【岡山大学】松尾泰樹 内閣官房政策参与が岡山大学を訪問～最先端研究装置「Arctis」や岡山大学病院などを視察～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

2026年3月26日、元内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長で岡山大学経営協議会委員でもある内閣官房政策参与の松尾泰樹氏が本学を訪問し、津島キャンパスにある最先端の研究装置を視察するとともに、本学の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」による研究基盤の構築状況や、共用機器の活用体制について、意見交換を実施しました。



当日はまず高等先鋭研究院を構成する異分野基礎科学研究所において、2023年度に導入したクライオ電子顕微鏡「Krios G4」、その後、共創イノベーションラボ（きびのべ：KIBINOVE）において、2025年11月から共用を開始したクライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」を見学しました。

本学からは、学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎科学研究所）の沼本修孝准教授、加藤公児准教授、蔡弼丞助教らが、装置の概要やその活用による研究成果について丁寧に説明を行い、松尾政策参与からは、「他大学や産業界からどのように利用されているのか」、「技術職員や教員の支援体制は十分であるか」など、具体的な質問が相次ぎ、本学の取り組みに対する高い関心が示されました。

また、KIBINOVEの他フロアも視察し、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」によって整備された本施設について、本学の産学・研究活動の拠点としての役割や、産学官民連携の具体例について説明を受け、意見交換を実施しました。



その後、鹿田キャンパスへ移動し、岡山大学病院を訪問。前田嘉信病院長らと面談を行いました。前田病院長から病院の経営状況について説明を受けた後、院内のIVRセンターおよびICU・CICUの集中治療室を視察しました。IVRセンターではIVR-CT室を訪れ、放射線科医師から、画像ガイド下で行う凍結療法について説明を受けるなど、先進的な医療技術への理解を深める機会を得ました。またICUでは、看護師長から医療設備や運用体制について説明を受けるとともに、小児の先天性心疾患患者の病床も視察し、本院における高度で専門的な医療提供体制を確認されました。



本学は、J-PEAKSを活用し、技術職員の高度化、研究機器の共用化などをさらに推進し、新たな研究・イノベーション創出から社会を変革していきます。どうぞ開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の絶え間ない挑戦とその変革にご期待ください。



本学教員から説明を受ける松尾政策参与（左）

岡山大学病院ICUで医療現場の様子を視察する松尾政策参与（左から3人目）

岡山大学病院IVRセンターで凍結療法の説明を受ける松尾政策参与（左から2人目）

クライオ電子顕微鏡Krios G4 （300 kV, サーモフィッシャ社）クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」

岡山大学異分野基礎科学研究所（岡山大学津島キャンパス）

岡山大学病院（岡山大学鹿田キャンパス）

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学異分野基礎科学研究所

http://www.riis.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」を西日本に初導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003582.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院「クライオ電子顕微鏡」を中国・四国地域に初導入！学外への機器共用も開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html

◆参考情報2

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・FIB-SEMワークショップ～を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003887.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15242.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html