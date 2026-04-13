株式会社フジテレビジョンでは、2026年ゴールデンウィーク期間中、2つのフードフェスを開催します。





お台場GWフードイベント ロゴ





4月24日(金)から開催するのが、今回で9回目となる『お台場 からあげ祭』。全国から本格的な「からあげ専門店」の中でも選りすぐりの名店が出店していて、多くの来場者が訪れるイベントで、今回も一般社団法人日本唐揚協会の協力のもと、「からあげグランプリ(R)」で上位入賞を果たしたタイトルホルダーたちが集結！圧倒的な人気と実力を兼ね備えた7店舗が渾身の味を提供します。ぜひ、この機会にご賞味ください！

また、5月1日(金)からは、YouTubeチャンネル「World Buzz Channel」のプロデュースによる、「World Buzz Festival 2026～世界とつくる食の万博」を初開催！

駐日大使館や政府機関の協力を得ながら、10か国以上の本格グルメを積んだキッチンカーが「各国の食堂」として大集結！昨年の大阪万博で24万個を売り上げた、オーストラリアのミートパイや、同じく大阪万博で大行列！大バズりしたベルギーのキッチンカー等、ここでしか味わえない味、秘蔵のビールやワイン、個性豊かな雑貨、そして情熱的な音楽＆ダンスが、あなたを異国情緒あふれる世界へと誘います。お子様が夢中になれるキッズボートプールから、大人が酔いしれるステージパフォーマンスまで。家族全員で一日中遊び尽くせる、特別な5日間。さあ、パスポートのいらない世界旅行へ出かけましょう









＜第九回「お台場 からあげ祭り」～2026・春～＞

第九回お台場からあげ祭り ロゴ

■鎌あいな(神奈川県鎌倉市) 初出店

からあげグランプリ(R) 東日本しょうゆダレ部門 最高金賞

鎌あいな

カリッと広がる香ばしさと素材の旨みを引き出した職人技が光る究極の唐揚げ









■食匠なる花(群馬県前橋市) 初出店

からあげグランプリ(R) 東日本 味バラエティ部門 最高金賞

からあげグランプリ(R) 東日本しょうゆダレ部門 金賞

食匠なる花

食感楽しい！だしと梅のハーモニー！唯一無二の梅からあげです









■まんぷく亭(和歌山県岩出市) 3回目

からあげグランプリ(R) 中日本しょうゆダレ部門 最高金賞

からあげグランプリ(R) 中日本味バラエティ部門 金賞

まんぷく亭

パリッパリッの新食感！！「とり皮せんべい」は見て驚き、食べて納得自慢の逸品です！









■炙りや福朗(栃木県足利市) 4回目

からあげグランプリ(R) 東日本しょうゆダレ部門 金賞

からあげグランプリ(R) 東日本味バラエティ部門 金賞

炙りや福朗

足利ブランド認定品！焼き鳥屋が本気で作った唐揚げです。









■からあげ大吉(大分県中津市) 5回目

からあげグランプリ(R) 西日本しょうゆダレ部門 金賞

からあげ大吉

創業以来、真摯に唐揚げと向き合って30年！味に絶対の自信あり









■からあげ大将亭(千葉県市原市) 7回目

からあげグランプリ(R) 東日本味バラエティ部門 金賞

からあげ大将亭

1番人気「しょうゆ」はもちろん、「紅しょうが」も、どちらも冷めても美味しく絶品です。









■諭吉のからあげ(愛知県尾張旭市) 8回目

からあげグランプリ(R) 中日本しょうゆダレ部門 最高金賞

諭吉のからあげ

大分中津からあげ王国の味！一切、妥協はせず素材にこだわり抜いた逸品です。









＜「World Buzz Festival 2026～世界とつくる食の万博～」＞

WORLD BUZZ FESTIVAL 2026 ロゴ





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(左上)オーストラリア・キッチンカフェ (オーストラリア)

大阪万博で24万個！爆売れした話題のミートパイや、オーストラリアのカフェ文化を体感できるカラフルラテやオーツラテを販売





(右上)フリットコット (ベルギー)

万博ベルギー館前で連日大行列！

伝説のキッチンカーメニューを再現。ベルギービール＆ポテトのセットをぜひ堪能しよう！





(左下)FOFO CATERING SERVICE (ブルキナファソ)

FOFO(フォフォ)は西アフリカで「歓迎」の意味。元大統領専属シェフが作る本格アフリカ料理の人気キッチンカーが登場！





(右下)トルデルニーク・ジャパン (チェコ)

チェコで人気の筒状のスイーツ、トルデルニーク。砂糖がまぶざれており、とってもスイート！ふっくらとした生地もグッド！希少な専門店の味を是非！(5/1限定出店)





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(左上)Maison Bretonne (フランス)

「旅するガレット」登場！

フランス・ブルターニュ地方の伝統ガレットを日本に広めたパイオニアのキッチンカーが期間限定で登場(5/1＆2限定出店)





(右上)TARO'S KITCHEN (ジャマイカ)

ジャマイカ大使公認！絶品ジャークチキンがキッチンカーで登場！(5/2＆3限定)





(左下)TOKYO HALAL BENTO (マレーシア)

今回唯一のハラールメニュー！マレーシアの国民食“ナレシマ”を是非、ご堪能ください。ココナッツの香りとスパイスが織りなす、本場の美味しさ。





(右下)ALDO ペルー)

大使館推薦！世界の3大美食ペルー料理の伝統料理をキッチンカーで堪能！





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(左上)Jure's Spaice (スリランカ)

