「【無料ウェビナー】ＡＩエージェント時代の人材育成とは？iStudy AI デモと活用のご案内」を開催

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　株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、eラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』の具体的な機能紹介および活用シーンをご案内する無料ウェビナーを開催いたします。

　昨今、生成ＡＩの進化により「学び」の環境は、これまでの受動的なものから、ＡＩエージェントが学習者に寄り添う「自律型・個別最適化」へと劇的に変化しています。

　本ウェビナーでは、社内に眠る既存のアセット（PowerPointやPDF、動画等）からＡＩが教材を自動生成する様子をデモンストレーションいたします。ＡＩエージェント時代における最新の人材育成のトレンドを詳しく把握し、実務への導入イメージを具体化いただける絶好の機会です。

　ＡＩのビジネス実装が不可欠な時代を迎える中、次世代型教育を検討する第一歩として本セミナーをぜひご活用ください。









ウェビナー概要

■タイトル：

　【無料ウェビナー】ＡＩエージェント時代の人材育成とは？iStudy AI デモと活用のご案内

■開催日時：

　（※各回、同一の内容を実施いたします。ご都合の良い日程をお選びください）

　・2026年３月23日（月）14:00〜15:00

　・2026年３月25日（水）13:00〜14:00

　・2026年３月27日（金）13:00〜14:00

　※各回定員に達し次第、締め切らせていただきます。

■主な紹介内容：

　・教材制作の自動化：既存の資料やWebサイト、動画からＡＩがナレーションやテストを生成

　・多言語対応：コンテンツの自動翻訳や、複数言語の自動切り替え機能

　・ＡＩ校正：ＡＩによるテスト問題の校正やテキスト文章のブラッシュアップ

■形式：

　オンライン（Zoom）開催

　※お申し込みいただいた方に視聴URLをお送りします。

　参加費：無料（事前申込制）

■お申し込み方法：

　以下のリンクより、必要事項をご入力の上お申し込みください。

　▼ウェビナー申込フォームはこちら

　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS6izU5QhDOfu2YTcxD1xNWp6GSg8N1IqttubDPrj-PGH-aw/viewform

ＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』について

１．教材制作プロセスの抜本的な改善

　あらゆるデータ（PowerPoint, Excel, PDF, Video等）を活用し、ＡＩがアウトラインからコンテンツまでを飛躍的なスピードで生成します。

２．多様なニーズに対応するコンテンツ制作

　OpenAI、Google Gemini等の複数の生成ＡＩをサポートし、RAG（検索拡張生成）技術により信頼性の高い教材制作を可能にします。

３．多言語・マルチプラットフォーム対応

　日英中のＵＩサポートに加え、Web、Teams、スマートフォンなど、場所を選ばない学習環境を提供します。

４．強力な編集・管理機能

　専用のＡＩエディタによる共同編集やバージョン管理など、エンタープライズ利用に不可欠な機能を備えています。







※iStudy は当社の登録商標です。Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の登録商標または商標です。OpenAI はOpenAI, L.L.C.の登録商標です。Microsoft、Azure、PowerPoint、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google、Gemini は Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【株式会社ＯＤＫソリューションズ】

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号

代表者　：勝根 秀和

設立　　：1963年（昭和38年）４月１日

資本金　：６億3,720万円（2025年９月30日現在）

Ｔｅｌ　：06-6202-3700（代表）

Ｆａｘ　：06-6202-0445

ＵＲＬ　：https://www.odk.co.jp/

事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供

『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』

ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。

1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。

本件に関するお問合わせ先

株式会社ＯＤＫソリューションズ　ビジネスソリューション部　ナレッジプロダクト課　担当：伊勢

TEL：06-6202-0111

E-mail：el-sales@odk.co.jp

関連リンク

ウェビナー申込フォーム

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