LunaTone、韓国・延世大学校と戦略的MOUを締結

LunaTone Inc.

LunaTone Inc.（本社：東京都港区六本木、CEO：ヒョン・バロ、以下、LunaTone）は、韓国の延世大学（Yonsei University）と基本合意書（MOU）を2つ締結したことを発表いたします。1つ目はYonsei-Korean Metaverse Lab（YKML）と教育ゲームの共同研究・開発の連携、2つ目はUniversity of California Education Abroad Program（UCEAP）との連携を通じて、学術研究・実践的学習・グローバル人材の流動性を結びつける枠組みを構築するものです。この2つの合意により、LunaToneは同大学とゲームを活用したケイパビリティ開発の連携、ならびに国際的なインターンシップ機会の創出を含む分野横断的かつ越境型の取り組みを推進してまいります。

YKMLと教育ゲームの共同研究および開発の連携

YKMLとの連携においては、韓国語・文学・文化といった人文学領域と、ゲームデザインやインタラクティブ・ストーリーテリングを融合させた教育ゲームおよび体験型学習コンテンツの共同開発に取り組みます。ワークショップやパイロットプログラムの実施、共同制作、ナレッジ共有に加え、将来的な研究発表や出版なども視野に入れた連携を推進していく予定です。本連携を通じて、学術的探究と体験型・シミュレーション型学習を組み合わせた、人文学発のゲームをベースとした新たな教育モデルの創出を目指します。

UCEAPと連携したグローバル・インターンシップ機会の創出

延世大学の関連プログラム、ならびに同大学におけるUCEAPと連動した枠組みを通じて、学生向けのインターンシップ機会の提供を推進します。併せて、学生が国際プロジェクトに参画できる実践的な学習機会を創出していきます。インターンシップでは、LunaToneの事業領域に即した教育ゲーム開発、デジタルコンテンツ制作、ゲームベース学習プロジェクト、リサーチ支援、ローカライゼーションなど、多様な活動に携わることを想定しています。本取り組みは、教育・創造・デジタル領域が交差する環境において、プロジェクトベースに実践的な学習機会を提供することを目的としています。

越境型ケイパビリティ開発フレームワークの構築

本2つのMOUにより、大学・産業界・国際的な人材流動を促進する、より広範囲な越境型のケイパビリティ開発フレームワークの基盤を構築します。延世大学の人文学・デジタル分野における研究基盤と、LunaToneのインタラクティブシステムおよび実践型学習設計の知見を掛け合わせることで、生成AI時代に対応した持続可能かつ拡張性の高い教育モデルの確立を推進します。

LunaToneのFounder & CEOのヒョン・バロは次のように述べています。

「生成AI時代におけるケイパビリティ開発は、よりインタラクティブで、実践的かつグローバルにつながる形へと進化していく必要があります。本連携は、人文学・デジタル文化・体験型学習を横断的に結びつけることで、国境を越えた新たな学びの機会を創出する点において大きな意義があります。これからの社会に求められる、より実践的で未来志向の学習モデルの構築につなげていきたいと考えています。」

■延世大学について

延世大学は1885年に創立された韓国有数の名門私立大学であり、国際教育、学際的研究、イノベーション分野において高い評価を受けています。特にデジタルメディアやイマーシブテクノロジーなどの先端領域において、国際的な連携を積極的に推進しています。https://www.yonsei.ac.kr/

■LunaTone Inc.について

LunaTone合同会社は、AI時代に対応した学習および人材育成インフラの構築を目的とする東京拠点のPlayable Capability Development Studioです。

独自の教育フレームワークと実践型プロジェクトモデルを基盤に、学習と実社会での実践を接続する体系的なプログラムを設計・提供しています。ビジネス領域における汎用スキルの育成と、デジタルコンテンツやゲーム制作といったクリエイティブ領域の実践を一体化し、実践的な能力開発を推進しています。

また、ゲームやeスポーツなどのインタラクティブな環境を活用し、リーダーシップや協働力、問題解決力といった能力を、プロジェクトベースで育成するとともに、参加者自身が価値を生み出す創造的なアウトプットの機会も提供しています。アジア・中東・北米の大学、公的機関、企業パートナーと連携しながら、次世代人材の育成と組織変革を推進しています。https://lunatoneinc.jp/