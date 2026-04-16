旧岩崎邸庭園は、岩崎久彌(ひさや)（岩崎彌太郎の長男で三菱の第３代社長）の本邸として明治期に造られました。 現存する洋館・撞球室（ビリヤード場）・和館（大広間）の３棟と庭園の敷地は、国の重要文化財に指定されており、明治時代の雰囲気を今に残す貴重な庭園です。 園内の貴重な文化財の魅力を広く発信するため、当園はこのたび「東京建築祭2026」へ参加いたします。 会期中の５月23日（土）・24日（日）は、通常非公開の撞球室を特別に公開し、室内をご観賞いただけます。併せて、芝庭の一部を特別開放し、洋館１階ベランダの英国ミントンタイルを間近でご覧いただけます。大変貴重なこの機会にぜひご来園いただき、当庭園の新たな魅力に触れるひと時をお楽しみください。

東京建築祭とは

１．東京建築祭2026開催日時

https://kenchikusai.tokyo/

令和８年５月16日（土）～24日（日） ９：00～17：00（最終入園は16：30）

２．内容

（１）撞球室の特別公開および洋館１階ベランダの英国ミントンタイル

日 時：５月23日（土）・24日（日） 10：00～17：00 場 所：芝庭（洋館１階ベランダ付近）、撞球室 内 容：特別に芝庭の一部を開放するほか、 撞球室を特別公開いたします。 参加費：無料（入園料別途） 定員：なし 注意事項： ・ミントンタイルは写真撮影が可能です。譲り合ってお楽しみください。 ・撞球室内での写真や動画の撮影はご遠慮ください。 ・混雑した場合は、撞球室の入室をお待ちいただく可能性があります。

（２）オリジナルポストカードプレゼント

日 程： ①建築関係の学生または教員の方：５月16日（土）～24日（日） ②ご来園の上お申し出の方：５月23日（土）・24日（日） 受付時間：９：00～16：30 場 所：旧岩崎邸庭園 チケット売り場 受取方法：①建築関係の学生または教員の方： 窓口でチケットをご購入の際に、学生の方は学生証を、 教員の方は学部、学科のわかる教育機関の身分証を ご提示ください。オリジナルポストカードを１枚プレゼントします。 ②ご来園の皆様： 窓口でチケットご購入の際に、職員へ「東京建築祭で来園した」 とお伝えください。 オリジナルポストカードを１枚プレゼントします。 参加費：無料（入園料別途） 定 員：先着2,000名（※受取方法①と②の合計） 注意事項：ポストカードの絵柄はお選びいただけません。

３．園内マップ

４．その他

・荒天または雨天などの場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に旧岩崎邸庭園公式ホームページ、旧岩崎邸庭園公式X（旧Twitter）、 および東京建築祭2026公式ホームページにて最新情報をご確認ください。

旧岩崎邸庭園について

国指定重要文化財。三菱財閥創設者岩崎彌太郎の長男で、第３代社長の岩崎久彌の邸宅として、明治29 （1896）年に竣工しました。往時は15,000坪の敷地に、20棟以上の建物が立ち並んでいましたが、 現在は３分の１の敷地面積となり、ジョサイア･コンドル設計の洋館と撞球室、名棟梁大河喜十郎が 手がけた和館大広間の３棟が残っています。

【開園時間】９時～17時（最終入園は16時30分） 【休園日】12月29日～１月１日 【住 所】台東区池之端１-３-45 【交 通】東京メトロ千代田線 湯島駅下車（１番出口）徒歩 約３分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅下車（３番出口）徒歩 約10分 都営大江戸線 上野御徒町駅下車（３番出口）徒歩 約10分 JR 御徒町駅下車（北口）徒歩 約15分 京成電鉄 京成上野駅（池之端口）徒歩 約10分 ※駐車場はございません。 【入園料】一般 400円 65歳以上 200円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 【公式ホームページ】公園へ行こう！旧岩崎邸庭園 https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-iwasaki-tei/ 【公式X（旧Twitter）】旧岩崎邸庭園 https://x.com/kyuiwasakitei 【公式Instagram】都立９庭園_東京都公園協会 https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/

【問い合わせ先】

旧岩崎邸庭園サービスセンター 電話：03-3823-8340

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-iwasaki-tei/ https://x.com/kyuiwasakitei https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/