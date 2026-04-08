中長期的な人材戦略を支援する仕組みの構築により、組織全体のパフォーマンス最大化を目指すため尼崎市がタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を導入

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071）は、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業・自治体をはじめとする官公庁で導入が進むシェアNo.1（*1）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」を兵庫県尼崎市（市長：松本 眞、以下：尼崎市）に導入いただきました（*2）ことをお知らせします。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

（*2）本システムの運用開始は2027年4月を予定しております。

■中長期的な人材戦略を支援する仕組みを構築し、組織全体のパフォーマンス最大化を図るため導入を決定

尼崎市では、職員一人ひとりが「はたらきがい」のある日々を送り、市民サービスを維持・向上させることを目的とした人材育成基本方針「はたらきガイド」を策定し、人材育成として、採用から退職までの間「目標設定」「能力開発」「人事評価」「人材活用」を毎年繰り返しながらスパイラルアップで成長を促す「人材マネジメントサイクル」を構築しています。

その取り組みの一つとして、人事評価の結果を勤勉手当や昇給などの処遇へ適切に反映し、能力を発揮して業績を上げた職員が評価される仕組みづくりを推進しています。

しかし、従来の人事評価システムでは、戦略的な人材マネジメントを実践するための基盤として、人材データを人材配置や個々の能力分析に活用するための機能が、十分ではないという課題がありました。

そこで、従来の人事評価管理に加え、人材の最適配置・育成・後継者計画といった中長期的な人材戦略を支援する体制を構築し、組織全体のパフォーマンス最大化を図るため、「タレントパレット」の導入を決定いただきました。

■人材データの活用で、職員の「はたらきがい」と組織全体のパフォーマンス向上を実現

「タレントパレット」の導入により、人事評価、研修受講履歴、スキル情報など、これまで分散していた人材データを統合・活用する仕組みを構築します。これにより、職員の能力や実績を適切かつ公平に評価し、納得感のある処遇へつなげるとともに、職員の「はたらきがい」と組織全体のパフォーマンス向上の実現を支援します。また、経験や勘に依存しない客観的なデータに基づく人材配置が可能になることで、若手職員の適性把握や、管理職登用を視野に入れた計画的なジョブローテーションを推進します。

将来的には、AIや高度な分析機能を組み合わせることで、若手職員の成長支援やサクセッションプランの策定をより戦略的に進め、さらなる市民サービスの質向上につなげていきます。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

2026年2月より、官公庁における人事業務の効率化と人事戦略の推進に向け、「Talent Palette Government Edition」の提供を開始しました。紙やExcelによる煩雑な管理をシステム化し、データ分析に基づく納得感のある人事評価、AIを活用した戦略的な人材配置、採用のミスマッチ防止など、一気通貫でサポートします。

また、タレントマネジメントシステムとして初めて政府のセキュリティ評価制度「ISMAP-LIU」に登録されており、LGWAN（総合行政ネットワーク）からのアクセスにも対応しています。これにより、機密性の高い人事情報を閉域ネットワーク内で安全に管理・活用でき、官公庁の人事DX推進と組織運営の最適化に貢献します。

＜タレントパレット導入企業様からのお声＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

※出典：ITreview（2026年4月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。