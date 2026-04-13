ピーエスシー、AIエージェント時代の「実装」で先行--日本初AI SOCサービス・Coo KaiシリーズAI対応・SAJワークショップの3連発でエージェント時代をリードする

一般社団法人ソフトウェア協会

株式会社ピーエスシー（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木正之、以下「PSC」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業であり、2025年後半から2026年初頭にかけて、AIの「利用」から「マネジメント」へのシフトを実装で示す3つの取り組みを立て続けに発表・実施しました。

国内初--GDPR・個人情報保護法対応「PSC AI SOCサービス」を2025年11月より提供開始

概要

PSCは、CoWorker株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山里一輝）との協業により、GDPRおよび個人情報保護法に定める72時間以内の初期情報提供義務に対応する「日本初」のAI SOCサービスとして「PSC AI SOCサービス」を2025年11月4日にリリースしました。

主な特長

自社プロダクト「Coo Kai」シリーズに相次ぎAI機能を実装（2025年10～11月）

- 攻撃側AIエージェント「PSC RedAgent Powered by CoWorker」 により、人間をはるかに超えるスピードで従来にない攻撃パターンを試行・検証。セキュリティ検査速度が従来の10倍以上に向上- 防御側AIエージェント「BlueAgent」 によるフォレンジック（デジタル証拠解析）の自動化で、分析時間を従来の約1/3に短縮。国内外の複数データソースを学習し、リアルタイムで未知の攻撃に対応- 1996年の創業以来培ったIBMセキュリティを基軸とするベンダーレスなセキュリティ実績、および日本マイクロソフトによるEngineer Award・Security Specializationなどの認定が信頼基盤を支える

主な新機能

SAJ人材委員会 × IPA共催「AI時代の人材」ワークショップを開催（2026年2月24日）

- ワークフローAI対応（2025年10月リリース）--日本初 Copilot Chat上での会話だけで勤怠・出張申請などを自動生成。「申請書ひな形選定 → 申請書作成 → 起票」の全工程を音声入力で完結- Coo Kai 誤送信防止ツール AI診断機能（2025年11月25日リリース） 宛先ドメインとメール本文中の会社名の不一致など、従来ツールでは判定不能だったケースをAIが自律診断- Coo Kai BBS × Microsoft 365 Copilot 連携（2025年11月リリース） Copilot Chat上から企業固有の社内掲示板情報へシームレスにアクセスできる仕組みを実現。日本マイクロソフト株式会社から正式なエンドースメントを取得

SAJ人材委員会（委員長：PSC代表取締役・鈴木正之）が独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と共同でワークショップを開催。IPA 国際・産業部長・河野浩ニ氏による基調講演、PSC取締役・福島孝之氏によるセッション、およびPSC社員による国内外AI活用事例紹介と実践プログラムを実施しました。

この成長を現場から支える人・想い--AI×Apps×Securityの三人

三つの発表それぞれの主役として、AI事業部・長田暁敬氏、Cloud Apps事業部・上良幸平氏、セキュリティ&マネージド事業部・高橋航平氏の3名がPSCのエージェント時代をけん引しています。

長田暁敬氏（AI事業部・2019年入社） は、2025年に設立されたAI事業部で生成AI・AIエージェントの提案から実装・教育までを担当。SAJワークショップではファシリテーターとして「エージェント設計ワークショップ」も主導しました。

「今後は全員がコーディネーターになると思います。AIエージェントが部下なので、みんながマネージャーになって、自分の部下であるAIエージェントを動かしていく。人間がやるべきことは、意思決定と、ゼロから何かを生み出すことです」

上良幸平氏（Cloud Apps事業部・2017年入社） は、入社時から「Coo Kai」シリーズの開発リーダーとして参画し、2025年からBBS・誤送信防止ツール・ワークフローのAI対応を推進しました。

「AIは、ちゃんと伝えなければちゃんとしたものを作れません。正しいことを伝える能力--コミュニケーション力こそが、AI時代に必要な力です」

高橋航平氏（セキュリティ&マネージド事業部・2015年入社） は、Webの脆弱性診断からキャリアをスタートし、現在はSOCサービスの24時間365日体制を支えるアナリストチームを統括しています。

「攻撃側がAIを使うようになった今、防御側もAIを使わなければならない。技術を知ったうえで守っていく--そういう倫理意識を持てる人材が求められています」

三人のキャリアの歩みや、PSCが掲げる「AIエージェント時代の実装戦略」についての詳細インタビューは、SAJ特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_psc(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_psc)

会社概要

株式会社ピーエスシー（PSC） 所在地：東京都港区 代表取締役：鈴木正之 設立：1996年 事業内容：クラウド・AI・セキュリティ・自社プロダクト（Coo Kaiシリーズ）の開発・運用 公式サイト：https://www.psc-inc.co.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業。一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェア製品に係わる企業が集まり、ソフトウェア産業の発展に係わる事業を通じて、我が国産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的に設立された業界団体であり、株式会社ピーエスシーはその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_psc

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

株式会社エッジコネクト様 公式サイト：https://edge-con.co.jp/(https://edge-con.co.jp/)