今、話題の絶品！本格ビリヤニが登場

スパイス香る深い旨み・・・、都内屈指の人気キッチンカーで味わおう！





(右上)サワディー (タイ)

本場の一流店で修業したタイ人シェフによる料理！ピリ辛タイラーメンや、パッタイ(焼きそば)、タイの新鮮フルーツを使ったスムージー等を販売





(左下)JUMPEE (タイ)

プーケットの五つ星ホテルで修業した、タイ人シェフの料理が楽しめる神田の人気店が、キッチンカーで登場！ガパオ他、本場のタイ料理を是非！





(右下)エジリエス (トルコ)

世界三大グルメ・トルコ料理！今や定番でみんな大好きなケバブの人気キッチンカー









その他、世界の料理キッチンカーが続々登場！









＜物販＞

■ローズスピリッツ(薔薇の精) (ブルガリア)

世界最高品質と謳われるブルガリア産「ダマスクローズ・エキス」を使った「薔薇の香りの微炭酸ノンアルコールスパークリング」他、選りすぐりの逸品を販売

■Rudy Aroma Hand Care Store (イタリア)

ミラノの西アッサーゴにある100年の歴史を持つ老舗コスメ工場、ルディプロフューミがイタリアの太陽と草花の香りを日本にお届け。おしゃれなボトルのハンドソープを是非！

■可愛いビーズ店 ラティーフ (チェコ)

スパンコールや、チェコビース、メタルパーツ等を扱う人気店が出店！

■My Motto(ブルガリア)

美味しいをもっと！ブルガリアの有名パティシエが監修した、クリスピーでクリーミーなウエハース！

■Hot Sause Bar

世界中からセレクトすたクラフトホットソースを30種類以上取り揃えている話題の人気店が出店！辛さだけではなく、厳選した素材で作られ風味や旨味を大切にしたクラフトソースはどんな料理にも美味しいアクセントをプラス！

■方南ローカルグッドブリュワーズ (日本)

障がいのある醸造士たちが方南町の新しいアイコンとなるクラフトビールをつくる醸造所。

麦本来のうまみと香りを楽しめる、クリーンなエールビール「ローカルグッドエール」他、個性豊かなビールを販売

■SAKURA VINEYARD (日本)

眠れる耕作放棄地を、輝くぶどう畑へ。フジテレビ社員が土作りから情熱を注ぐ「SAKURA VINEYARD」が特別出店！普段は手に取れない希少な“食事に寄り添うワイン”を、この機会にぜひ試飲でご体感ください。

テイスティングで納得の1本を選んで、お祝いやパーティ、大切な方へのお土産に。









■ご来場者様へのご注意

※体調がすぐれない場合や発熱のある場合などは、ご来場をおひかえください。

※イベント日時・内容等は予告なく変更になる場合がございます。

※開催イベントが中止になる可能性もあります。お出かけの際は、事前にご確認ください。

※交通事情等、諸般の都合により、商品の未入荷、内容変更などもございます。

※当日に整理券、抽選、個数制限などの対応になる場合もございます。

※出店店舗・出店期間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は当日の在庫がなくなり次第終了となります。

ご希望の皆様全員にお買い求めいただけない可能性もございます。

※ベビーカーでの来場も可能ですが、会場が混みあうことが予想されますので、周囲の方に御配慮の上、通行をお願いします。

※会場内で発生した事故、事件、盗難、負傷につきましては、主催者、会場は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

※イベント当日はマスコミ撮影、および主催記録用の撮影を予定しております。

そのため、TV・新聞・雑誌・インターネット等に映り込み、掲載・放映される可能性がございます。予めご了承ください。

※ご来場いただくお客様には何かとご不便・ご不自由をおかけすることもございますが、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。









＜第九回「お台場 からあげ祭り」～2026・春～ 開催概要＞

■催事名称 ：第九回『お台場 からあげ祭』～2026・春～

■開催日時 ：2026年4月24日(金)～4月26日(日)3日間

10：30～17：00(予定) ※最終日(26日)は16：00まで

■会場 ：フジテレビ本社屋3F大階段下(〒137-8088 東京都港区台場2-4-8)

■料金 ：入場無料(飲食物は有料販売)

■出店予定数：7店舗

■主催 ：フジテレビジョン

■協力 ：一般社団法人日本唐揚協会





・オフィシャルサイト ： https://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/odaiba-karaage2026/

・オフィシャルツイッター： https://twitter.com/fujisan_events









＜「World Buzz Festival 2026 ～世界とつくる食の万博～」開催概要＞

■催事名称 ：World Buzz Festival 2026 ～世界とつくる食の万博～

■開催日時 ：2026年5月1日(金)～5日(火祝)

10：00～17：00(予定)

■会場 ：フジテレビ本社屋1F広場(〒137-8088 東京都港区台場2-4-8)／他

■料金 ：無料 ※キッズコーナーで、一部費用が発生するコンテンツがあります

■出店予定数：25店舗(物販/限定出店含む)

■主催 ：フジテレビジョン





■スペシャルサンクス：アメリカ、アルゼンチン、イタリア、オーストラリア、ジャマイカ、スペイン、スリランカ、タイ、チェコ、トルコ、フィンランド大、フランス、ブルガリア、ブルキナファソ、ペルー、ベルギー、マレーシア ※五十音順





・オフィシャルサイト： https://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/odaiba-worldbuzzfes/

・World Buzz Channel 公式YouTube： https://www.youtube.com/@world_buzz_channel

公式Instagram： https://www.instagram.com/worldbuzzchannel/