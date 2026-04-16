新商品・湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」待望のNumber_i神宮寺勇太さん初の単独TVCMを2026年4月17日よりOA開始！

株式会社池田模範堂

株式会社池田模範堂（本社：富山県中新川郡上市町、代表取締役社長:池田 嘉津弘）は、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」を3月2日より発売しています。発売を機にイメージキャラクターである神宮寺勇太さんを起用した新TVCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇を2026年4月17日(金)より全国にて放映いたします。

新商品「ムヒベタV液」のTVCMにNumber_iの神宮寺勇太さんがついに登場。紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮寺さんが、ムヒベタV液の「青」の世界観を背景に、クールかつスマートな演技を披露し、ムヒベタの新登場を伝えます。CM冒頭の「ついに登場」というセリフには、日本“初”のロールオンタイプのストロングランクのステロイド外用剤がついに登場したということに加え、当社の他ブランド商品で平野紫耀さん、岸優太さんがそれぞれ単独で起用されている中、ついに神宮寺さんが当社のCMに出演する、という2つの意味が込められています。神宮寺さんの力強くも知的さを感じさせる演技が光る、印象的な仕上がりのTVCMになっています。更に、公式XとYouTubeでは、リアクションの違う神宮寺さんが楽しめる「利便の部屋速攻ロールオン」篇も同日公開予定です。

一方WEBムービーは、TVCMのクールな姿から一転し、チャーミングな神宮寺さんを堪能できる特別映像になっています。神宮寺さんが最近した”初めて”の経験とは？思いがけない状況に陥った時の神宮寺さんの反応は？格好良い印象のTVCMとは一味違った神宮寺さんの魅力を存分に味わえるWebムービーにご期待ください！

WEBムービー「神宮寺さんとおしゃべり」篇、「静止画じゃない」篇、「アテレコする神宮寺さん」篇（全3篇）は、2026年4月20日(月)より、YouTube公式アカウント及び公式Xで順次公開いたします。

▼TVCMストーリー

■新商品「ムヒベタV液」のTVCMに神宮寺勇太さんがついに登場！

新商品「ムヒベタV液」のTVCMにNumber_iの神宮寺勇太さんが登場。青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、ひとつひとつの動きを丁寧に演じ、ムヒベタV液の世界観を見事に体現。神宮寺さんの力強い眼差しが魅せる、クールな仕上がりのTVCMとなっています。

【新TVCM概要】

▼TVCMタイトル：ムヒベタV液 効果の部屋速攻ステロイド篇（15秒）

■出演：神宮寺勇太

■放送日：2026年4月17日(金)より順次

■放送地域：全国

■公式YouTube URL︓https://youtu.be/m84UU4YKRe4

▼公式X/YouTubeで公開予定のCMタイトル：ムヒベタV液 利便の部屋速攻ロールオン篇（15秒）

■出演：神宮寺勇太

■解禁日：2026年4月17日(金)

■公式YouTube URL︓https://youtu.be/zC5JVXSMBLI

■CMメイキング・インタビュー：https://youtu.be/iguSQ7ipByk

▼CM撮影のエピソード

■想像力が試される撮影の中、青の世界で光る、神宮寺さんのクールで知的な存在感！

美しいインスタレーション空間をイメージしたブルーバックの撮影現場で、神宮寺さんは想像力をフルに働かせ、イメージを膨らませながら演じていました。セリフ一言に込める説得力、言葉の間合いや強弱、視線の強さや表情の変化など、監督からの細かい指示に丁寧に応えます。モニターを何度も確認しながら、より良いカットを求めて微調整を重ねていく神宮寺さん。シンプルな構成のCMだからこそ、神宮寺さんの自然体でスマートな演技と、表現の繊細さが一層際立つCMに仕上がりました。

■神宮寺さんの思わず虜になってしまう真剣な眼差しや、セリフごとに変わる繊細な表現にも注目！

冒頭の「ついに登場！」(効果の部屋速攻ステロイド篇)や「いよいよ！」(利便の部屋速攻ロールオン篇)というセリフでは初登場感を伝える力強さを、最後の「しっかり治そ。」というセリフではユーザーに寄り添う優しさを感じさせる演技となっており、神宮寺さんの持つ豊かな表現力も注目ポイントです。また、綺麗な瞳に吸い込まれてしまいそうな、美しい表情にもご注目です。セリフに合わせてニュアンスやトーンを変えながら何度もテイクを重ね、完璧な表現を披露してくれました。テイクごとにまったく新しい神宮寺さんに出会える撮影になり、監督からは「すばらしい！」の声も出て、無事OKとなりました。

▼WEBムービーストーリー

■クールで格好良いTVCMとは一味違う神宮寺さんが楽しめる特別映像のWEBムービーを順次公開！

TVCMのクールな姿から一転、神宮寺さんの自然体な魅力とチャーミングな一面が存分に味わえる特別映像になっています。

WEBムービー「神宮寺さんとおしゃべり」篇、「Vサインする神宮寺さん」篇、「アテレコする神宮寺さん」篇（全3篇）は、2026年4月20日(月)より、YouTube公式アカウント及び公式Xで順次公開いたします。

■4/20(月)公開 WEBムービー第1弾「神宮寺さんとおしゃべり」篇

「ムヒベタV液」が日本初のロールオンタイプのストロングステロイドであることに驚く神宮寺さん。自身の「初めての体験」のエピソードも語り、まるで神宮寺さんの会話を横で聞いているような、プライベートな雰囲気を楽しめるWEBムービーとなっています。

■4/22(水)公開 WEBムービー第2弾「静止画じゃない」篇

カメラを向けられ、決めポーズする神宮寺さん。完璧に決まった！と思ったら何やら様子が、、、？ 予想外の展開に思わず笑ってしまうチャーミングな神宮寺さんが見られるWEBムービーとなっています。

■4/24(金)公開 WEBムービー第3弾「アテレコする神宮寺さん」篇

神宮寺さんがムヒベタV液になりきり、初のアテレコに挑戦。普段の神宮寺さんとは異なる声色で演じ、最後は机の下からひょっこり顔を出すお茶目な姿が魅力的なWEBムービーとなっています。

【WEBムービー概要】

■出演：神宮寺勇太

■公開日：2026年4月20日(月)より順次公開

▼WEBムービー撮影エピソード

■ここでしか見ることのできない神宮寺さんの素顔が垣間見えるWEB動画はファン必見！

頬杖をつきながら リラックスした表情で“神宮寺初”の体験について語る神宮寺さん、撮影中思いがけないことが起きて焦る神宮寺さん、ムヒベタV液になりきって、アテレコで商品特長を紹介する神宮寺さんなど、それぞれ違った魅力の動画になっており、ファン必見の特別映像となっています。

■Vサインで魅せる神宮寺さんのキュートでお茶目な演技にも注目！

ムヒベタ「V」液にちなみ、象徴的なVサインポーズを披露する神宮寺さん。普段は見せないお茶目なリアクションや照れ笑いを交えながら、Webムービーならではの自然体な表情も満載。カメラ目線での可愛い仕草や机の下から顔を出すコミカルなシーンなど、神宮寺さんの多彩な魅力が凝縮されています。そんな格好良いTVCMとは一味違う神宮寺さんの一面が光る映像に注目ください。

▼インタビュー

Q.CM撮影を終えての感想をお聞かせください。

CM撮影を終えて、すごくホッとしています。ブルーバックで撮らせていただいたので、自分でもどういうふうに完成するのか、まだイメージが湧ききっていないので、すごく楽しみだなというのが今一番の思いですね。（監督からは）美術館みたいなイメージだとお聞きして、すごくムヒベタV液に合う、洗練された感じになるのではないかなと想像しながらやりました。

Q. WEB動画の撮影もありましたが、声を変えてアテレコするシーンはいかがでしたか。

やり切りましたね。自分も撮影させていただいてすごく楽しかったです。ちょっと恥ずかしかったですけど。でも顔が映ってなかったのでアテレコみたいな感じになって助かりました。今までにない感じでしたね。

