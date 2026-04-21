亀の井ホテル 九十九里 愛犬と泊まれるヴィラを好評につき2026年5月1日（金）より2棟増設





亀の井ホテル 九十九里（所在地：千葉県旭市、支配人：天満龍裕、以下当ホテル）は、2026年5月1日（金）より愛犬と宿泊可能なヴィラを2棟増室いたします。これにより全7棟あるヴィラのうち6棟が愛犬と同伴可能となり、多くのお客様にご利用いただけるようになります。

当ホテルは、九十九里と太平洋を一望できるロケーションに位置する温泉リゾートホテルです。2025年4月には全棟にBBQセットとプライベートサウナを完備したヴィラ棟を新設しました。また、同年7月には海の世界をテーマとしたキッズルームや南国リゾートをイメージしたキッズパークが誕生。さらに最上階の展望風呂の拡充を行うなど、多様な宿泊ニーズに対応するホテルとして進化を続けています。こうした中、ヴィラ棟では周囲を気にせず過ごせるプライベート性や、海を間近に感じられるロケーションへの支持が高まり、愛犬同伴での宿泊利用が増加しています。

愛犬と"ずっと一緒にいられる"滞在をコンセプトに、6棟のヴィラにはリードフックやケージ、専用食器などのアメニティを取り揃え、初めての同伴旅行でも安心して滞在いただける環境を整えます。また、プライベートドッグランを併設し、周囲を気にすることなく好きな時間に愛犬ものびのびと過ごせます。お食事は、BBQセットに加え、IHキッチンや調理器具、食器類、電子レンジなどを備えており、客室内で簡単な調理が叶い、愛犬用のメニューも販売していますので愛犬と一緒にお食事をお楽しみいただけます。ホテルのビュッフェもご利用可能なため、滞在スタイルに合わせて自由にお食事をお選びください。加えて、プライベートサウナを完備し、客室内でゆったりとくつろぎやリフレッシュの時間をお過ごしいただけます。朝には海まで徒歩圏内の立地を活かし、海辺の散歩を楽しむなど、九十九里ならではの開放感とヴィラのプライベート性を掛け合わせた時間をお届けします。

【客室概要】





棟数：6棟／面積：57㎡／最大宿泊人数：4名

客室内設備：プライベートドッグラン、ケージ、リードフック、ペットシート、わんちゃん用食器

わんちゃん用の食事メニュー：あり。（わんちゃん用食事メニュー）

【予約はこちらから】

ドッグフレンドリールーム（サウナ付ヴィラ）（バス付）

【愛犬と過ごすヴィラステイ 1日の過ごし方】

■チェックイン後は専用アメニティを備えた客室で快適なひとときがスタート。

リードフックやケージなど専用のアメニティを備えた客室で安心して過ごせるほか、好きな時間に利用できるプライベートドッグランでは、周囲を気にすることなくのびのびとお過ごしいただけます。





■BBQセットや調理設備を利用した自由な食事スタイル。

夕食は客室に備えたBBQセットや調理設備を利用し、移動することなく同じ空間で食事の時間をお楽しみいただけます。ホテルのビュッフェもご利用でき、自由にお食事を選択いただけます。





■専用風呂やプライベートサウナでリフレッシュ

食後は、客室内の専用風呂やプライベートサウナでリフレッシュ。あわせて、館内1階の大浴場や10階の展望風呂もご利用可能で、滞在スタイルにあわせた入浴をお楽しみいただけます。（愛犬の同伴は不可）





■朝、海辺で迎える特別な一日

翌朝は、徒歩圏内の海辺へ。潮風を感じながら愛犬とともに散歩する、九十九里ならではのさわやかな一日の始まりをご堪能ください。





【亀の井ホテル 九十九里】





日本最大級の美しい砂浜「九十九里浜」と雄大な太平洋を望む、絶景のロケーションに佇む温泉リゾートホテルです。新鮮な海の幸や千葉の郷土料理を取り入れた食事、最上階から海を一望できる展望風呂など、食と温泉の魅力をお楽しみいただけます。ヴィラ棟やキッズパークなども備え、多様な宿泊ニーズに応えます。

住所：〒289-2525 千葉県旭市仁玉2280-1

TEL：0479‐63‐2161

客室数：81室

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kujukuri/

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した 「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営する「別府亀の井ホテル」（現・亀の井ホテル別府）を加え、同年7月に誕生したホテルブランドです。その後、順次施設を拡大し、2025年12月の「亀の井ホテル 草津リゾート」の開業により、現在は全国で39棟を展開しています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【 アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp