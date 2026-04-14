ガチャピン・ムック×ぷよぷよ POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月14日(火)よりガチャピン・ムック×ぷよぷよ POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたガチャピン・ムック×ぷよぷよ POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4581
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月14日(火)18:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
価格：550円（税込）
種類数：全5種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アンブレラチャーム(ランダム)
価格：770円（税込）
種類数：全4種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットシール
価格：各550円（税込）
種類数：全3種
アクリルメモスタンド
価格：各880円（税込）
種類数：全3種
アクリルジオラマ
価格：1,650円（税込）
種類数：全1種
ポップキーホルダー
価格：各1,650円（税込）
種類数：全2種
ランチトート
価格：1,980円（税込）
種類数：全1種
グラスマグカップ
価格：2,200円（税込）
種類数：全1種
ミニラバーマット
価格：2,750円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4581
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月14日(火)18:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)GACHAMUKKU
(C)SEGA
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売