Q. ムヒベタのCMキャラクターが決まった際のご感想を教えてください。

めちゃくちゃうれしかったですね。このCMキャラクターを通して、自分が皆さんを助ける気持ちで、そして楽しく見てもらえたらなという想いでCM撮影を頑張りました。

Q.お一人での撮影で意識したことや難しかったことはありますか。

紫耀と岸くんがもうすでに（ムヒ、ヒビケア）CMを撮影していて、プレッシャーをひしひしと感じましたね。2人がすごくバチッと決めていたので、自分も負けずにムヒベタV液のCMキャラクターを務められるよう頑張ろうという思いで、今日、謎に早起きしちゃいましたね。

Q.神宮寺さんがCMキャラクターとなったことで、ムヒ、ヒビケアと合わせてNumber_iのメンバーの皆さんが個人としてCMキャラクターを担当することになりました。異色の形でメンバーが揃ったことに対して、どのような感想をお持ちですか。

2人のCMが素敵だったんで、それに負けないようにっていうのももちろんそうですけど、季節をコンプリートさせていただけているというか、春夏秋、飛んで冬ですよね。春（ムヒベタV液）、夏（ムヒ）、冬（ヒビケア）と四季ある中の3つを僕たちNumber_iに任せていただいて、すごくうれしいなと思いました。商品も違いCMのトーンもそれぞれ違いますし、それぞれの商品が際立っているんじゃないかなと思うので、季節の変わり目でドラッグストアに行くのが楽しみです。

Q.今回の商品は日本初となるストロングタイプステロイドのロールオンタイプの湿疹薬です。

“初”にちなみ、最近の“神宮寺初”の経験やチャレンジなどがあればぜひ教えてください！

時計のブレスレットを初めて自分で変えましたね。目が疲れるんですよ。こんな細いところを通すので、すごく目が疲れるんですけど、やりがいはありましたね。滝汗かきました。なかなか見えなくて。ブレスレットを変えた後は、やってよかったなって思いました。

Q.青い世界観が印象的なCMですが、“青”にまつわるエピソードがあれば教えてください。

青って、自分の好きな色でもあり、だから青いものに潜在的に惹かれるんですよね。青いものってなんだろうと思って想像していたんですけど、この間、青い椅子を買いましたね。こういうダークネイビーっぽい感じじゃなくて、もっとバス停っぽい（明るい）色の椅子を買いましたね。それが結構お気に入りです。

Q.ロールオンタイプで「いつでもどこでも持ち歩けて塗れる」のが特徴の商品ですが、神宮寺さんはどこに持ち歩きたいですか？またどこに持って行きたいですか？

遊びに行く時、どっか行く時とか、バッグとか鞄を、荷物を持ち歩かずに出る時があるんですけど、あれはポッケに入れられるくらい本当に小さかったので、どこにでも持ち歩きたいなと思いました。皆さんのポッケに忍ばせられるなと思いました。（おでかけの時の）相棒ですね。

▼神宮寺勇太さんプロフィール

＜プロフィール＞

1997年10月30日生まれ。

23年10月、平野紫耀さん、岸優太さんと共にNumber_i(ナンバーアイ)を結成。24年1月、ファーストシングル「GOAT」をリリースし、デビュー。音楽活動を中心に活躍の幅を広げている。

▼商品概要

「ムヒベタV液」は池田模範堂の登録商標です。

◯商品名：ムヒベタV液

◯希望小売価格：1,880円（税抜）

◯医薬品分類：第２.類医薬品

◯内容量：10g

◯特長：

日本初※！ロールオンタイプのストロングランクステロイド

※OTC医薬品において、「ストロング」ランクのステロイド外用剤として、ロールオン容器は日本初（2026年2月時点・自社調べ）



●液体タイプ

・すばやく浸透、肌になじむ

・さらっと速乾、べたつかない

・シャープで爽やかな使い心地



●ロールオン容器

・手を汚さず、いつでもどこでもサッとひと塗り

・ピンポイントで塗っても、塗りひろげても

・コンパクトな耐久性のあるボトルで、持ち運びに便利

・人目が気にならないシンプルデザイン



●ベタメタゾン吉草酸エステル配合

・優れた抗炎症効果をもつストロングランクステロイド



◯効能：しっしん、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、あせも、じんましん、しもやけ、虫さされ

◯用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。