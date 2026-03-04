こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMOR】登山初心者から軽量志向ユーザーまで幅広く対応するリュックサック2シリーズをリニューアル発売
軽量設計と実用機能を両立した「lancs」「cot」を展開
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、軽量でシンプルな構造ながら、登山に必要な機能をしっかり備えたリュックサックシリーズ「lancs（ランクス）」および「cot（コット）」を発売いたします。
近年、登山やハイキングを始める層の拡大に加え、「軽さ」と「使いやすさ」を重視するユーザーが増えています。今回登場する2シリーズは、こうしたニーズに応え、エントリーユーザーからギアにこだわるユーザーまで幅広く対応できるモデルとして開発しました。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
lancsは軽量性と耐久性を両立したナイロン素材を使用した、収納性に優れたシリーズです。
背面内部には、背中のカーブに沿うアルミフレーム入りバックパネルを内蔵し、フィット感と背負い心地を高めています。
フロントのオープンメッシュポケット、ジッパーポケット付きヒップベルト、両サイドのボトルポケットなど、収納ポイントも充実。
さらに、レインカバー付属やハイドレーション対応など、登山に必要な機能を備えながら、軽量でシンプルなバックパックを求めるユーザーにも適した設計です。
■lancs 28（ランクス 28）
28ℓサイズのトップローディングタイプのリュックサックで、ボトム部分に本体内部へ直接アクセスできるジッパーを備え、荷物の出し入れがしやすい構造です。日帰り登山から、夏山の山小屋1泊程度まで対応します。
■lancs 25（ランクス 25）
25ℓサイズのパネルローディングタイプのリュックサックで、日帰り登山やハイキングに適したモデルで、ヒップベルトは取り外しが可能です。アウトドアだけでなく、普段使いにも対応しやすい設計です。
cotは安定感のあるフォルムと、通気性に優れたメッシュバックパネルを採用しています。
背中の蒸れを軽減し、快適な背負い心地をサポートします。
シンプルなデザインながら、ポールキャリア、チェストストラップ、ボトルポケット、フロントの仕切り付きポケットなど、登山やハイキングに必要な機能を搭載。低山ハイクや日帰り登山に適した実用性を備えています。
ウエストベルトは取り外し可能なため、アウトドアだけでなく日常使いにも対応します。サイズは25ℓと18ℓの2サイズ展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
lancs 28
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501247.html
lancs 25
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501248.html
cot 25
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501249.html
cot 18
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501250.html
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
