ビーエイチエヌ株式会社(東京都千代田)は、「ナイトビューティ」をコンセプトとした新原料「CIRCULIFT(TM)」(サーキュリフト)を2026年4月16日に上市いたしました。

肌の新陳代謝が活性化するとされる睡眠時間帯に着目して開発された原料です。上質な眠りで美しさを叶えるコンセプトを「ナイトビューティ」と位置づけ、新たな市場形成、需要拡大を進め、原料供給・製品ODM提案を強化してまいります。





CIRCULIFT～忙しい毎日に“効率美容”という選択～





【ナイトビューティとは】

「眠っている間に効率よく美容をかなえる」という睡眠時間の価値に着目した美容アプローチです。

近年、共働き世帯の増加等により、美容・健康ケアに時間を割けない方が増えています。そのような背景から、「効率良く美容と体のケアを行いたい」というニーズが急速に高まっています。





ナイトビューティ～上質な眠りで美しさを叶える





【CIRCULIFT(TM)とは】

CIRCULIFT(TM)は、ナイトビューティの理想を実現ために開発された唯一の独自原料です。肌の根本ダメージにアプローチしながら、肌の活性化、睡眠による新陳代謝、睡眠の質の向上を同時にサポートします。





▼詳細ページ

https://bhn.co.jp/material/material/circulift/





CIRCULIFT(TM)の名称は、

・「CIRCLE」 ：規格成分の環状ペプチド「OF4949-II」の“環状”

・「Lift UP」：肌弾力の改善効果

を組み合わせたものです。

OF4949-IIは、睡眠の質が美容にも影響するという視点から、睡眠と美容の相互作用をイメージしています。





CIRCULIFTの機能





【肌弾力改善メカニズム】

加齢とともに低下する肌のハリ・弾力の主な要因は、線維芽細胞由来エラスターゼによる弾性繊維の分解です。これまでのアプローチは、コラーゲン・エラスチンといった弾力成分を「補う」ことが中心でしたが、CIRCULIFT(TM)は

・弾性繊維分解酵素の働きを阻害「守る」

・線維芽細胞の活性化によるコラーゲン・ヒアルロン酸賛成を促進「増やす」

という新しいアプローチを実現しています。

機能性表示食品対応原料として唯一この「守る」機序を発揮し、実臨床で高い肌弾力改善レベルが確認されています。









【肌弾力改善効果(臨床試験)】※機能性表示対応

CIRCULIFT(TM)250mg(OF4949-IIとして0.3mg)を摂取することにより、弾力マーカーR2,R7が摂取12週においてプラセボと比較して有意に改善した





肌弾力改善効果(臨床試験)





【睡眠の質改善効果(臨床試験)】

CIRCULIFT(TM)250mgを摂取することにより、疲労回復、睡眠時間、平均得点において有意な体感があった。





睡眠の質改善効果(臨床試験)

睡眠の質改善効果(臨床試験)





■会社概要

商号 ： ビーエイチエヌ株式会社

代表者 ： 代表取締役 恩田 明広

所在地 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-16いちご神田錦町ビル6F

設立 ： 1999年11月

事業内容： 機能性食品原料・栄養補助食品・食品添加物・化粧品の開発・製造・販売

資本金 ： 8,000万円

URL ： https://bhn.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ビーエイチエヌ株式会社

お問い合せフォーム： https://bhn.co.jp/contact