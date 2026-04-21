サプリメントの受託製造を行う株式会社JFCコーポレーション(所在地： 福岡県遠賀郡、代表：原 毅)は、新製品であるサプリメント「オールスターズシリーズ」(ダイエットプレミアム・乳酸菌・バイタル)の全国ドラッグストアおよび主要ディスカウントストアでの販売を開始いたしました。

累計100万個を突破した本シリーズが、実店舗へ販路を拡大。サプリの製造メーカーだからこそ実現した「圧倒的な配合数」と、自社調査で裏付けられた「3種同時摂取」の実感力を武器に、新たな健康習慣を提案します。





サプリの製造メーカーが運営する サプリの専門店 JFCショップ





【デザインの決断 ― “令和”に迎合しない選択】

新展開にあたり、パッケージデザインのリニューアルを検討しました。「令和の時代に馴染むスタイリッシュなデザイン」への変更も選択肢にありましたが、最終的に私たちが選んだのは、あえて現在の「レトロで主張の強い」デザインを通すことでした。

それは、流行に流されることのない、成分配合への絶対的な自信の現れです。店頭でひと際異彩を放つこのパッケージは、中身の濃さを追求し続けるJFCのアイデンティティそのものです。









【メーカーの技術 ― 1粒への圧倒的詰め込み】

サプリの製造メーカーである自社の知見を活かし、他社には真似できない「圧倒的な配合数」を実現しました。

・有用素材

「オールスターズダイエット プレミアム」： 全33素材

「オールスターズ乳酸菌」 ： 乳酸菌25菌種+8素材

「オールスターズバイタル」 ： 全36素材





オールスターズダイエット プレミアム





オールスターズ乳酸菌





オールスターズバイタル





【相乗効果の検証 ― 3種併用のすすめ(自社調べ)】

本シリーズは単品での摂取も可能ですが、自社従業員10名を対象に1ヶ月間の実施調査を行った結果、3商品を同時に摂取することで、個別の摂取より体感が得やすいとアンケートの結果が確認されました。「どのサプリを飲めばいいか分からない」という悩みに対し、トータルでサポートする解決策を提示します。









【SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/jfc.co_supplement/

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