チャームのデザインは商品カラーごとに異なります。

カラーラインナップ

M01 うさぎピンク(ベビチッチチャームつき) うるうるフィットグロスで一番人気のベビーピンク。ちゅるん唇を演出する、定番の粘膜カラー。 [限定色]M06 え、モンチッチくんのスタイ今日キラキラじゃない？(モンチッチくんチャームつき) 多色ラメをちりばめた、あざとチェリー。まるでモンチッチくんのスタイのように赤くキラキラと輝く、存在感ある唇に。 [限定色]M07 モンチッチちゃんそのリボン貸して～!(モンチッチちゃんチャームつき) ピンク×ゴールドラメがきらめく、ちゅるんピンク。モンチッチちゃんのリボンをイメージした、愛らしくもトレンド感あふれる一色。

3. ソフトムードシャドウパレット 【新商品】

ふわっと自然に目元を拡張しながら、これ1つでメイクが完成するデイリーマルチパレット。

商品名:ソフトムードシャドウパレット 価格:\1,870(税込) カラー展開:2色 付属品:ぷくぷくドロップシール ※シールの絵柄はM01・M02で共通です。

カラーラインナップ

M01 モンチッチくん多幸感すごいね! イエベのための多幸感ピーチピンクパレット。ふんわり発色のマットカラーを中心に、ポイント使いできるラメをセット。ナチュラルなのに盛れる、印象的な目元に。

M02 モンチッチちゃんの初ブルべメイク! 透明感1000％!ふんわり白みピンクパレット。やわらかなクールトーンで、透き通るような印象に。 ライトカラー中心の配色で、今っぽく抜け感のある目元へ。

4. メイクパフシリーズ

なりたい仕上がりで使い分けできる、可愛さも使いやすさも叶える4種のパフ。

モンチッチ メイクパフシリーズ 価格:550円～2,860円(税込) バリエーション: ・パウダーパフ モンチッチちゃん ・マシュマロパフ モンチッチくん ・ちびパフ モンチッチくん・モンチッチちゃん ・指パフ ベビチッチくん・ベビチッチちゃん ・メイクパフコンプリートボックス

パウダーパフ M01 モンチッチちゃん (モンチッチちゃん型パフ＆カバー 1個＋丸型パフ 1個)

モンチッチちゃんをかたどったパフ＆カバーと丸型パフのセット。 モンチッチちゃん型のパフ＆カバーは、丸型パフをセットしてパフとして使えるほか、パフカバーとしても使える2wayタイプ。 使用用途 モンチッチちゃん型パフ＆カバー:長めのふわふわ素材で透明感仕上がりに。ルースパウダーにおすすめ。 丸型パフ:短め素材でパウダーをしっかりキャッチ。プレストパウダーにおすすめ。

マシュマロパフ M02 モンチッチくん (1個)

いろんなテクスチャーに使える、厚さ約1.5㎝のモチモチパフ。軽く湿らせて使用することで、より自然なツヤ感のある仕上がりに。 使用用途:パウダーからリキッドまで幅広いベースメイクに対応。

ちびパフ M03 モンチッチくん・モンチッチちゃん (モンチッチくん1個＋モンチッチちゃん1個)

小回りの利くコンパクトなミニサイズパフ。 使用用途:ハイライト・シェーディング・チークなど、パウダータイプのポイントメイクに最適。

指パフ M04 ベビチッチくん・ベビチッチちゃん (ベビチッチくん1個＋ベビチッチちゃん1個)

指先のような使いやすさを追求したミニパフ。軽やかで密着感のある仕上がりを実現。 使用用途:クリームチーク・コンシーラーなどのポイントメイクに最適。

モンチッチ メイクパフコンプリートボックス

パウダーからリキッドまでさまざまなテクスチャーのアイテムに対応したパフ6個と専用ケースがセットになったコンプリートボックス。ギフトにもぴったりな限定デザイン。

専用ケースは大きめサイズで、パウダーパフもすっぽり収納可能。 外出先への持ち運びにも便利で、パフを可愛く収納できる、実用性とデザイン性を兼ね備えたパフケース。

セット内容:専用パフケース 1個、メイクパフ 計6個 パウダーパフ 1セット (モンチッチちゃん型カバー・丸型パフ) / マシュマロパフ モンチッチくん 1個 / ちびパフ モンチッチくん・モンチッチちゃん 各1個 (計2個) / 指パフ ベビチッチくん・ベビチッチちゃん 各1個 (計2個) ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

販売情報

・オンライン 予約販売:2026年4月30日(木) 11時より ミルフィー公式サイトにて予約販売開始予定 本発売:2026年5月7日(木) 14時より ミルフィー公式サイト / Qoo10 / Amazon / 楽天等にて順次発売を開始予定 ・モンチッチ展 2026年5月9日(土)～5月25日(月)静岡伊勢丹 8階大催事場 ※詳細は下記ページをご確認ください https://www.monchhichi.co.jp/news/detail.php?id=1647 ・店頭(いずれも一部店舗を除く) 5月中旬より ロフトおよびロフトネットストア、アットコスメストアおよびアットコスメショッピング、ハンズおよびハンズネット、アインズ＆トルペ、PLAZAおよびPLAZAオンラインストアより先行販売 6月中旬より バラエティストアにて順次取り扱いを開始予定

MilleFée(ミルフィー)について

MilleFée(ミルフィー)は、海外コスメの代理店をしていた当社が、「海外トレンドをもっと日本の皆様が普段のメイクに取り入れられる商品にアレンジしたい」という思いを込めて作った自社コスメブランドです。 ブランド名はフランス発祥のお菓子「Millefeuille(ミルフィーユ)」にちなんでトレンドやワクワク感など、使うたびに心がときめくようなコスメになるようなこだわりを織り交ぜたコスメをプロデュースしております。ミルフィーの中でも特に人気アイテムである「ぷくぷく涙袋パレット」はSNSで合計28万いいね以上を獲得し、「シェイクドロップチーク」はSNSで大きな話題となり、店頭でも売り切れが続出しました。

■ MilleFée Official HP / SNS

HP:https://www.millefee.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/millefee_official/ X:https://x.com/Millefee_cosme TikTok:https://www.tiktok.com/@millefee_official

会社概要

会社名:ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地:東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容:化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP:https://lifestyle-co.fun/ TEL:03-6262-8580

著作権表記

©SEKIGUCHI モンチッチは株式会社セキグチの登録商標です。本商品の企画・製造・販売は株式会社セキグチとの許諾契約に基づいています。