米NVIDIAは3月25日（現地時間）、公式サポートページ上で不具合修正ドライバ「GeForce Hotfix Display Driver version 596.02」を公開した。『アークナイツ：エンドフィールド』が正常に動作しなくなる問題に対処されている。NVIDIA、『アークナイツ：エンドフィールド』が不安定になる問題に「Hotfix 596.02」で対応『アークナイツ：エンドフィールド』をプレイしようとすると、一部の環境でフレームレートが大幅に低下する問題に