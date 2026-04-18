iPadの使い方が学べるeラーニング「Appfolio」リリース。iPadがあなたの可能性を広げる。

株式会社olio

株式会社olio（代表：垣田 彩水、所在地：京都府）は、iPadのチュートリアルアプリ「Appfolio（アップフォリオ）」の本格展開を、2026年4月18日より開始します。

同日、Web版の提供もスタート。iOSアプリダウンロード数は4月時点で5,000を突破しました。

Appfolioは、iPadの使い方を動画で学べる月額制のサービスです。初めてiPadを手にした方から、もっとまで、幅広い方に使っていただけます。

Appfolioを開く :https://appfolio.one/

「iPadを使いこなせない」そんな声に、正面から答えたアプリ

iPadには、200万個以上のアプリがあります。でも、「どのアプリで何ができるの？」を調べるだけで時間がかかってしまう--そんな声をよく耳にします。

Appfolioを作ったのは、iPad専門家の amity_sensei（垣田 彩水）。京都・東京のiPadスクールやオンラインコミュニティでの指導を通じて、3,000人以上のiPadユーザーと直接関わってきた人物です。

YouTubeチャンネルの登録者は38万人を超えますが、それでも「動画だけでは伝わらないことがある」と感じ、このアプリを作りました。

Appfolioは、その現場で聞き続けてきたリアルな悩みから生まれています。

作りたいものから探せる。だから、迷わず始められる。

Appfolioでは、「作りたいもの」から学習をスタートできます。

難しいアプリ名や機能名は知らなくて大丈夫。ずらりと並んだ完成作品の中から「これ作ってみたい！」と思ったものを選ぶだけで、必要なアプリの紹介からチュートリアル動画まで自然につながります。

YouTubeの動画検索と大きく違うのは、「完成図から逆引きできる」点。「何を作りたいか」さえわかれば、あとはAppfolioが案内してくれます。

こだわったのは、以下の6つのポイントです。

完成図から探せる「ギャラリービュー」1. 「これ作ってみたい！」から選べる画面設計

完成作品を見て、好きなものを選ぶだけで学習スタート。アプリ名を知らなくても、作りたいものから探せます。

再生画面(全画面対応)2. 手元の動きまでしっかり見える動画

iPadを操作している手と画面が見やすいよう、撮影方法にもこだわっています。Apple Pencilの角度や指の細かい動かし方まで確認できるので、「なんとなく上手くいかない」が解消されやすくなります。

サムネイル一覧3. 見ているだけで楽しくなるデザイン

アプリの画面からサムネイルの一枚一枚まで、細部にこだわって作り込んでいます。使うたびに、作ることが楽しくなるような美しさを目指しました。

クリエイター一覧4. 現役の講師たちが作って、amity_senseiが全部チェック

「iPadmate Studio」の現役講師陣がコンテンツを制作し、すべてamity_senseiが監修。実際の指導現場で培ったノウハウが、そのまま動画に詰まっています。

無料でも一部の動画が視聴可能5. 月額2,400円（税込）で100本以上が見放題。まずは無料で試せます。

現在100本以上のチュートリアルを公開中。毎月新しい動画が追加されます。無料で見られるコンテンツもあるので、まずは気軽に試してみてください。解約はいつでも可能です。

日本語、英語対応6. 日本語・英語どちらでも使える

音声と字幕を日本語・英語で切り替えることができます。日本発のアプリとして、世界中のiPadユーザーに届ける体制を整えています。

パソコン・スマホのブラウザでも使えるようになりました

4月18日より、AppfolioはWeb版の提供を開始します。チュートリアルを見る環境が広がり、より多くの方に使っていただけるようになりました。

チュートリアルを見ながらそのままiPadで操作できる、それがAppfolioならではの使い方。Web版では、パソコンの画面でチュートリアルを確認しながら、手元のiPadで実際に試すという使い方も自然にできます。iPadをまだお持ちでない方も、まずはWeb版から気軽に内容をご覧いただけます。

日本語・英語の音声と字幕を切り替えて使うことができ、世界中のiPadユーザーに届けることを目指しています。Web版のリリースを機に、海外展開もさらに本格化していきます。

iPhoneアプリについても現在開発中です。リリース時期は別途発表予定ですので、まずはWeb版またはiPadアプリからお試しください。

代表者コメント

アプリを制する者は、iPadを制する。iPadでクリエイティブなことができるかどうかは、どれだけアプリを知っているかにかかっています。iPadが動画を見るだけの板になっている人、何かしたいけど何から始めればいいかわからない人に、ぜひ使ってほしいです。

垣田 彩水（amity_sensei） 株式会社 olio 代表

サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83137/table/3_1_2952fd639f4992b1a9b4c1846408a5c3.jpg?v=202604181251 ]

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83137/table/3_2_11e8f7f445e5c277176668b3fc2d6685.jpg?v=202604181251 ]

垣田 彩水(amity_sensei)プロフィール

アートディレクター / iPad YouTuber / 株式会社 olio 代表

YouTubeチャンネル(amity_sensei)は登録者38万人を超え、著書は計6冊。1993年京都生まれ。イギリスの美術大学でデジタル＆テクノロジーアートを学び、外資系広告代理店でのアートディレクターを経て独立。

京都・東京に「iPadmate Studio」を構え、子どもから大人まで3,000人以上にiPadの使い方を直接指導。オンラインコミュニティ「iPadmate Lab」（1,000名）でも日々メンバーと交流し、iPadユーザーのリアルな悩みを受け取り続けています。