FinanceTech合同会社(以下「当社」)は、2026年6月1日付にて、当社の全事業をEワラントFX合同会社(以下「EワラントFX」)に統合することを決定いたしましたので、お知らせいたします。





これにより、当社が運営してきたFX・金融分野におけるメディア事業、ツール開発、専門家インタビュー、金融コンサルティングなどの全サービスは、EワラントFX合同会社に承継され、同社の体制下で継続・発展していくこととなります。





FinanceTech合同会社、EワラントFX合同会社への事業統合に関するお知らせ





■統合の背景と目的

当社は2024年8月の設立以来、「金融と技術の融合を通じて、新たな価値を創造する」というミッションのもと、FXツールの開発、専門メディアの運営、FXブローカーとのマッチング事業を展開してまいりました。





設立から短期間ではありますが、業界専門家との独自取材コンテンツ、独自開発のFXシミュレーションツール、FXブローカー比較メディアなど、多くのユーザー様・パートナー様にご支持いただける事業を構築できたことを、心より感謝申し上げます。





このたび、より一層の事業成長と、ユーザー様への価値提供の最大化を目指し、グループ全体の経営資源を集中させる戦略的判断として、当社の全事業をEワラントFX合同会社に統合することといたしました。





・統合の主な目的は以下のとおりです。

1. 事業ブランドの一本化による認知度向上

複数法人で展開していたFX関連事業を一つのブランドに統合し、ユーザー様にとってより分かりやすい事業体制を構築します。





2. 経営資源の集中と効率化

開発・編集・マーケティングといった経営リソースを統合することで、サービス品質の向上と、新たなコンテンツ・ツール開発のスピードを加速させます。





3. ガバナンス体制の強化

事業規模の拡大に伴い、より強固なコンプライアンス・ガバナンス体制のもとで運営を行うため、組織を一本化します。









■統合の概要

統合実施日：2026年6月1日(予定)

統合形態：FinanceTech合同会社の全事業をEワラントFX合同会社に承継

承継対象事業：FXメディア運営、FXツール開発・提供、専門家インタビューコンテンツ、金融コンサルティング、ホームページ制作・運営、FXブローカーマッチングサービス、その他関連事業のすべて

統合後の事業運営主体：EワラントFX合同会社









■ユーザー様・パートナー様への影響について

統合にあたり、ユーザー様・お取引先様にご不便をおかけしないよう、以下の方針で運営を継続してまいります。









■メディア・コンテンツについて

当社が運営してきたメディア記事・インタビュー記事・比較コンテンツなどは、すべてEワラントFX合同会社に承継され、引き続き同URLにてご覧いただけます。









■ FXツールについて

当社が提供してきた各種シミュレーションツール・計算ツールなどは、引き続きEワラントFX合同会社の運営下でご利用いただけます。









■ パートナー企業様との契約について

広告掲載・タイアップ・インタビュー協力などのパートナー契約は、原則としてEワラントFX合同会社が承継いたします。詳細につきましては、担当者より個別にご連絡させていただきます。









■ お問い合わせ窓口について

統合後のお問い合わせは、すべてEワラントFX合同会社の窓口にて承ります。連絡先につきましては、追って正式にご案内いたします。









■今後の展望

統合後のEワラントFX合同会社は、両社が培ってきた知見と専門性を結集し、業界における日本人トレーダー向けの最も信頼できる情報源となることを目指してまいります。





・具体的には、以下の領域に経営資源を集中投下する予定です。

独自取材を起点とした一次情報コンテンツの強化：直接取材、業界キーパーソンへの独占インタビュー

トレーダー支援ツールの拡充：ボーナスシミュレーター、必要証拠金計算ツール、リスク判定ツールなど、ユーザーの意思決定を支える独自ツール群の開発

ブローカー選定支援サービスの精度向上：客観的指標に基づいた中立的な比較・マッチング機能の強化

教育コンテンツの拡充：FXに初めて挑戦する方が安心して学べる体系的な教育プラットフォームの整備









■関係者の皆様へ

これまで当社をご支援いただいたすべてのユーザー様、お取引先様、パートナー企業様に、心より御礼申し上げます。





事業はEワラントFX合同会社に承継されますが、これまで以上に質の高いコンテンツ・サービスをお届けできるよう、新体制のもとで尽力してまいります。





引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。









■会社概要

【統合元】FinanceTech合同会社

会社名 ： FinanceTech合同会社

本店所在地： 茨城県龍ケ崎市久保台4-1-5

設立日 ： 2024年8月

資本金 ： 30万円

公式サイト： https://financetech.co.jp/





【統合先】EワラントFX合同会社

会社名 ： EワラントFX合同会社

本店所在地： 東京都渋谷区渋谷2-19-15

公式サイト： https://ewarrant.co.jp/