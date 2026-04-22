おむすびアンバサダー・大谷翔平選手が賛同　新学期を迎えた生徒たちへサプライズ！全国屈指の強豪・日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部へ　「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式を実施

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび、「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、2026年4月21日（火）に、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を実施いたしました。今回は、2026年1月13日（火）から2月2日（月）まで募集した「スマイルおむすびプロジェクト 差し入れキャンペーン第2弾」に応募いただいた中から、日本女子体育大学附属二階堂高等学校（所在地：東京都世田谷区）ダンス部の生徒たちに、当社のおむすびと、おむすびアンバサダーである大谷翔平選手からのお手紙をサプライズでお届けいたしました。

■日本女子体育大学附属二階堂高等学校で「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式を実施

「スマイルおむすびプロジェクト」は、2025年より実施の大谷翔平選手パッケージで展開する「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動です。その一環として全国の部活動に励む生徒たちへおむすびを差し入れ、活動を応援するキャンペーンを第2弾として実施いたしました。

2026年1月13日（火）から2月2日（月）までの期間中、全国から多数のご応募をいただき、その中から厳正なる選考を経て17校を決定いたしました。その中で、全国屈指の強豪として知られ、長期間にわたる徹底した練習を仲間と支え合い、感謝を原動力に最高のパフォーマンスを追求する姿に共感し、日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部を対象校のひとつとして選定しました。

■大谷選手からのサプライズメッセージとおむすびを差し入れ

本イベントは、同ダンス部を対象としたサプライズとして実施されました。当日、ダンス部の練習室では、顧問の朝倉先生の指導のもと、生徒たちが大会に向けて真剣な面持ちで練習に励んでいました。そこへ、朝倉先生から「今日はある方からメッセージが届いています！」と紹介されると、生徒たちは驚きとともに不思議そうな表情を浮かべました。

朝倉先生が大谷選手からのメッセージを代読すると、それを聞いた生徒たちは顔を見合わせて驚き、それまで緊張感が漂っていた練習場は一気に大歓声に包まれました。

続いて、ファミリーマートから、プロジェクトの趣旨と、日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部が当選校として選ばれた経緯を説明し、ダンス部の部長に、おむすびの形をした本プロジェクトの記念パネルをお渡ししました。おむすびを受け取った生徒たちは、それまでの真剣な表情とは打って変わり、高校生らしい弾けるような笑顔を見せ、練習場は明るい笑い声に包まれました。

朝倉先生は、「こんなに運の良い機会に当たって本当に嬉しいです。今、全国大会に向けて一生懸命頑張っている中、大谷選手からの直々のメッセージに活力をいただきました。これからの部活動にも拍車をかけて頑張っていきたいと思います！」とコメント。 また、ファミリーマートから「全国大会に向けて、日々厳しい練習に励まれていることと思います。仲間同士で支え合い、感謝を原動力にして最高のパフォーマンスを追求する皆さまへ、今回こうしておむすびをお届けできたことを私たちも大変嬉しく思います。新入部員も加わるということで、新しく結成されるチームにとって、今回の差し入れがさらなるパワーとなり、良い思い出の一つに繋がってくれれば嬉しいです」と生徒たちへ向けた温かいエールを送り、新体制となるチームのさらなる飛躍に期待を込めました。

最後に、おむすびを手にした生徒たち全員で記念写真を撮影。その後、部長の「いただきます！」という元気な声を合図に、生徒たちは一斉におむすびを頬張り、「大谷選手、おむすびの差し入れありがとうございます！」と思いがけないサプライズへの喜びを語りました。

その後、新企画として「大谷選手の一歩チャレンジ」を実施。「大谷選手の一歩がどれくらい大きいか」というクイズが出されると、ダンス部の部長は持ち前の柔軟性を生かして大きな一歩を予想しました。しかし、正解発表として大谷選手が実際の塁間を走る歩幅（1.6～1.9m）のマットが敷かれると、部長の予想をさらに上回る大きさに、生徒たちからは「えー！大きい！」と驚きの声が上がりました。

マットの上で実際に大谷選手の一歩を体験した生徒たちは、世界で活躍する大谷選手の『大きな一歩』に少しでも近づこうと大奮闘。大谷選手の歩幅に迫る記録を出した生徒に対して大きな拍手で盛り上がるなど、偉大なアスリートの凄さを全身で味わいながら、イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

■当日の様子

■開催概要

大谷選手からのメッセージを代読する朝倉先生「スマイルおむすびプロジェクト」記念パネルの贈呈差し入れされたおむすびを頬張る生徒たち大谷選手の一歩を体験する生徒たち

正式名称 ：「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式

差し入れ校 ：日本女子体育大学附属二階堂高等学校（所在地：東京都世田谷区松原2-17-22）

開催日 ：2026年4月21日（火）16:30～17:30

参加者 ：株式会社ファミリーマート

東京第2リージョン 副部長 宮本 大介（みやもと だいすけ）

マーケティング本部 サステナビリティ推進部 マネジャー

前田 結実子（まえだ ゆみこ）

日本女子体育大学附属二階堂高等学校 ダンス部

顧問 朝倉 瑠花（あさくら るか）先生

■文化部の生徒たちへも笑顔を！岡山県 片山学園 倉敷翠松高等学校 放送部／写真部にも差し入れを実施！

4月21日（火）に、当選校のひとつである岡山県 片山学園 倉敷翠松高等学校でも贈呈式を実施しました。学校公式SNSフォロワー数13万人以上という発信力を活かし、情報発信を通じて「誰かの新しい一歩を応援したい」という高い志を持つ放送部／写真部の生徒たちへ、おむすびをサプライズでプレゼントしました。思いがけない贈り物に、部室内はパッと明るい歓声が上がり、新しい季節の活動に向けた活気あふれるひとときとなりました。

その他、15校へは直接または部員数×2枚のおむすび引換券の形で配布を予定しています。

■当日の様子

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html