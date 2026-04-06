1本で味付け“リピ確”　「パパッと味付け！まろやかだし酢」新発売

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部:新宿区大久保、理事長: 渋澤温之）は4月6日（月）から、パルシステムのプライベートブランド（PB※）商品「パパッと味付け！まろやかだし酢」の注文受付を開始します。利用者の声にこたえて原料を厳選しました。ピクルスや炒め物など、どんな料理でも手軽に使える万能調味料です。

ドレッシングや炒め物に

「パパッと味付け！まろやかだし酢」は、1本で味付けが決まる、甘みあっさりの万能だし酢です。同じくパルシステムPBの「食酢」「素材がいきる白だし」を使い、さわやかでほどよい甘酸っぱさに仕上げました。酸味が苦手な人も使える、まろやかな甘さの調味酢です。

酢の物や煮物、炒め物、ピクルス漬けや、そのままドレッシング代わりにサラダにかけるなど、これ1本でさまざまな料理の味が決まるように仕上げました。酢に甘みと塩味、だしのうまみを加えた「調味酢」は、いろいろな料理に使え、それだけで味が決まる手軽さで近年人気のアイテムです。利用者アンケートでも、半数が「使っている」と回答しました。

オリジナル「食酢」「白だし」が決め手

利用者からの「原材料が気になる」といった声にこたえ、原料は「食酢」「素材がいきる白だし」と、砂糖、塩、レモン果汁だけを使用しました。「食酢」は、3年熟成の酒かすを使い、木桶で仕込んだまろやかな酢と、フルーティーな純米酢をブレンドしています。酸味や塩味がまろやかになるよう、「素材がいきる白だし」をバランスよく配合しました。

※パルシステムプライベートブランドは、独自の添加物基準や商品検査、工場点検をクリアした商品です。安全・安心を基本に食味や機能性、原材料、環境面にも配慮し製造しています。使用原材料は、すべて一括表示に記載します。

商品詳細

「パパッと味付け！まろやかだし酢」

【規 格】360ml

【通常価格】298円（税込322円）

【賞味期間】365日

【お届け温度帯】常温

【商品サイト】https://item.pal-system.co.jp/seasoning/dashi-vinegar/