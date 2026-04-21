不動産テック事業を展開するスタートアップのStudio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社(本社：東京都台東区、代表社員：長田 幸洋、以下「Studio LOC」)は、2026年4月21日(火)に、AI査定システム「参謀くん」(以下「参謀くん」)の売買査定機能を大幅リニューアルしました。これにより、1つのシステムで賃料査定と売買価格査定の両方(以下「W査定」)を、月1万円から回数無制限で行うことが可能となりました。





なお、上記リニューアルに伴い、「参謀くん」のサービスサイトも一新しています。

詳細URL： https://www.sambo-kun.com/





「参謀くん」売買査定機能を大幅リニューアル





【「参謀くん」とは】

Studio LOCが開発・提供する「参謀くん」とは、不動産会社や建築会社等(以下「不動産会社等」)向けの「プロ専用・AI査定システム」です。誰でも、簡単に高精度かつ納得感の高い査定書・レポートを作成できます。現在、「参謀くん」は全国数百社の不動産会社等に導入されており、査定業務の効率化とオーナー営業の成果創出に貢献しています。





また、「参謀くん」は、日本情報クリエイト株式会社との共同開発商品であり、同社が独自に保有する成約賃料データを含む累計100億件のビッグデータを活用しています。









【「売買査定機能」大幅リニューアルの背景】

これまで「参謀くん」は賃料査定機能を中心に提供してきましたが、導入企業から「売買価格の査定機能をもっと充実させてほしい」、「賃貸と売買をまたいだオーナー提案がしたい」とのお声を多くいただいていました。従来、賃料査定と売買査定は別々のシステムを契約するのが一般的であり、システムやコストが分散する課題がありました。こうした声と課題を受け、このたび売買査定機能を大幅にリニューアルし、1つのシステムでW査定に完全対応しました。









【「売買査定機能」の特長】

◇対応物件と売買査定方法

・収益物件(1棟マンション、1棟アパート、区分マンション、戸建て)は収益還元法に対応

・実需物件(区分マンション、戸建て、土地)は取引事例比較法に対応(戸建ては原価法にも対応)





◇出力可能な売買査定レポート

・詳細分析が可能な最大30枚超の「全体版レポート」

・シンプルな説明が可能な「1枚(A3)版レポート」





「参謀くん」売買査定レポート





◇賃貸・売買システムの「一本化」を実現

・「参謀くん」1つで賃料査定と売買査定の両方に対応できるため、分散していたシステムとコストを一本化できます。





◇回数無制限で低額の「ライトプラン」をご用意

・月額1万円～(税別)：賃料査定または売買査定のいずれか一方が回数無制限

・月額2万円～(税別)：賃料査定＋売買査定の両方が回数無制限

いずれのプランも回数無制限で査定し放題のため、不動産会社等は使用回数や費用を気にせずに、オーナーへの提案量や質を大きく高めることができます。





「参謀くん」の特長





【「参謀くん」の活用シーン：売主開拓】

・売主開拓に使えるDM・ニュースレター等の営業テンプレートを豊富にご提供しています。

・不動産会社等のHPやDMに査定用リンクを設置するだけで、売主自身がWEB上から簡単に査定でき、自社だけの見込みオーナー情報も自動で獲得できます。





現在、資料請求と無料デモを受け付けておりますので、当社までお気軽にお問合せください。





販売対象 ： 不動産会社(賃貸管理、売買仲介、買取再販、開発)、建築会社等

無料トライアル： 初月30日間

初期費用 ： 0円

月額料金 ： 10,000円(税別)～

サービス詳細 ： https://www.sambo-kun.com/





今後もStudio LOCは「参謀くん」をはじめとしたデータ活用サービス・情報の提供を推進し、不動産業界の発展・DXに貢献してまいります。





「参謀くん」ロゴ





【参謀くん動画】

AI査定システム「参謀くん」とは

https://youtu.be/pCYI11KCxEk









【Studio LOCについて】

異業種(金融・コンサル)出身の創業者2名が立ち上げた独立系の不動産テック企業です。常識に囚われない発想と、500社超の不動産会社へのヒアリングを基にした徹底した顧客ニーズの洞察を基に、独自性の高いサービスを自社開発・提供しています。





会社名 ： Studio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社

本社 ： 〒111-0032東京都台東区浅草5-52-5

代表者 ： 代表社員 長田 幸洋(オサダ ユキヒロ)

設立 ： 2018年9月

資本金 ： 900万円

MAIL ： info@studio-loc.com

事業内容： 不動産テクノロジーサービス事業等

URL ： https://studio-loc.com/