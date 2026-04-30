手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年5月11日(月)より5月31日(日)までの期間、横浜赤レンガ倉庫2号館1Fのライフスタイル雑貨セレクトショップ『Editorial』の期間限定ショップ内にて、NANOPLUSを販売いたします。 ブランドリニューアル後初となるギフトボックスを、実店舗では今回初めてご用意いたしました。

出店の経緯

全国で展開するライフスタイル雑貨セレクトショップ「Editorial」の各店舗にて、「NANOPLUS」は多くのお客様よりご好評をいただき、安定してご愛顧いただいているバッグシリーズです。 今回の横浜赤レンガ倉庫での初開催は、ご家族連れや海外からのお客様など多様な方々が集う地で、商品の魅力や質感を直接お伝えできる場になると思い出店を決定いたしました。

開催概要

名称： 「Editorial」期間限定ショップ 期間： 2026年5月11日(月)～5月31日(日) 営業時間： 11:00-20:00 場所： 横浜赤レンガ倉庫２号館１階 期間限定ショップ https://www.yokohama-akarenga.jp/floorguide/ 住所： 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目1番2号 ※ギフトボックスをご希望の方は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。

ライフスタイル雑貨セレクトショップ「Editorial」

上質なライフスタイル雑貨を取り揃えるセレクトショップ。季節に合わせた雑貨やギフトに最適なアイテムをご用意しています。手にした瞬間、日々の暮らしがほんの少しだけ特別な彩りに満たされる。そんな「日常の幸せ」を届けることを大切にしています。 ・札幌ステラプレイス 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 札幌ステラプレイス CENTER B1F ・MIYASHITAPARK STORE 東京都渋谷区神宮前6丁目20－10 MIYASHITAPARK 南館2F ・GRAND GREEN OSAKA 大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館2F ・阪神梅田本店 大阪市北区梅田1-13-13 2F 婦人雑貨 ・minamoa 広島県広島市南区松原町2－37 ミナモア西3F ・ONE FUKUOKA BLDG. 福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.3F

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

https://the-editorial.com/

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/ https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/