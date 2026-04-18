「生類憐れみの令」発令中でも食べられる！？ 究極のヴィーガンメニュー『徳川綱吉麻婆豆腐御膳』が、罪無き麻婆豆腐より新登場。

株式会社罪無き

【新発売】1687年でも、2026年でも。

「生類憐れみの令」を完全攻略した、究極のヴィーガン「徳川綱吉麻婆豆腐御膳」が登場！

「罪無き麻婆豆腐」を運営する株式会社罪無き（本社：東京都港区、代表取締役：早川諒）は、動物性食材を一切使用しない新メニュー**「徳川綱吉麻婆豆腐御膳」**を、2026年5月より発売開始いたします。

■ 開発コンセプト： 歴史に挑む、禁断のヴィーガン体験

「もし、江戸時代の『生類憐れみの令』下で、どうしても麻婆豆腐が食べたくなったら？」

そんな遊び心あふれる問いから生まれたのが、この「徳川綱吉麻婆豆腐御膳」です。五代将軍・徳川綱吉が掲げた「生きとし生けるものを慈しむ」という精神を現代のヴィーガン技術で解釈。動物由来の食材（肉・魚・卵・乳製品）を一切使用せず、かつてない満足感を実現した“平和的”な御膳が完成しました。

■ 「徳川綱吉麻婆豆腐御膳」の特長

1. “肉なき”肉感の追求

ひき肉の代わりに、十種以上の旨みが強い野菜を採用。独自のスパイス配合と高温調理により、「肉よりも肉らしい」奥深いコクを生み出しました。

2. 出汁（だし）のパラダイムシフト

動物性エキスに頼らず、昆布、干し椎茸、そして数種類の根菜から抽出した「精進出汁」を使用。一口ごとに広がる重厚な旨みが特徴です。

3. 五感で楽しむ「江戸・御膳」スタイル

主役の麻婆豆腐に加え、季節の野菜を用いた小鉢、こだわりのお米など、綱吉公も納得（？）の豪華な御膳形式で提供いたします。

■ 商品概要

・ 商品名： 徳川綱吉麻婆豆腐御膳

・ 発売日： 2026年5月[1]日

・ 価格： [3,000]円（税込）

・ 提供場所： 罪無き麻婆豆腐（実店舗）虎ノ門店、三田田町店

■ ブランド「罪無き麻婆豆腐」について

代表・早川諒によって創業。「罪悪感なく、本能のままに」をテーマに、間借り営業からスタートして以来、麻婆豆腐の新たな可能性を追求。既存の枠にとらわれない独創的なメニュー開発を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社罪無き 担当：[早川]

E-mail：[haya@tsuminaki.com］