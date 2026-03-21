外国人社員の可能性を引き出す集中プログラムで、日本式ビジネスを習得！【海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）開催報告】

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人 東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、都内中小企業の外国人社員を対象とした連続講座「海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）」を、2025年12月11日（木）から4日間の日程で実施し、2026年3月4日（水）に最終回を開催しましたので、お知らせします。

■ 海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）とは

本講座は、外国人社員の可能性を引き出し、企業の海外ビジネスを成長させることを目的とした4日間の短期集中コースです。

外国人社員が、海外ビジネスを牽引する意欲を高め、業績と帰属意識向上をはかることや、「勝てる海外戦略の立案・フレームワーク」を習得することで、自身の経験や感覚頼りから脱却することを研修のゴールとしています。

「日本語の使い方に不安があり、社内コミュニケーションで齟齬が生じる」「せっかくの知見や母国での経験を、海外ビジネスに活かしきれていない」「仕事をもっと任せたいが、どう育成すればよいかの判断が難しい」といった企業や所属する外国人社員が抱える課題を解決するため、5つの学びの機会を提供しています。

1. 社内チームワークを高める「日本式ビジネス＆コミュニケーション術の習得」

2. 感覚頼りから脱却する「勝てる海外戦略の立案・フレームワークの習得」

3. 講座を成果に直結させる「アクションプラン作成＆プレゼン実践」

4. 受講者一人ひとりの課題を解決するための「専門家による個別アドバイス」

5. 新たな知見と人脈をもたらす「受講者同士の質の高いネットワーク」

本講座は、日本語能力試験N３相当以上の方を受講対象としており、研修は全て日本語で実施されています。

■ 最終発表会の様子

2026年3月4日（水）に開催された最終回では、受講者が日本語でプレゼンを実施。「所属企業の海外事業拡大プラン」と、それに貢献する「自己成長プラン」をピッチ形式で発表しました。

本プログラムでは、さまざまな業界から外国人社員が参加しました。受講後のアンケートでは他業界のメンバーの発表について「ベストを尽くしていて本当に素晴らしかった。」「大きな学びになりました。」との声が多く寄せられ、新たな知見と質の高いネットワークづくりの場となりました。

プログラムの締めくくりとして、条件を満たした受講者に修了証の交付が行われ、4日間の学びの集大成となりました。

■ 開催報告動画

当日の発表の様子をダイジェスト映像でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIdwFCgHk5g ]

■ 受講者の声（受講後アンケートより／一部抜粋）

・気づかなかった日本語のミスに気づき、「全員経営」の日本企業への理解度を高め、さらにネットワーク作りできてとてもいい機会だと思います。

・日本の企業がどのように運営されているか、そしてそれをどのようにグローバルな環境に適用するかを学ぶ良い機会でした。

・外国人社員として、まだわからない日本のビジネスマナーを知ることができました。

・業界は違っても、同じ海外進出という目標や共通の悩みがあることに共感し、自分だけではないと感じられたことが印象的でした。

・異なる分野に活躍される皆さんのご経験を聞かせていただいてとても面白く勉強になりました。

■ 開催概要

講座名： 海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）

開催期間： 2025年12月11日（木）～ 2026年3月4日（水）／全4日間

開催方法： 集合形式講座（リアル・オンラインどちらも受講可能）※最終回はリアル開催のみ

会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館

受講対象：

（1）東京都内に主たる事業所を有する中小企業

（2）海外ビジネスに関する業務を担当している外国人社員、またはこれから担当する可能性のある外国人社員で、就労が可能な在留資格を有する方

■ 登壇講師プロフィール

小山 健太 氏（東京経済大学コミュニケーション学部准教授／一般社団法人グローバルタレントデベロップメント協議会（AITD）代表理事）

「外国人社員が今後の海外ビジネスの展開に貢献できるように、先進企業によるゲスト講義、グループワークや発表などにも取り組みます。実践能力の向上を目指したい皆さんの参加をお待ちしています！」

淺海 一郎 氏（内定ブリッジ株式会社 代表取締役／厚生労働省「外国人労働者雇用労務責任者講習検討委員会」委員）

「業務の生産性を高める日本語・取引先と有利に交渉する際に使う日本語・会議で発言権を上手に取るコツなど、ビジネスで成功するための実践的な日本語を私たちと一緒に学びましょう！」

■ 講座内容

本講座は、日本のビジネス慣習や社内コミュニケーション、海外戦略立案、アクションプランの発表までを扱う4日間の短期集中プログラムとして実施しました。

1日目 海外事業を成功に導くためのスキルとイノベーション

2日目 日本のビジネス慣習とマナー・自社の海外事業のビジネスモデル分析

3日目 社内コミュニケーションスキル・自社の海外事業戦略拡大のプラン

4日目 自社の海外事業拡大に向けたアクションプランとそれに貢献する自己成長プランの発表（リアル開催）

■ 今後の展開について

「海外ビジネス・チャレンジ塾」次年度の開催情報は、公社HPで2026年夏頃に公開予定です。

公社HP「海外ビジネス・チャレンジ塾（外国人編）」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/session/leaders_seminar_foreign.html

このほかにも、海外での展開を目指す都内中小企業の皆様を対象に、さまざまな支援を行っています。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/

■ 本件に関するお問い合わせ

ご質問等ございましたら、担当窓口までご連絡をお願いします。

（公財）東京都中小企業振興公社 企業人財支援課

グローバル組織・人財支援デスク

TEL：03-3434-4275

Email：kaigai-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

■ 公益財団法人 東京都中小企業振興公社について

東京の経済活性化と都民の生活向上に寄与することを目的として、企業等の成長ステージに合わせた経営相談・助成金・販路拡大・海外展開支援など幅広いサービスを展開している公的機関です。

URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/index.html