軽いコンベヤーベルト市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび最新の市場調査レポート 「軽いコンベヤーベルトの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、軽量コンベヤーベルト市場の市場動向を多角的に掘り下げ、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細な市場分析を整理し、2021年から2032年までの長期的な業界の将来性・業界展望を示す成長予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1015726/lightweight-conveyor-belts
軽量コンベヤーベルトとは - 自動化ラインに不可欠な多機能機器
軽量コンベヤーベルトは、コンベヤーベルトの一種であり、主に自動化ラインにおける製品の連続搬送に使用される専門性の高い多用途機器です。原材料としては、綿、ナイロン、ポリエステル、アラミド、およびこれらの混紡素材を基布（構造材）とし、PVC、TPU、PE、TPEEなどのポリマー材料をコーティングとして採用。食品産業、物流産業、農業、建材産業、空港産業など幅広い分野で活用されています。軽量でありながら高い強度と耐久性を兼ね備えており、業界の将来性を考える上で重要なポジションを占めています。
市場規模と成長ドライバー - 地域別・用途別の最新動向
現在、軽量コンベヤーベルトの世界市場において、EMEA地域（欧州・中東・アフリカ） が最大市場であり、世界シェアの約37％を占めています。続いて米国が約33％のシェアを保持。アジア太平洋地域も製造業の自動化推進により急速に存在感を高めています。
主要企業の競争環境では、AMMEGA、Intralox、Habasit、Bandoの世界トップ4メーカーで合計約40％の市場シェアを占める寡占構造が特徴です。その他の有力企業には、Forbo-Siegling、Mitsuboshi Belting、CHIORINO、Nitta、上海永利帯業（Shanghai YongLi Belting）、Esbelt、AA Industrial Belting、無錫順盛工業ベルト、Sparks Belting Company、Derco、Modutech、江陰天広、Hong's Belt、江蘇新連達ベルトなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、最新の市場動向を明らかにしています。
製品タイプ別セグメント分析 - PVCが最大シェア約31％
製品タイプ別に見ると、軽量コンベヤーベルト市場は以下のように分類されます。
PVC：世界シェア約31％で最大セグメント。耐油性・耐薬品性に優れ、食品・包装産業で広く採用。
PU（ポリウレタン）：耐摩耗性と柔軟性が求められる物流・自動化ラインで成長中。
Rubber（ゴム）：耐熱性・耐候性を活かし、建材・農業用途で安定需要。
TPEE：リサイクル性と環境適合性が評価され、エコロジー志向の企業で採用拡大。
その他（特殊コーティング材）：静電防止・耐菌仕様など、ニッチ市場で独自の業界展望を形成。
用途別市場分析 - 食品産業が最大の需要先（シェア約32％）
用途別では、食品産業が全体の約32％を占める最大のダウンストリーム市場です。衛生規制（HACCP、FDA）への適合が求められる中、抗菌仕様や金属検出対応ベルトへの置き換え需要が拡大。次いで物流産業（eコマース拡大に伴う仕分けライン需要）、印刷・包装産業、繊維産業が主要な用途として成長を続けています。特にアジア太平洋地域では、食品加工の自動化と倉庫ロボティクスの普及が市場成長を強力に後押ししています。
会社概要 - 信頼できるグローバル市場情報パートナー
Global Info Researchは、企業に豊富な市場開発分析レポートを提供する専門機関です。グローバル業界情報を深く掘り下げ、戦略的な市場サポートを提供。特に電子半導体、化学物質、医療機器分野において、カスタマイズ調査、経営コンサルティング、IPOコンサルティング、産業チェーン研究、データベース、トップ業界サービスを提供しています。日本語サポートも充実しており、日本企業の海外展開を強力に支援します。
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グローバル市場調査レポートの出版社
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日本語サイト：https://www.globalinforesearch.jp/
英語サイト：https://www.globalinforesearch.com/
電話：03-4563-9129（日本国内）／0081-34 563 9129（国際）／0086-176 6505 2062（グローバル）
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軽量コンベヤーベルトとは - 自動化ラインに不可欠な多機能機器
軽量コンベヤーベルトは、コンベヤーベルトの一種であり、主に自動化ラインにおける製品の連続搬送に使用される専門性の高い多用途機器です。原材料としては、綿、ナイロン、ポリエステル、アラミド、およびこれらの混紡素材を基布（構造材）とし、PVC、TPU、PE、TPEEなどのポリマー材料をコーティングとして採用。食品産業、物流産業、農業、建材産業、空港産業など幅広い分野で活用されています。軽量でありながら高い強度と耐久性を兼ね備えており、業界の将来性を考える上で重要なポジションを占めています。
市場規模と成長ドライバー - 地域別・用途別の最新動向
現在、軽量コンベヤーベルトの世界市場において、EMEA地域（欧州・中東・アフリカ） が最大市場であり、世界シェアの約37％を占めています。続いて米国が約33％のシェアを保持。アジア太平洋地域も製造業の自動化推進により急速に存在感を高めています。
主要企業の競争環境では、AMMEGA、Intralox、Habasit、Bandoの世界トップ4メーカーで合計約40％の市場シェアを占める寡占構造が特徴です。その他の有力企業には、Forbo-Siegling、Mitsuboshi Belting、CHIORINO、Nitta、上海永利帯業（Shanghai YongLi Belting）、Esbelt、AA Industrial Belting、無錫順盛工業ベルト、Sparks Belting Company、Derco、Modutech、江陰天広、Hong's Belt、江蘇新連達ベルトなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、最新の市場動向を明らかにしています。
製品タイプ別セグメント分析 - PVCが最大シェア約31％
製品タイプ別に見ると、軽量コンベヤーベルト市場は以下のように分類されます。
PVC：世界シェア約31％で最大セグメント。耐油性・耐薬品性に優れ、食品・包装産業で広く採用。
PU（ポリウレタン）：耐摩耗性と柔軟性が求められる物流・自動化ラインで成長中。
Rubber（ゴム）：耐熱性・耐候性を活かし、建材・農業用途で安定需要。
TPEE：リサイクル性と環境適合性が評価され、エコロジー志向の企業で採用拡大。
その他（特殊コーティング材）：静電防止・耐菌仕様など、ニッチ市場で独自の業界展望を形成。
用途別市場分析 - 食品産業が最大の需要先（シェア約32％）
用途別では、食品産業が全体の約32％を占める最大のダウンストリーム市場です。衛生規制（HACCP、FDA）への適合が求められる中、抗菌仕様や金属検出対応ベルトへの置き換え需要が拡大。次いで物流産業（eコマース拡大に伴う仕分けライン需要）、印刷・包装産業、繊維産業が主要な用途として成長を続けています。特にアジア太平洋地域では、食品加工の自動化と倉庫ロボティクスの普及が市場成長を強力に後押ししています。
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