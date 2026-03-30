海辺の宿で過ごす、春の京丹後

冬の余韻がゆっくりとほどけ、海と空がやわらかな表情に変わる春の京丹後。潮風はどこか穏やかで、時間の流れもゆるやかに感じられます。そんな季節に訪れたいのは、気兼ねなく過ごせる海辺の宿。お部屋の温泉にゆっくりと浸かり、旬のごちそうを味わい、春ならではの穏やかな旅を、一望館でお楽しみください。

旬魚の豪快魚介盛りと黒毛和牛ステーキ付き｜彩菜会席

丹後の“美味しい”をぎゅっと詰め込んだ色鮮やかな彩菜会席豪快に盛り付けた旬魚のお造りは、その日一番の鮮度をそのままに。さらに、旨みあふれる黒毛和牛ステーキは、噛むほどに広がるジューシーな味わい。海の幸と山の恵み、どちらも主役。春の訪れを感じながら、ゆっくりと味わうひとときは、旅の記憶をやさしく彩ります。【献立一例】～豪快魚介盛り彩SAI-SAI菜会席～ ・季節の小鉢 ■★本日の豪快魚介盛り 6種 例：海老・さざえ・地魚・マグロ･他 自家製塩、又は 地元醤油蔵｢坂長｣の刺身醤油でどうそ・鮮魚炙り寿司・野菜炊合せ ■★旬菜吟醸鍋 地元酒蔵から届く地酒「弥栄鶴」の香り・黒毛和牛ステーキ・海老と野菜の天ぷら・茶碗蒸し・季節の釜飯・赤出汁・香の物・デザート※時期・仕入れ状況により多少内容は異なります※小学生は■除く

■1泊2食付き 参考価格1室2名利用の場合 大人1名 20,700円(税サ込)～期間 2026/4/10～2026/6/14※料金はお日にちにより変動いたします。

海を望む客室で、好きな時間に温泉を

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/ichiboukan/search/?plans=1&show=plan

和室にツインベッドを備えた、全10室限定の客室です。客室の展望風呂には、日本六古窯のひとつ・信楽焼を使用しています。夕日ヶ浦温泉のやわらかな湯を、好きな時間に、好きなだけ。湯船に身をあずければ、目の前にはどこまでも続く日本海を一望。外に出かけなくても、しっかりと旅を感じられる。気兼ねなく過ごせる、穏やかな時間が流れます。◎南館3階｜信楽焼風呂付客室ツインベッド付（定員2名）／全5室◎南館2階｜信楽焼風呂付客室ツインベッド付（定員4名）／全5室

夕日ヶ浦の夕景に、心ほどけるひととき

絶景夕日の夕日ヶ浦海岸まで当館から徒歩30秒。宿からすぐに海へ出られる立地も魅力のひとつです。その名の通り夕日の名所として知られる夕日ヶ浦は、「日本の夕陽百選」にも選ばれた、丹後を代表する美しい景観を有しています。夕暮れ時、海面に映る黄金色の光がゆらめき、空と海がゆっくりと色づいていく時間は、心ほどけるひととき。浜辺に沿って整備された散策路「夕日の路」にはベンチも設けられており、ゆったりと夕景を楽しむことができ、旅の余韻をより深くしてくれます。

【公式予約サイトリニューアルのお知らせ】

より快適に、よりお得にご予約いただけるよう、一望館公式サイトの予約システムをリニューアルいたしました。あわせて、2026年春プランの販売もスタートしております。新しい予約システムでは、割引やポイント特典をさらに充実。これまで以上にスムーズで、お得にご予約いただけるようになりました。なお、現在の会員情報は引き継がれないため、春プラン以降のご予約時には、あらためて会員登録をお願いいたします。また、現在ご利用中のアプリは2026年9月30日をもって終了予定ですが、春プランのご予約分よりポイントの移行が可能です。これまでに貯めていただいたポイントは無駄になりませんので、どうぞご安心ください。新しく生まれ変わった予約サイトとともに、より便利で快適なご旅行をご提供できるよう努めてまいります。

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/ichiboukan/search/

【ご案内】北館 工事による休館について

2026年4月6日～4月9日は全館休館とさせていただきます。また、4月10日～10月31日の期間、北館増設工事を行うため、北館を休館いたします。南館は通常通り営業しておりますが、大浴場は北館にのみ設置されており、南館に大浴場はございません。そのため、工事期間中は大浴場をご利用いただけません。なお、貸切風呂（有料）はご利用可能です。お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

施設概要

施設名 ：夕日ヶ浦温泉 一望館 所在地 ：〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266直通TEL ：0772-74-0190

https://www.ichiboukan.co.jp/https://www.instagram.com/ichiboukan/https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%B5%9C%E8%A9%B0266

佳松苑グループについて京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂／あまやどりの宿 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

夕日ヶ浦温泉 一望館TEL：0772-74-0190Mail：info@ichiboukan.co.jp