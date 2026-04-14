「生成AIで変わるR&Dの戦略的勝ち筋」と題して、株式会社ケミストリーキューブ 代表取締役 イノベーションコンサルタント 平木 肇氏によるセミナーを2026年5月28日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【成果が出るR&Dと出ないR&Dの分岐点】

生成AIで変わるR&Dの戦略的勝ち筋

～効率化止まりから脱却し、価値創造へ転換する実践論～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26294

[講 師]

株式会社ケミストリーキューブ 代表取締役 イノベーションコンサルタント

平木 肇 氏

[日 時]

２０２６年５月２８日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

近年、生成AIの進化は目覚ましく、多くの企業で導入され知的業務の現場において革新的な変化をもたらしています。R&Dにおいても、生成AIの活用は着実に進んでいますが、その成果が業務効率化にとどまっており、価値創造という本質的な成果につながっていないケースも多く見られます。

本講演では、成果が出るR&Dと出ないR&Dの分岐点を構造的に整理し、その違いを考察します。その上で、R&Dの価値創造力の向上にむけた生成AI導入の要点と、技術を価値に変換する具体的な実践アプローチを紹介します。

１．企業を取り巻く変化とR&D自己変革

（１）企業を取り巻く変化

（２）R&Dの役割と現場の悩み

（３）自己変革への着眼

２．成果が出るR&D・出ないR&Dの分岐点

（１）R&Dにおける生成AI導入の現状

（２）業務効率化から価値創造へ

（３）成果が出ないR&Dと成果が出るR&Dの違い

３．分岐を超えるために何が必要か

（１）R&D特有の難しさ

（２）生成AI活用のボトルネック

（３）実践アプローチ１.：技術の棚卸

（４）実践アプローチ２.：価値の翻訳

４．人とAIの協働によるR&Dの進化

（１）人が担うべき領域／AIが担う領域

（２）R&D人材に求められる能力

（３）組織としての導入・運用のポイント

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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