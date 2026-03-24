リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表取締役社長 福嶋 直）が運営する都市型リゾートホテル「ホテルアクアチッタナハ」（沖縄県那覇市）では、すべてのお客様が安心して滞在できるホテルづくりを目指し、スタッフのホスピタリティ向上に取り組んでいます。このたび当ホテルのスタッフが、高齢者や身体に不安のある方への接客・サポート技術を学び「サービス介助士」の資格を取得しました。本資格は、社員のスキルアップに対する主体的な意思を尊重し、外部講習の受講費用を会社が支援する「講習費用貸与制度」を活用して取得されたもので、同制度を活用したサービス介助士資格の取得は今回が初の事例となります。沖縄観光ではインバウンド回復とともに、シニア層の旅行や長期滞在など旅行スタイルの多様化が進んでいます。ホテルアクアチッタナハではこうした変化に対応するため、「サービス介助士が在籍するホテル」として、高齢のお客様や身体に不安をお持ちの方、海外からのお客様など、すべてのお客様が安心して滞在できる環境づくりを進めてまいります。

サービス介助士とは、高齢の人や障害がある人を手伝うときの「おもてなしの心」と「介助技術」を学び、相手に安心していただきながら手伝いができる人のことです。（出典：公益財団法人 日本ケアフィット共育機構）

サービス介助士が提供するサポート内容

ホテルアクアチッタナハでは、サービス介助士の知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に応じたサポートを提供します。【主な対応例】・ご高齢のお客様への館内移動サポート・車椅子利用のお客様のご案内・視覚・聴覚に配慮した接客対応・安心して滞在できるコミュニケーションサポート今後は、より安心してホテル滞在を楽しんでいただける環境づくりを進めてまいります。

資格取得の背景｜多様化する沖縄観光のニーズへの対応

沖縄観光はインバウンドの回復とともに、シニア層の旅行や長期滞在など、旅行スタイルの多様化が進んでいます。ホテルアクアチッタナハにおいても、ヨーロッパやアメリカをはじめとした海外からのお客様やシニア層、長期滞在のお客様など、幅広い層のお客様にご利用いただいております。こうした背景を踏まえ、誰もが安心して滞在できる環境づくりを目指し、接客スキルの強化と専門知識の習得に取り組んでいます。

「すべてのお客様に快適な滞在を」ホテルの取り組み

ホテルアクアチッタナハでは、「すべてのお客様に快適な滞在を」という考えのもと、スタッフ教育を通じてホスピタリティの質の向上に取り組んでいます。今回の資格取得により・高齢のお客様・身体に不安を抱える方・海外からのお客様など、多様なお客様への対応力をさらに強化します。都市型リゾートホテルとして「誰もが安心して滞在できるホテル」という価値を高め、沖縄観光の受入体制の向上にも貢献してまいります。

講習費用貸与制度について

リゾーツ琉球では、社員が自らの意思でスキルアップを目指し、外部講習を受講する際に、その費用を会社が支援する「講習費用貸与制度」を設けています。本制度は、社員の主体的な学びと自己成長を後押しし、サービス品質の向上につなげることを目的としています。

サービス介助士（詳細）

サービス介助士は、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定する資格で、高齢者や障害者など多様な人が暮らす社会において、年齢や障害の有無に関わらずに誰もが社会参加できるように『必要なことをその人、その場にあったやり方で出来る（ = ケアをフィットする）人』になるための資格です。車椅子利用者への対応や視覚・聴覚に配慮したコミュニケーション方法など、日常生活やサービス現場で役立つ介助技術とホスピタリティを身につけることを目的として、ホテルや交通機関、商業施設など、さまざまなサービス業の現場で導入が進んでおり、「誰もが安心して利用できる社会づくり」を支える資格として注目されています。サービス介助士 | 公益財団法人日本ケアフィット共育機構https://www.carefit.org/carefit/system/

コメント

フロントスタッフ アニタさん

サービス介助士の学びを通じて、「ちょっとした配慮」が安心につながることを改めて実感しました。ホテルに訪れるすべてのお客様が、安心して快適に過ごしていただけるよう、日々の接客に活かしていきたいと思います。

アクアチッタナハ宿泊課長 玉城

今回、サービス介助士の資格取得により、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったサービスを提供できる体制が整いました。ホテルアクアチッタナハでは「すべてのお客様に安心して楽しんでいただけるホテル」を目指し、今後もスタッフ教育を通じてホスピタリティの向上に取り組んでまいります。

ホテル概要

名称：HOTEL AQUA CITTA NAHA（ホテル アクアチッタ ナハ）建物規模：地上10階客室数：231室館内施設：レストラン、屋上プール、バー、クラブラウンジ所在地：沖縄県那覇市前島3丁目2-20アクセス：ゆいレール「美栄橋駅」から徒歩7分、那覇空港より車で約15分

https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha