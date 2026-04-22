宮城県の温泉リゾート「一の坊グループ」（本社：仙台市青葉区花京院）は、東北の食材の魅力発信と、料理を通じて生産者の想いをお客様に届ける取り組み「Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™」を行っています。 2026年4月15日(水)、料理長・料理人が宮城県蔵王町のいちごの国 ゾーナ農園を訪問し、栽培方法や生産者の想いを直接見聞きしました。現地で得た気づきをもとに、旬のいちごの魅力を引き出した料理としてお客様へお届けします。

背景・目的

宮城県をはじめ東北には、豊かな自然の中で育まれた多様な食材と、それを支える生産者の文化があります。一の坊グループでは、生産者を訪ね、食材が育つ環境やその背景にある想いに触れることで、その価値をより深く理解し、お客様へ伝える取り組みを行っています。 「Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™」は、料理人自らが生産地に足を運び、目利きした食材を料理として提供することで、生産者とお客様をつなぐ活動です。グループの垣根を越えて定期的に実施し、食材の魅力だけでなく、その背景にあるストーリーまで含めた“食体験”の創出を目指しています。

いちご農園訪問レポート

2026年4月15日（水）、宮城県蔵王町のいちご農園「いちごの国 ゾーナ農園」を訪問しました。 同農園では、温泉熱を活用した栽培を行っており、ハウス内の温度を均一に保つことで、生育環境の安定化を実現しています。一般的な暖房と異なり熱ムラが少なく、いちごの品質にも良い影響を与えています。 また、パイプを通じて温水・冷水の両方を管理できる仕組みにより、細やかな温度調整が可能となっており、親苗・小苗ともに25～30度の範囲で、1度単位の繊細な管理が行われています。こうした徹底した環境づくりが、安定した品質と味わいを支えています。 現地では実際にいちごを味わいながら、甘みや酸味のバランス、香りの広がりを確認。温泉地ならではの栽培背景とともに、その魅力をどのように料理として表現するかを検討しました。

提供内容

みやぎ蔵王・遠刈田温泉ゆと森倶楽部では、新品種「よつぼし」を使用した春のデザートを提供しています。熱を加えずフレッシュな状態で仕上げることで、いちご本来の香りやみずみずしさを引き出しています。地元食材を活かしたいという想いとともに、温泉熱を活かしたこの土地ならではの栽培方法にも着目し、メニューに取り入れました。 また、2026年4月20日からは、蔵王ハーブといちごを組み合わせたカクテルの提供も開始しています。 なお、今回のいちごは一の坊グループ各施設においても、順次メニューへの展開を予定しています。

※仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

温泉が育む、つくり手の想いに触れて

料理長コメント

今回の訪問では、いちごの味わいだけでなく、温泉熱を活かした栽培方法や、その背景にある生産者の工夫と想いに触れることができました。 ゆと森倶楽部からほど近い距離にある農園を訪ね、顔を合わせて言葉を交わせる関係性もまた、この土地ならではの魅力だと感じています。 現地で感じた香りや甘みの印象を大切にしながら、素材の魅力をそのまま引き出す一皿を意識しています。 食材の背景を知ることで、料理としての表現の幅が広がることを改めて実感しました。

生産者コメント（いちごの国 ゾーナ農園）

いちごはとても繊細な作物で、日々の温度や水分管理の積み重ねが味に大きく影響します。当農園では温泉熱を活かし、できるだけ安定した環境で育てることで、その時期に一番おいしい状態で収穫できるよう心がけています。 料理人の方に実際に来ていただき、味や香りを直接感じてもらえるのはとても嬉しいことです。どのような料理としてお客様に届くのか、私たちも楽しみにしています。

食を通じた新たな価値創出に向けて

https://ichinobo.com/news/category/sotokatsu/

一の坊グループでは、今後も「ソト活」を通じて多様な生産者とのつながりを広げていきます。 食材の背景にある物語を料理として表現し、お客様に新たな価値ある食体験を提供してまいります。

「いちごの国 ゾーナ農園」のいちごが味わえる、宮城の海と山と森の温泉リゾート

https://www.ichinobo.com/yutomori-club/dining/https://ichinobo.com/sakunami/restaurant/https://ichinobo.com/matsushima/restaurant/ https://www.ichinobo.com/

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