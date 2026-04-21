プロ野球・選手ページを大幅アップデート！　投手・打者のデータをより深く

スポーツナビ株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）とスポーツナビ株式会社（以下、スポーツナビ）が提供する日本最大級のスポーツ総合サイト「スポーツナビ」のプロ野球において、選手詳細ページに投手の「球種別データ」「ゾーン別データ」および打者の「ゾーン別データ」「打球方向データ」を新たに追加しました。

投手データでは、球種別の最高・平均球速や投球割合、奪三振内訳、空振り率、被打率などを一覧で確認できます。また、ゾーン別データでは対左打者・対右打者それぞれに対する9分割のゾーンごとの被打率や被本塁打、奪三振を視覚的に把握できます。これにより、「どの球種で空振りを奪っているか」「打者に対してどのコースを得意としているか」などを詳細に分析することが可能です。

打撃データでは、9分割のゾーン別の打率や本塁打、三振数が確認できます。さらに、打球方向データでは、グラウンドを5分割した打球方向の割合やホームランを分かりやすいグラフで表示します。打者の得意・不得意なコースや、どの方向に打球を飛ばす傾向があるのかをデータに基づき深く知ることができます。

今回追加された機能の詳細

■ 投手向けデータ

【投球データ】 球種ごとの球速（最高・平均）、投球割合（全体・対左・対右）、奪三振内訳（奪三振）、空振り率、被打率（被本塁打）

【ゾーン別データ】 対左打者・対右打者別のコース別被打率、被安打、被本塁打、奪三振

■ 打者向けデータ

【ゾーン別データ】コース別の打率、安打、本塁打、三振

【打球方向データ】 打球方向割合、打球方向別のホームラン数

LINEヤフーとスポーツナビが提供する「スポーツナビ」は、今後も野球ファンが試合観戦やデータ分析をより楽しめるよう、機能追加や改善を行っていきます。

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