【先着！本書掲載のクレンジングをプレゼント】夢月さんによるメイクの教科書『はじめてのメイクBOOK』4月26日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、“アイドルメイクの神”夢月さんによる「メイクの基本」をおうちの人と一緒に学べるメイクの教科書『はじめてのメイクBOOK』を4月26日（日）に発売します。発売に先駆け、購入者特典が決定！ 対象店にて実施する、特典の詳細をお知らせします。

◆購入者特典のお知らせ◆

楽天ブックス＆対象書店限定で、本書47ページでご紹介している、アヴァンセの「ドゥ デマキャン スーパー」（ミニボトル10ml）をプレゼントします。

※数量限定。予定数に達し次第、配布を終了いたします。

※対象書店の在庫につきましては、直接書店様にお問い合わせください。

※楽天ブックスは、ミニボトル10mlが2本付いています。

アヴァンセの「ドゥ デマキャン スーパー」をプレゼント！

目もとを守るうるおい力を強化し、つっぱらない。ポイントメイク専用のクレンジング。キラキラしたグリッターやまぶたのキワにいれたアイライナーは、クレンジングや洗顔では落ちにくいので、目もと専用のリムーバーで落としましょう。

楽天ブックスはこちら :https://books.rakuten.co.jp/rb/18609537/対象書店一覧はこちら :https://www.sekaibunka.com/news/cat2/190.html

著者プロフィール／夢月（むつき）

「アイドルメイクの神」と称される、次世代ヘアメイクアーティスト。10～20代の若者を中心に絶大な支持を集め、手がけたアイドルのヘアメイクは常に話題となり、紹介するコスメが完売すること多数。繊細な工程で仕上げる“ピュア盛りメイク”を得意とし、感性と理論をバランスよく活かした、わかりやすく再現しやすいメイク方法が好評。Three PEACE所属。

刊行概要

『はじめてのメイクBOOK』

■著者：夢月

■発売日：2026年4月26日（日）

■定価：1,760円（税込）

■仕様：B5変型・96ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160999.html

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