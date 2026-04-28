株式会社モビイクスが、2026年5月29日（金）に沖縄ロイヤルゴルフクラブにて「第11回 ZORKSゴルフコンペ」を開催すると発表しました。



本イベントは、同社が那覇市で運営するコワーキングスペース「ZORKS沖縄」の利用者を対象としたコミュニティ形成の一環として実施されるものです。沖縄県内の地元企業をはじめ、今後の進出を検討している県外の経営層やフリーランスなどが集い、リラックスした環境で親睦を深める「動く社交場」としての役割を担うと説明しています。





コンペの特長として、初心者でも安心して参加できる独自のルール設定を取り入れています。また、プレー終了後には別途2次会が用意されており、参加者同士のさらなる交流や、新たなビジネスチャンス、パートナーシップの創出が期待されています。現在、大会を盛り上げるための協賛企業も募集しているとのことです。









「第11回 ZORKSゴルフコンペ」の概要

・イベント名： 第11回 ZORKSゴルフコンペ

・開催日時： 2026年5月29日（金）10:30受付開始、11:40集合

・会場： 沖縄ロイヤルゴルフクラブ（沖縄県うるま市石川山城1436）

・関連URL：

https://chouseisan.com/s?h=1dee86234c44420297832aff62676132

・主な特徴：

・沖縄県内企業や進出検討企業など、多様なバックグラウンドを持つ事業者によるネットワーク構築。

・「ダブルリペア方式＋ダブルパーでの強制ギブアップ」ルールを採用し、初心者に配慮した進行。

・プレー終了後に表彰式を兼ねた2次会を開催。

・参加費・定員：

・コンペ参加費8,000円（2次会費・景品費込）、プレー費9,980円（食事券付き／当日現地精算）。

・定員48名（予定）。

・協賛募集：

・2026年5月22日（金）必着で、参加者に紹介する景品の提供企業を募集。