兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、2026年4月29日(水)から5月6日(水)までのゴールデンウィーク期間中、お子様のすくすくとした成長を祝って、家族みんなが笑顔になれる「うずしお級に、おおきくなあれ！」イベントを開催します。

イベントページ： https://www.uzu-shio.com/event/14380





メインビジュアル









■開催の背景

世界最大級の渦潮を間近で体感できる「うずしおクルーズ」。

そんな圧倒的な迫力の自然を前に、デジタルな日常をちょっとお休みして、お子様に思いっきり感性を爆発させてほしい！そんな想いから本イベントを企画しました。キラキラした海をバックに自分らしく表現する姿は、このゴールデンウィークの思い出を写真に残せる機会です。渦潮のように「大きく、たくましく」成長していくお子様の姿を、家族みんなの「一生モノの思い出」として刻んでいただける特別な8日間をお届けします。









■イベント概要

開催期間：2026年4月29日(水)～5月6日(水)

開催場所：うずしおクルーズ(道の駅福良)

※Instagramキャンペーンのみ、2026年5月10日(日)まで募集いたします。





1. 海の上に描こう！「巨大アクリルお絵描きキャンバス」

内容：景色が透けて見える巨大な透明アクリル板が登場。海や帆船を背景に、水性クレヨンで自由にお絵描きを楽しめます。描いた絵が海に浮かんでいるような、幻想的なフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

場所：船見デッキ前

対象：どなたでも自由にご参加いただけます。





巨大アクリルおえかきキャンバス





2. 旅の主役はあなた！「特設フォトスポット」

内容：遊覧船をバックに、お子様用の船長服や帽子を身にまとって記念撮影が楽しめます。

場所：足湯「うずの湯」前





特設フォトスポット





3. 淡路島の旬が届く！Instagramキャンペーン

内容：指定のハッシュタグ(#うずしおクルーズ #うずしおGW26)を付けて、イベントの思い出を投稿した方の中から、抽選で10名様に「福良マルシェ店長厳選 旬の野菜セット」をプレゼントいたします。





応募期間：2026年4月29日(水)～5月10日(日)23:59まで

※当選者には5月中旬頃に公式InstagramよりDMにてご連絡いたします。

※期間外の投稿は抽選対象外となりますのでご注意ください。





淡路島の旬が届く！Instagramキャンペーン





4. 特製大旗によるダイナミックなお見送り

内容：イベント期間中、桟橋スタッフが「うずしお×鯉のぼり」をあしらった特製の大旗を振り、出航するご家族を力強くお見送りします。





特製大旗によるダイナミックなお見送り





5. 5月5日「こどもの日」限定・風車のプレゼント

内容：5月5日に乗船される小学生以下のお子様へ、健やかな成長を願う「風車」をプレゼントいたします。鳴門の海風を受けて力強く回る風車をお持ち帰りください。

配布場所：桟橋(乗船時)

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。





5月5日「こどもの日」限定・風車のプレゼント





ご注意：天候等により内容が変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。









【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





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