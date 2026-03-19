Æôºê»Ô-¿À¸ÍÂç³Ø¡¢Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë-¿À¸ÍÂç³Ø¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡Æôºê»Ô¤Ï¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¿À¸ÍÂç³Ø¤È¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»º³ØÏ¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤òÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£³·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÈÆ±Âç³Ø¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤âÆ±»þ¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢Æôºê»ÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤ÈÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Äù·ë¼°
¡¡¢£Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£³·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ～11»þ30Ê¬
¡¡¢£²ñ¡¡¾ì¡§Æôºê»ÔÌò½ê ËÜÄ£¼Ë£²³¬¡¡»ÔÄ¹¼¼
¡¡¢£½ÐÀÊ¼Ô¡§Æôºê»Ô¡¡»ÔÄ¹¡¡¾¾ËÜ¡¡âÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡Íý»öÄ¹¡¡ºîÅÄ¡¡À¿»Ê»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¿À¸ÍÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Æ£ß·¡¡Àµ¿Í»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¿À¸ÍÂç³Ø¡¡Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¡²ÏÃ¼¡¡½ÓÅµ»á
¡¡¢£¼¡¡¡Âè¡§°§»¢¡¢¶¨Äê¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¢¶¨Äê½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¼Áµ¿¡¡Åù
¡¡
£²¡¡ÌÜÅª
¡¡Æôºê»Ô¤È¿À¸ÍÂç³Ø¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿·»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤È½»Ì±À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤ÓÁÐÊý¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æôºê»Ô¤Î´ë¶È¤¬Í¤¹¤ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¤¬Í¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¸¦µæÎÏ¤ª¤è¤Ó¶µ°é¼ÂÀÓ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÆôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¿À¸ÍÂç³Ø¤âÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£»º¸ø³ØÏ¢·È¤ËÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¡¶¨Äê½ñ¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë ¿ÍÅª¸òÎ®Åù¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÎÅª»ñ¸»¤ÎÁê¸ß³èÍÑ
¡Ê£²¡Ë ÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¡¦¿Íºà¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê
¡Ê£³¡Ë ÃÏ°è¿¶¶½¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È
¡Ê£´¡Ë ¶µ°é³èÆ°½¼¼Â¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢·È
¡Ê£µ¡Ë ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ¢·È