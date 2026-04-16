Cloudflare、Wizとの統合を発表

クラウドフレアジャパン株式会社

（2026年 4月 14日 太平洋標準時6:00本国発表）

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（クラウドフレア）は、本日、クラウドおよびAIセキュリティ領域のリーダーであり、現在はGoogleCloudの一部であるWizとのパートナーシップを発表しました。この提携によって、企業・組織のセキュリティチームは、自社環境全体にわたるすべてのAI搭載アプリケーションを統合して分析・保護可能になります。Cloudflareの「AI Security for Apps」をWizの「Security Graph」に直接統合することで、企業・組織はAIの利用状況全体を可視化する最も包括的なマップと、それを保護するためのツールを利用できるようになります。

現在の組織は、セキュリティチームが追跡しきれないほどのスピードでAIを活用した機能を次々と導入しています。しかし、新しいチャットボット、コパイロット、そしてAIを活用した検索エンドポイントのすべてが、プロンプトインジェクション、機密データの漏洩、悪用に対する脆弱性を抱えており、潜在的な攻撃対象領域になります。自社のWebプロパティ全体にどのようなものが存在しているか、それにセキュリティガードレールが敷かれているか、そしてそのガードレールが実際に機能しているかを把握することが大きな課題になっています。組織が自社のAIの導入状況や、それに必要なガードレールが整備されているかどうかを理解するために、最高情報セキュリティ責任者（CISO）たちは、自社のAIおよびクラウドインフラの状況をより深く理解し、安全を確保できる単一の信頼できる情報源を求めています。

CloudflareとWizの統合によって、セキュリティチームはインフラ全体からAIの死角を自律的に解消し、AI導入を安全に加速することができます。Cloudflareの「AI Security for Apps」は、プロンプトインジェクションやセキュアではないトピックなどのリスクからAIエンドポイントを保護するためのエッジ上のガードレールを提供します。一方、Wizの「AI Application Protection Platform（AIアプリケーション保護プラットフォーム／AI-APP）」は、AIアプリケーション全体をマッピングし、セキュリティギャップを可視化します。Cloudflareのセキュリティルールを「Wiz Security Graph」に統合することで、セキュリティチームは悪用可能性に基づいたリスクの優先順位付けを実行できます。その結果、CISOたちは、自社のWebプロパティ全体で稼働している大規模言語モデル（LLM）を可視化し、ランタイム制御を通じてポリシーを適用できるようになります。CloudflareとWizは、モデルやホストにとらわれることなく、使用するLLMやクラウドプロバイダーに関わらず、エンドポイントを保護します。

Cloudflareの最高パートナー責任者（CPO）であるトム・エヴァンス（Tom Evans）は、「AIはこの時代における最も革新的なテクノロジーであり、数え切れないほどの可能性をもたらしています。しかし、多くの企業にとって、AIは『ブラックボックス』のような存在です。CISOたちと会話をすると、彼らはAIによるイノベーションを推進している一方で、企業や組織全体に蔓延している制御不能な『シャドーAI』にどう対処するかというバランスに苦慮していると述べます。従来のセキュリティツールは事実上、AIに対しては役に立たないからです。CloudflareとWizのパートナーシップは、このジレンマを解消します。Cloudflareは、機密データの漏洩を心配する必要がなく、迅速にAI活用を進められるソリューションを提供します」と述べています。

Wizの製品・拡張性およびパートナーシップ担当VPであるオロン・ノア（Oron Noah）氏は、「セキュリティ連携というものは、単にリスクを低減するだけではなく、AIアプリケーション開発を促進する要素でもあります。Wizのエンドツーエンドの可視性とCloudflareのエッジ保護を組み合わせることで、AIのリスク管理における重大なギャップを埋めることができます。WizとCloudflareのパートナーシップによって、AIアプリケーションのエンドポイントを統合的に可視化し、共有されたリスクコンテキストをもとにプロンプトインジェクションやシャドーAIといった脅威を未然に防ぐことが可能になります」と述べています。

CloudflareとWizのパートナーシップによって、以下の内容が可能になります。

- シャドーAIの検出

セキュリティチームが把握しないまま導入されたものを含め、Webプロパティに潜むすべてのLLMエンドポイントを特定し、それぞれの保護状態を把握できます。

- AIトラフィックのリアルタイム監視

「AI Security for Apps」は、LLMエンドポイントへのすべてのリクエストに対して検知を実行し、PII（個人を特定できる情報）の漏洩、プロンプトインジェクション、カスタム定義されたトピックを識別して軽減します。この検出処理によってAIトラフィックに遅延が生じることはなく、Cloudflareのグローバルネットワーク全体で並行して実行されます。

- 機密データフローの可視化

Wizは、AIアプリケーション、モデル、データストア間のデータフローを「Security Graph」上にマッピングします。セキュリティチームは機密データがAIワークロードに受け渡されている場所を可視化し、優先順位をつけて対処ができるようになります。

- ガードレールの検証

Wizは、Cloudflareの「AI Security for Apps」がきちんと保護機能を果たしているかを検証します。ガードレールが欠落している、設定が誤っているなどの不備がある場合は、Cloudflareプラットフォーム内で直接対処できるようチームにアラートを通知します。

- 修復の優先順位付け

機密データや本番システムにアクセスできてしまう「保護されていないAIエンドポイント」を可視化し、リスクの高い問題から優先順位を付けて対処することが可能になります。

CloudflareとWizのパートナーシップによって、カスタムワークフローや追加のエージェントを導入することなく、シームレスな統合が実現します。Cloudflareの検出処理は、世界最大級の相互接続性を持つグローバルネットワーク上でインラインで実行されるため、アーキテクチャの変更やパフォーマンスを低下させることなく、AIセキュリティを実現可能です。

詳細は以下のリソースをご覧ください。

Agents Week 2026

https://www.cloudflare.com/ja-jp/agents-week/

Cloudflare integration | Wiz

https://www.wiz.io/integrations/cloudflare

AI Security for Apps is now generally available

https://blog.cloudflare.com/ja-jp/ai-security-for-apps-ga/

Securing the AI Edge: Wiz and Cloudflare Integrate for End-to-End AI Protection

https://www.wiz.io/blog/wiz-cloudflare-ai-security-integration

Cloudflareのパートナーシップ

https://www.cloudflare.com/ja-jp/partners/

Cloudflare（クラウドフレア）について

Cloudflare, Inc.（NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ ）は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

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