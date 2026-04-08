NEXST株式会社のVR LIVE「Xmersive:UNIS」、2026年4月8日（水）Meta Quest版を全世界同時リリース！

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、以下「NEXST」）は、没入型テクノロジーを活用した『NEXST VR LIVE』の第一弾として、世界的人気を誇るK-POPガールズグループ「UNIS（ユニス）」(https://x.com/UNIS_offcl)とのコラボレーションVRコンテンツ「Xmersive: UNIS」（エックスマーシブ：ユニス）を、2026年4月8日（水）よりMeta Quest版を全世界同時リリースすることをお知らせいたします。

本作は、「UNIS」のライブパフォーマンスを高精細VR映像で収録したコンテンツで、圧倒的な臨場感と没入感により、まるでライブ会場の最前列で鑑賞しているかのような、これまでにない特別な音楽体験を提供します。



スマートフォン版（Android/iOS)が今後ローンチ予定、より多くのユーザーへ没入体験を提供



「Xmersive」はMeta Questに加え、スマートフォンでも体験可能です。端末の動きやスワイプ操作によって、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができます。ユーザーは「推し」を自らの視点で追いかけながら、“すぐ隣にメンバーがいる”かのような臨場感を、いつでもどこでも手軽に楽しむことが可能です。アーティストの表情や息遣い、さらには会場の空気感までも感じられる没入体験を、モバイル環境でも実現します。

Android、およびiOS版は現在リリースに向けた準備を進めており、正式なリリース日については後日公式SNSにて発表予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KfN45USaq6A ]

「 Xmersive:UNIS」Meta Quest版アプリダウンロードはこちらから

Meta Quest：https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/

【Xmersive:UNIS 販売情報】

■コンテンツ名：「Xmersive:UNIS」

■販売開始日時：2026年4月8日(水) 12:00 (JST)/2026年04月8日(水) 03:00 (UTC)

■配信地域：グローバル（Meta Quest ストアの配信対象国に準ずる）

■視聴環境：Meta Quest 3 / 3S

■対応言語：英語・日本語・韓国語



「Xmersive:UNIS」価格：39.99ドル

■コンテンツ内容

1.UNIS人気楽曲４曲を収録したVRコンテンツ

-「SWICY」

-「SUPERWOMAN」

-「Curious」

- 「From a seed called ‘Hey, what’s up?’」

2. 限定映像： 撮影の裏側を収録した「ビハインドザシーン」

3. デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：「Xmersive:UNIS」のコンテンツを購入された方には商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードが付与されます。*1

■「Xmersive:UNIS」購入者向け抽選キャンペーン：「UNIS」サイン入りハコスコを抽選で30名様にプレゼント*2



「Xmersive:UNIS (2songs Edition)」価格：14.99ドル

■コンテンツ内容

1.UNIS人気楽曲2曲を収録したVRコンテンツ

-「SWICY」

-「SUPERWOMAN」

2.デジタルフォトカード（PhotoEX連携）





*1 デジタルフォトカード

※絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

※複数ご購入の場合は、ご購入数に応じて付与いたします。

※デジタルフォトカードは「PhotoEX」アプリローンチ後ダウンロードしていただくと入手することが可能です。

*2

※「UNIS」サイン入りハコスコキャンペーンの詳細については、後日公式SNSにて発表予定です。本キャンペーンは先着順ではなく、スマートフォン版アプリのローンチ後、ご購入者の中から抽選でプレゼントいたします。



VRコンテンツ・アプリ・購入に関するお問い合わせ NEXST株式会社 contact@nexst.inc

「Xmersive」 公式ウェブサイト https://xmersive.nexst.inc/

「Xmersive:UNIS」先行試聴イベントを開催、“最前列”の没入体験に来場者から高評価

2026年3月23日（月）・24日（火）の2日間、東京・TRUNK(HOTEL) CAT STREETにて、特別視聴イベント「Xmersive Special Event」を開催いたしました。

本イベントでは、「Xmersive: UNIS」を先行公開。来場者はVRヘッドセットを装着し、180度に広がるライブ空間の中で、まるで最前列にいるかのような臨場感あふれる没入体験を楽しみました。

特別プレビューとして披露された楽曲「SWICY」では、メンバーが目前に現れる圧倒的なリアリティに、多くの来場者が思わず身を乗り出して見入る場面も見られました。

さらにMeta Quest版では、推しメンバーのカラーに合わせたペンライトを選択でき、コントローラーを振ることで実際のライブさながらに応援が可能に。会場は熱気に包まれ、視聴にとどまらない“参加型”の新しい音楽体験に対し、驚きと感動の声が多数寄せられました。

今後の展開

『NEXST VR LIVE』では、「Xmersive：UNIS」のスマートフォン版（Android/iOS)のリリースが間近に控えており、これまで一部環境でのみ体験可能だった没入型ライブを、より多くのユーザーへ提供してまいります。これにより、いつでもどこでも“最前列”の臨場感を実現します。

あわせて、第2弾プロジェクトとして、グローバルで急速に存在感を高めるK-POPガールズグループ「KISS OF LIFE」(https://x.com/KISSOFLIFE_S2)とのコラボレーションが決定。現在、「Xmersive」第2弾コンテンツの開発を進行中です。

今後は、世界の音楽シーンを牽引するグローバルアーティストとの戦略的パートナーシップを拡大予定。AI・VR・Web3を融合した独自のテクノロジープラットフォームを基盤に、ライブ体験の枠を超え、ファン活動とアーティストをシームレスにつなぐ次世代エンターテインメントプラットフォームの構築を加速してまいります。

次世代VR LIVEプラットフォーム「Xmersive」とは

「Xmersive」は、ただのライブ視聴では終わらない、没入感を超えたVRライブ体験アプリです。実在するアーティストが“そこにいる”と感じられる圧倒的な臨場感を、180度の高解像度VR映像で実現し、視聴環境に応じてこれまでにない感動体験をお届けします。

VRヘッドマウントディスプレイで視聴すれば、業界標準をはるかに超える8K超高解像度映像により、ライブ会場の最前列よりも近い“視線が交わるほどの至近距離”を実現。まるでメンバーが自分一人のためにステージでパフォーマンスしているかのような、圧倒的な没入感を体感できます。





NEXSTとは

NEXSTは、ファン体験のあらゆる接点をオンチェーン上で検証可能な価値へと転換する、AI駆動型のエンターテインメントプラットフォームです。実績あるWeb2モデルに、VR・AI・ゲーム・RWAを融合し、ファンとの継続的なつながりを実現する新たなパラダイムを構築。グローバル規模でのエンゲージメントを支える統合型デジタル経済圏の創出を目指しています。



NEXST公式チャンネル

公式HP: https://nexst.inc

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_AI

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/nexst_official

公式Discordチャンネル: https://discord.com/invite/nexst

Medium: https://medium.com/@sns.nexst





UNIS （ユニス）プロフィール

「UNIS（ユニス）」は、SBSのサバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』（通称：ユニチケ）から誕生した、8人組の韓国ガールズグループです。2024年3月27日に1stミニアルバム『WE UNIS』でデビュー後、同年8月には1stシングルアルバム『CURIOUS』をリリース、さらに2025年には『SWICY』を発表するなど、積極的に活動を続けており、デビュー以来、様々な音楽番組やイベントを通じてグローバルに活躍しています。



「UNIS」公式チャンネル

公式X：https://x.com/UNIS_offcl

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/unis_offcl/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl