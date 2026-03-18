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「【無料ウェビナー】ＡＩエージェント時代の人材育成とは？iStudy AI デモと活用のご案内」を開催
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、eラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』の具体的な機能紹介および活用シーンをご案内する無料ウェビナーを開催いたします。
昨今、生成ＡＩの進化により「学び」の環境は、これまでの受動的なものから、ＡＩエージェントが学習者に寄り添う「自律型・個別最適化」へと劇的に変化しています。
本ウェビナーでは、社内に眠る既存のアセット（PowerPointやPDF、動画等）からＡＩが教材を自動生成する様子をデモンストレーションいたします。ＡＩエージェント時代における最新の人材育成のトレンドを詳しく把握し、実務への導入イメージを具体化いただける絶好の機会です。
ＡＩのビジネス実装が不可欠な時代を迎える中、次世代型教育を検討する第一歩として本セミナーをぜひご活用ください。
ウェビナー概要
■タイトル：
【無料ウェビナー】ＡＩエージェント時代の人材育成とは？iStudy AI デモと活用のご案内
■開催日時：
（※各回、同一の内容を実施いたします。ご都合の良い日程をお選びください）
・2026年３月23日（月）14:00〜15:00
・2026年３月25日（水）13:00〜14:00
・2026年３月27日（金）13:00〜14:00
※各回定員に達し次第、締め切らせていただきます。
■主な紹介内容：
・教材制作の自動化：既存の資料やWebサイト、動画からＡＩがナレーションやテストを生成
・多言語対応：コンテンツの自動翻訳や、複数言語の自動切り替え機能
・ＡＩ校正：ＡＩによるテスト問題の校正やテキスト文章のブラッシュアップ
■形式：
オンライン（Zoom）開催
※お申し込みいただいた方に視聴URLをお送りします。
参加費：無料（事前申込制）
■お申し込み方法：
以下のリンクより、必要事項をご入力の上お申し込みください。
▼ウェビナー申込フォームはこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS6izU5QhDOfu2YTcxD1xNWp6GSg8N1IqttubDPrj-PGH-aw/viewform
ＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』について
１．教材制作プロセスの抜本的な改善
あらゆるデータ（PowerPoint, Excel, PDF, Video等）を活用し、ＡＩがアウトラインからコンテンツまでを飛躍的なスピードで生成します。
２．多様なニーズに対応するコンテンツ制作
OpenAI、Google Gemini等の複数の生成ＡＩをサポートし、RAG（検索拡張生成）技術により信頼性の高い教材制作を可能にします。
３．多言語・マルチプラットフォーム対応
日英中のＵＩサポートに加え、Web、Teams、スマートフォンなど、場所を選ばない学習環境を提供します。
４．強力な編集・管理機能
専用のＡＩエディタによる共同編集やバージョン管理など、エンタープライズ利用に不可欠な機能を備えています。
※iStudy は当社の登録商標です。Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の登録商標または商標です。OpenAI はOpenAI, L.L.C.の登録商標です。Microsoft、Azure、PowerPoint、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google、Gemini は Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年９月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
ウェビナー申込フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS6izU5QhDOfu2YTcxD1xNWp6GSg8N1IqttubDPrj-PGH-aw/viewform
昨今、生成ＡＩの進化により「学び」の環境は、これまでの受動的なものから、ＡＩエージェントが学習者に寄り添う「自律型・個別最適化」へと劇的に変化しています。
ＡＩのビジネス実装が不可欠な時代を迎える中、次世代型教育を検討する第一歩として本セミナーをぜひご活用ください。
ウェビナー概要
■タイトル：
【無料ウェビナー】ＡＩエージェント時代の人材育成とは？iStudy AI デモと活用のご案内
■開催日時：
（※各回、同一の内容を実施いたします。ご都合の良い日程をお選びください）
・2026年３月23日（月）14:00〜15:00
・2026年３月25日（水）13:00〜14:00
・2026年３月27日（金）13:00〜14:00
※各回定員に達し次第、締め切らせていただきます。
■主な紹介内容：
・教材制作の自動化：既存の資料やWebサイト、動画からＡＩがナレーションやテストを生成
・多言語対応：コンテンツの自動翻訳や、複数言語の自動切り替え機能
・ＡＩ校正：ＡＩによるテスト問題の校正やテキスト文章のブラッシュアップ
■形式：
オンライン（Zoom）開催
※お申し込みいただいた方に視聴URLをお送りします。
参加費：無料（事前申込制）
■お申し込み方法：
以下のリンクより、必要事項をご入力の上お申し込みください。
▼ウェビナー申込フォームはこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS6izU5QhDOfu2YTcxD1xNWp6GSg8N1IqttubDPrj-PGH-aw/viewform
ＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』について
１．教材制作プロセスの抜本的な改善
あらゆるデータ（PowerPoint, Excel, PDF, Video等）を活用し、ＡＩがアウトラインからコンテンツまでを飛躍的なスピードで生成します。
２．多様なニーズに対応するコンテンツ制作
OpenAI、Google Gemini等の複数の生成ＡＩをサポートし、RAG（検索拡張生成）技術により信頼性の高い教材制作を可能にします。
３．多言語・マルチプラットフォーム対応
日英中のＵＩサポートに加え、Web、Teams、スマートフォンなど、場所を選ばない学習環境を提供します。
４．強力な編集・管理機能
専用のＡＩエディタによる共同編集やバージョン管理など、エンタープライズ利用に不可欠な機能を備えています。
※iStudy は当社の登録商標です。Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の登録商標または商標です。OpenAI はOpenAI, L.L.C.の登録商標です。Microsoft、Azure、PowerPoint、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google、Gemini は Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年９月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
ウェビナー申込フォーム
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