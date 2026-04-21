ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ぶり（はまち）』の還元率ランキングを発表します。

【ぶり（はまち）の還元率1位】黒瀬ぶりの生鮮ブリフィレー 1.5㎏

還元率 83.33％ 寄付額 18000円

ぶりの還元率1位は、宮崎県串間市の「黒瀬ぶりの生鮮ブリフィレー 1.5㎏」です。 立派な1.5㎏以上のブリが頭と尾と内臓を取り除いて半分にカットされた使いやすい状態で届きます。 刺身や煮物、焼き物等の料理でお楽しみください！

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『ぶり（はまち）』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/buri.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/